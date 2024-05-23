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旅日遊客最愛日本景點 TOP 10 大公開！猜猜第一名景點是哪裡呢？(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

延續"旅日遊客最愛日本景點 TOP 10 大公開！猜猜第一名景點是哪裡呢？(上)"，本文將介紹最有人氣的前五名

第5名：東京晴空塔

東京晴空塔於2012年開放，是目前的「世界第一高塔」、「世界第三高建築物」，榮獲第五名的殊榮！

在高度350公尺的「天望甲板」裝設360度且超過5公尺的大型玻璃，可以眺望整個市區景致。在高度450公尺的「天望迴廊」鋪上一條玻璃迴廊，可以享受在空中散步般的刺激快感。

晴空塔內還有「TOKYO Solamachi」複合型購物設施，網羅超過300家的商店和餐廳，以及水族館、星象儀、博物館等娛樂設施，讓你一次滿足體驗、逛街與購物！

地址: 東京都墨田区押上1丁目1-2

第4名：京都伏見稻荷大社

第四名是京都的「伏見稻荷大社」，在日本全國據說有多達3萬座的稻荷神社，總本宮便是京都的伏見稻荷大社。

西元711年神明鎮座以來，被尊崇為保佑五穀豐登、商業興盛、家庭安全、諸願望皆得實現之神。

此外，在京都的伏見稻荷大社還有一個必拍照打卡的景點，就是「千鳥本居」！

供奉鳥居是從江戶時代開始流傳下來的習俗，經過長年的日積月累，目前約有一萬座左右的鳥居，一路綿延至稻荷山上，因此聞名於全球，吸引許多遊客前來親眼目睹這壯觀的景致。

京都市伏見区深草薮之内町68番地

https://inari.jp/

第3名：京都武士與忍者博物館

第三名是特別的「武士與忍者博物館」，館內展示著各式盔甲、武士刀與忍者歷史文化，這裡也提供英文和中文的導遊服務，

導遊細心介紹完日本武士與忍者的歷史後，還能親自試穿武士盔甲、學習武士刀的技巧與體驗手裏劍和吹箭的樂趣。

京都市中京区寺町錦小路下る東大文字町292 詩の小路ビル

10:00～18:30

https://mai-ko.com/samurai/

第2名：京都清水寺

第二名是京都的國寶景點「清水寺」，建於778年、並在1994年列入世界文化遺產，是京都最古老的寺院。清水寺本堂內供奉著11面千手觀音像，據說能祈求財運。

另外這裡最大的看點莫過於「清水舞台」了，由139根13米高的大圓木建造，不論是春天賞櫻、秋天賞楓都吸引著世界各地的遊客前往目睹這令人歎為觀止的美景。

京都府京都市東山区清水一丁目294

參拜時間：6:00～18:00（7、8月至18:30）

https://www.kiyomizudera.or.jp/

第1名：東京 teamLab Planets TOKYO

冠軍為位在東京豐洲的「teamLab Planets Tokyo」！

這是一座結合科技、光影技術與沈浸式體驗的數位美術館，以「深入水中的博物館，與花朵融爲一體的花園」為主題，由多個室內藝術作品空間和2個花園所組成。

最大特色是參觀者需要赤腳走動，用身體及五官來感受藝術，不只是單純觀賞，而是真正走進作品中。

不論是當地人或觀光客都十分喜愛，甚至曾獲得「世界旅遊大獎」（World Travel Awards）獲頒為「2023年亞洲最具代表性的觀光景點」！

東京都江東区豊州6-1-16

9:00～22:00（部分日期可能更動，請以官網為準）

https://www.teamlab.art/zh-hant/

窩日本推薦閱讀：東京豐洲「teamLab Planets TOKYO」體驗心得、交通方法與周邊景點推薦–走進水中與夢幻花海的浸沉式體驗　

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京都 博物館 東京晴空塔

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