每晚126萬日元！ 7月起體驗入住400年歷史的「丸龜城」 海外遊客也可預約
【文・Travel Voice】
運用歷史資源建造觀光城市的Value Management公司，於2024年4／24在香川縣丸龜市的丸龜城公開了7／1開始的丸龜城住宿的「丸龜城體驗」的官方網站。
丸龜城住宿的「丸龜城體驗」是丸龜市和丸龜觀光協會（DMO）經過示範實驗後所推出的商業經營模式。丸龜城擁有400年的歷史，「丸龜城住宿」包括在丸龜藩京極家族江戶宅邸的一部分--改建為住宿設施的圓覺閣別館（Enjukaku Annex）住宿和用餐、日本太鼓歡迎儀式、私人安排參觀現有城樓和夜間休息室體驗等各種項目活動，其目的在於吸引富裕的入境遊客來入住。
根據官方網站資料，雙人一泊二食價格為每晚 126.5 萬日圓。5/1起開始接受預訂。
*備註：以上原文為Travel Voice Japan授權提供，TTN 旅報編輯團隊編譯成中文
日文原文為：築400年の香川県「丸亀城」に泊まる体験、7月から開始、一泊126万円、インバウンドに期待
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