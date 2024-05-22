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旅日遊客最愛日本景點 TOP 10 大公開！猜猜第一名景點是哪裡呢？(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

到日本旅遊你最喜歡哪個觀光景點呢？自從疫情解封後日本各地湧現大批的觀光人潮，因此日本口碑數據網站「口コミコム」（kuticomi com）分析了全日本超過4,700個 Google Map 觀光地，調查在2023年11月18日到2023年12月3日間最受歡迎的10大景點。

第10名：東京鐵塔

第十名是東京的地標「東京鐵塔」！

以巴黎艾菲爾鐵塔為範本所設計，是日本第二高的結構物，僅次於東京晴空塔。在鐵塔150米處設有瞭望台，250米處設有特別瞭望台，可以眺望東京市區的景色，天氣好時甚至能遠眺富士山。

鐵塔內也設有紀念品店、展示中心、與咖啡廳等，也會舉辦各式特別活動，可以參考官網最新消息，來東京鐵塔拍照打卡吧！

京都港区芝公園4丁目2-8

營業時間與票價請參考官網：https://www.tokyotower.co.jp/

第9名：京都錦市場

已有400年歷史的錦市場，目前僅存一條長約400公尺、寬3.9公尺的狹窄通道，周圍林立的各式美食商店，像是海鮮、生鮮、乾貨、醃菜等加工食品，又有「京都的廚房」之稱。

若來到京都想體驗一場庶民美食之旅，來到這準沒錯！

京都府京都市中京区西大文字町609番地

https://www.kyoto-nishiki.or.jp/

第8名：奈良公園

奈良必訪景點「奈良公園」入圍了第8名！佔地超過500公頃的公園，不僅能舒服的散步、欣賞美景，還有一千多隻可愛的小鹿陪伴著大家，可以購買鹿仙貝餵食互動，不過有些小鹿可能比較凶猛，還是要注意安全哦～

照片轉自photo ac
照片轉自photo ac

在奈良公園裡還有世界最大的木造建築「東大寺」、五重塔「興福寺」與「春日大社」等世界遺產，在一片綠徑中與小鹿們一起享受古色古香的寧靜氛圍吧。春季前來也能欣賞美麗的櫻花景色

奈良県奈良市雑司町・春日野町

https://www3.pref.nara.jp/park/

第7名：東京淺草寺

在Google Map上多達7.1萬則評論、4.5顆星的東京「淺草寺」，一年四季都擠滿了參拜人潮！

淺草寺是東京最古老的寺廟，628年在隅田川捕魚的一對漁夫兄弟，某一天捕到了一尊佛像便告訴了當時的文人「土師真中知」，原來那尊佛像是「觀世音菩薩」的雕像，因此兄弟倆便虔誠的向菩薩祈求漁獲豐收，隔天捕魚時真的如願的收穫滿滿，這就是淺草寺的由來。

在淺草寺的正門，巨大的紅色燈籠寫著「雷門」二字，這是大家到訪時必拍的景點！從雷門進入後來到仲見世通商店街，匯集各式各樣的美食、雜貨、伴手禮商店等，值得你慢慢探索～

東京都台東区浅草2-3-1

6:00～17:00（10月～3月開堂時間 6:30）

https://www.senso-ji.jp/

第6名：大阪道頓堀

第六名是到大阪必逛的「道頓堀」，位在運河旁長達約 2.9 公里的街區，有著各式美食、購物商家等商業娛樂設施進駐，每到晚上總是吸引大批人潮前來觀光！唐吉軻德道頓堀店的摩天輪「惠比壽塔」，還有必拍照合影的固力果「跑跑人」看板也是必訪景點！

照片轉自photo ac
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大阪市中央区道頓堀

http://www.dotonbori.or.jp/zh/

因篇幅關係，排名TOP5請看下集

窩日本推薦閱讀：(東京)最新上野一日遊推薦景點、必吃美食、逛街購物全攻略–鴨湯拉麵、燒肉午餐、還有…..　

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京都 奈良 東京晴空塔

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