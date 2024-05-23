快收藏！日本富山縣必訪「打卡絕景」 下次別錯過

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旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】富山縣每年春天的立山黑部開山，可謂是觀光界一大盛事，吸引海內外遊客前去朝聖雪之大谷；而即將於12月停止營運的立山隧道無軌電車，也在倒數的日子裡，陸續舉辦許多紀念活動。不讓立山黑部專美於前，春天的富山縣，同時還有能將春日繽紛花海與立山連峰盡收眼底的「春天四重奏」，無比的絕美景色也在近年漸漸打響名聲。除了大自然之外，富山市內的 TOYAMA KIRARI 大樓，由建築大師隈研吾所設計，以玻璃為主題所打造的外觀凜然動人，也是來富山必訪的景點。

富山縣朝日町的春天四重奏是近年人氣的景點。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
富山縣朝日町的春天四重奏是近年人氣的景點。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

春天四重奏

富山縣朝日町最著名的代表性風景莫屬「春天四重奏」。每年4月以殘雪的北阿爾卑斯山脈為背景，櫻花、油菜花、鬱金香花田綿延展開，白、粉、黃、紅等繽紛顏色交錯的美景，就像一場盛大的春天四重奏一般。而長達1.2公里的舟川櫻花隧道由約280株染井吉野櫻相連而成，夜晚在篝火的映照下，展現出如夢似幻的夜櫻風情。

舟川櫻花隧道白天望去一是片粉嫩的風景。
舟川櫻花隧道白天望去一是片粉嫩的風景。

松川遊覽船

松川流經富山市內，過去曾是富山城的護城河之一，現在開設了松川遊覽船，供遊客搭船細細欣賞沿途風光，途中也會經過數座充滿特色的橋樑。松川兩岸種植了將近500株染井吉野櫻，因此在春天時是極為受歡迎的體驗活動。此外隨著季節不同，也能觀賞到新綠以及紅葉時節的富山風情。

搭松川遊覽船，就能避開人擠人，悠閒地坐著賞櫻。
搭松川遊覽船，就能避開人擠人，悠閒地坐著賞櫻。

TOYAMA KIRARI

由建築大師隈研吾所設計的 TOYAMA KIRARI 大樓，以富山縣的玻璃文化為發想，利用當地的御影石（花崗岩）、玻璃、鋁等材料打造，鱗次櫛比的層次彷彿立山群峰上冰封的岩脈。大樓內部則大量使用縣產木材，營造出溫暖的開放式空間。大樓內設有富山市玻璃美術館及富山市立圖書館、咖啡館、美術館商店等，是造訪富山市時推薦必訪的設施。

富山市玻璃美術館內收藏許多當代玻璃藝術創作作品。
富山市玻璃美術館內收藏許多當代玻璃藝術創作作品。

立山黑部 雪之大谷

今年立山黑部開山時，雪之大谷的雪壁達14公尺，目前還能看到雪壁的景象！30周年的雪之大谷活動分為兩階段，第一階段以賞壯闊雪景為主，從6月起的第二階段，則是以御庫裏池為中心，能夠享受到殘雪與初夏新綠交織的獨特景色。

親身行走於雪之大谷之中的震撼難以言喻。
親身行走於雪之大谷之中的震撼難以言喻。

立山隧道無軌電車

立山黑部阿爾卑斯山脈路線的魅力之一，就是能享受搭乘各種交通工具橫越山脈的樂趣。其中連接室堂與大觀峰之間的立山隧道無軌電車即將於本年度12月起劃下句點，改為電動巴士運行。這是日本最後的無軌電車，從1996年開始服役至今，服務超過1,920萬人次的乘客，因此在倒數的營運期間內，也陸續推出許多紀念活動，包括新的車身塗裝、紀念餐點、紀念入場券、電車模型、伴手禮的販售等。紀念活動共分3波舉行，分別為6/1～7/26、8/24～9/16、10/14～11/30，於室堂站及大觀峰站舉辦。

運行了28年的立山隧道無軌電車因替換的零件難以取得，決定結束服務。
運行了28年的立山隧道無軌電車因替換的零件難以取得，決定結束服務。

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