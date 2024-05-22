星野集團東京新飯店！OMO5東京五反田以「絢麗夜景與美食天堂」為主題

日本知名的星野集團旗下除了精緻奢華的「虹夕諾雅」，溫泉旅館品牌「界」等之外，近年都市觀光旅館品牌「OMO」崛起，以親民價格、優雅品味、在地導覽特色備受旅客喜愛，近來東京新開幕「OMO5東京五反田 by 星野集團」，在東京的OMO品牌飯店增加至4家。

OMO5 東京五反田坐落於「五反田JP大樓」內。圖片來源｜星野集團

星野集團旗下發現城市新魅力的都市觀光飯店「OMO」，於東京都品川區全新打造的「OMO5 東京五反田 by 星野集團」（以下簡稱OMO5 東京五反田）於4月正式開幕。座落於距離五反田站僅約6分鐘步行路程的「五反田JP大樓」內，該建築集結了辦公室、共享辦公空間、禮堂和商業等多種設施。

OMO5東京五反田坐擁海拔60-100公尺的高樓層，從客房內就能將鄰近的品川、目黑、大崎等街景盡收眼底。以「絢麗夜景與美食的天堂」為設計理念，讓旅客能從高樓層俯瞰夜景，同時品味五反田眾多美食名店。此外，OMO5東京五反田還擁有「愛犬客房」、「愛犬花園」，是寵物友善飯店，並提供五反田當地的美食導覽服務。

OMO5東京五反田坐擁高樓層，以「絢麗夜景與美食的天堂」為設計理念。圖片來源｜星野集團

特色1

「絢麗夜景與美食的天堂」概念

五反田因其地理位置而吸引了各種各樣的人群，這也反映了該地區眾多餐廳風格的多樣性，在車站2公里範圍內，大約有1,300間餐廳。包括超過半世紀的西式餐館，獨棟的法式餐廳、座無虛席的立食烏龍麵店，以及時髦的麵包店等。以「美食的天堂」為概念，詮釋這獨特城市的迷人之處。

即使是初次造訪五反田的旅客，也能透過這裡的住宿方案充分品味五反田的美食。飯店融合了享用美食後想沈浸其幸福餘韻的概念，同時讓旅客從高樓層的飯店欣賞璀璨的街景，帶來特別的住宿體驗。

OMO5東京五反田的OMO Base位在14樓且擁有挑高6公尺天花板。圖片來源｜星野集團

特色2

高樓層OMO Base，充滿活力休憩區

每一間OMO飯店皆具備「OMO Base」，作為旅人城市觀光的休憩區域。OMO5東京五反田的OMO Base距離地面60公尺，位在14樓且擁有挑高6公尺天花板，樓層總面積約1,200平方公尺，由OMO café、商店、愛犬花園、水景空中庭園等區域構成。旅客可以參考集結了記載周邊資訊的Go-KINJO Map （周邊地圖），制定自己的城市漫遊計劃，或在開放舒適的咖啡廳或空中庭園隨心所欲地享受愜意時光。

空中庭園設有精心打造的景觀造景。圖片來源｜星野集團

空中庭園設有精心打造的景觀造景，並點綴著裝滿清澈水的淺水池。夏日時，人們可以將腳浸泡在涼爽的水中，消暑又清涼。即使身處繁忙的都市中，無論是晨間、午間或夜間，這個庭園都充滿著吸引人的美景，讓人流連忘返。

OMO Café & Bar擁有寬敞的玻璃窗，可以欣賞到花園的美麗景致。圖片來源｜星野集團

特色3

OMO café與OMO愛犬花園

OMO Café & Bar擁有寬敞的玻璃窗，可以欣賞到花園的美麗景致。從早上營業至深夜，成為旅客的全日休憩之處。菜單包括咖啡和冰沙等飲品、可頌和冰品等甜點、素食咖喱和OMO獨創的含酒精飲料, 任何人都可以隨時享用。此外，還推出了晚間限定餐點「小吃盤」，供應由在五反田創業超過70年的雞肉專賣店「信濃屋」製作的唐揚雞與燒烤雞肉，與OMO 5東京五反田的原創飲品OMO檸檬沙瓦和和風蘭姆可樂完美搭配。

愛犬花園包括室內和室外空間，專為與愛犬共度時光的旅客而設。圖片來源｜星野集團

14樓提供「愛犬客房」，讓旅客攜帶愛犬一同入住。部分客房可直接通往愛犬花園，愛犬花園包括室內和室外空間，專為與愛犬共度時光的旅客而設。也可携帶OMO café的美食和飲品前往花園，與愛犬在此一起享受愜意時光。

「OMO5 東京五反田」客房反映五反田的多樣性，呈現西餐廳的紅磚、日式小酒館和居酒屋的多樣風格。圖片來源｜星野集團

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從五反田街景獲取靈感的客房設計

「OMO5 東京五反田」共有188間客房，8種房型。所有客房都強調舒適放鬆，可以脫下鞋子、盡情享受愉悅的住宿體驗。為了讓旅客感受到五反田的多樣性，客房的設計採用了棕色、橘色、綠色等復古色調的布料剪裁，以呈現西餐廳的紅磚、日式小酒館和居酒屋的多樣風格。每個客房都配備了模仿餐廳霓虹燈指示牌造型的燈具，營造出華麗的氛圍，使客人在房間裡也能感受到華麗復古的氛圍。客房以2至3人入住為主，同時也提供可容納4人的豪華客房，以及備有廚房的6人住宿選項「OMO House」，非常適合團體旅客。

「Go-KINJO」是OMO品牌提供的嚮導服務。圖片來源｜星野集團

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「Go-KINJO」服務 讓旅客城市玩透透

「Go-KINJO」是OMO品牌提供的嚮導服務，帶領旅人了解飯店周邊步行範圍內的「城市」樣貌，透過探索新事物和新相遇，融入旅行中的城市生活。由飯店經驗豐富的員工擔任嚮導，定期舉辦與五反田美食相關的小旅行和館內活動。無論是初次造訪還是獨自旅行，他們會介紹值得信賴的餐廳，或根據旅客的需求建議合適的餐廳，讓旅客充滿期待地迎接接下來的美味饗宴。

「OMO5 東京五反田」早餐供應精緻的日式飯糰。圖片來源｜星野集團

OMO5 東京五反田的美食饗宴

早餐供應精緻日式飯糰

早餐供應精緻的「日式飯糰」，特別注重米飯和食材的品質。米飯是由原創混合米精心烹調而成，這種混合米是在隅田屋米穀專賣店，一家成立於1905年的五星級大米專家的指導下精心挑選而成。為了滿足飯店對早餐的要求，特別注重了米飯的含水量和口感軟硬程度。經過精挑細選，使用來自日本各地的食材，也特別注重其製作方式。飯糰內餡使用梅子、烤鮭魚等日式飯糰經典食材，也有海鮮或日式燉牛肉等具有奢華感的食材，共10種不同的配料供旅客選擇。

此外，早餐還包括來自1922年就在五反田開店的味噌專賣店－坂本商店的味噌所製作的味噌湯，讓旅客享受一頓注重細節、令人滿意的美味早餐。

OMO Café 供應美食。圖片來源｜星野集團

美食導覽之旅

為客人推薦餐廳

五反田盛宴招待所（Gotanda Gourmet Reception）：在周邊地圖前舉行的導遊活動，對所有人開放。五反田擁有眾多新老、種類繁多的美味餐飲店。 對五反田街區了如指掌的工作人員會根據客人選擇的主題，為客人推薦餐廳。

「OMO5 東京五反田」為客人導覽當地各具特色的餐廳。圖片來源｜星野集團

五反田之丘美食之旅

在五反田之丘（Gotanda Hills）的OMO Ranger導覽活動，這裡聚集了約 40 家各具特色的餐廳，體驗滿足心腹的活動，可以在小吃店品嚐店主的特色菜餚，還可以與店主聊天，讓胃和心靈都得到滿足。

星野集團目前除了OMO5 東京五反田之外，還有OMO5 東京大塚、OMO3 東京赤坂、OMO3 淺草三家OMO品牌飯店，OMO5 東京五反田與OMO5 東京大塚同為OMO5，定位為精品旅館，設有咖啡館風格的早餐餐廳，OMO3則是房間數量較少的小型旅館。

OMO5 東京五反田 by 星野集團

費用：每晚28,000日圓起（每房含稅價，不含用餐）

館內設施：客房、OMO base（櫃檯、OMO cafe、周邊地圖、自由空間、置物櫃、商店、OMO寵物花園）、工作室、健身房、洗衣間

客房數：188間（14-20樓）

交通：從五反田站（JR山手線、都營淺草線、東急池上線）步行約6分鐘，或從大崎廣小路站步行1分鐘

飯店官網：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/omo5tokyogotanda/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301292