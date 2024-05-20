今生必遊的世界遺產！日本北陸「白川鄉合掌村、金澤」2天1夜

跟著 我是00 ◡̈✧ 🇹🇼⌇日本活躍中 於 2022-08-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 17 個景點，其中包含 京都十字飯店、金澤站、能登牛専門焼肉店 肉匠Jade金澤。

來到被譽為最夢幻世界遺產的白川鄉 ⸜♡⸝‍

個人認為不只冬天雪景 一年四季都適合造訪！😍

00建議可以一開始先安排在金澤玩耍一天

第二天再活力滿滿搭乘巴士前往白川鄉

交通移動上比較不會那麼累哦💕( ˊᵕˋ*)

第 1 天

京都十字飯店 | 1 小時

上一篇京都旅行篇有介紹過這家飯店 非常推薦✨

詳情介紹可洽上一篇旅遊回憶🔍

這家早餐真的推 中西和式多種套餐可供選擇

第三天早餐選擇了披薩吐司套餐🍕😆

老公選擇的是美式 擺盤是不是都精緻到不行

而且非常好吃～😋😋

吃飽飽準備從京都車站搭乘電車前往北陸啦！

金澤站 | 15 分鐘

來到金澤車站後馬上可見到這個紅色大拱門「鼓門」🔴

柯南的電影版也有出現過！

現場看非常巨大非常有魄力😳😳😳

從車站就開始感受到金澤的歷史、古樸之美。

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提醒大家要跑金澤景點之前

記得要在車站先買好「公車一日PASS（日幣600）」

在金澤必跑的觀光景點全部都有到！

這次用這個周遊卷跑了4.5個點 搭3次以上就回本

而且票本身設計超級漂亮

金澤最有名的就是金箔✨✨看這票身閃閃發光的好有質感！

能登牛専門焼肉店 肉匠Jade金澤 | 1 小時

想在金澤吃道地牛肉 當地產和牛「能登牛」必定不能錯過😋

這家能登牛專賣店從金澤車站走路只要3分鐘

很適合當作來金澤後的第一餐

日本的午餐menu通常都會比晚餐便宜很多

這次只花了2200 日幣就吃到三種部位的能登牛！！！😝

白米還是使用石川縣當地自產米 Q彈香甜😍

這一餐真的CP值很高！想要省錢吃和牛請筆記起來📒

而且這裡的牛肉是有拿認定書的 絕對是貨真價實的和牛哦！

金澤21世紀美術館 | 2 小時

來到藝術感滿點的21世紀美術館🤍

館內分成兩個區域 有展覽付費區跟免費參觀區

原本想進去看展覽但人太多就放棄了哈哈哈

免費區域多在外頭有許多大型現代裝置藝術

能夠充分的享受到藝術的樂趣！😆😆😆

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免費區裡有最近在日本社群平台大紅的藝術作品📍

就是排排站的「兔子椅子🐰🪑」

來這裡千萬不要錯過在這裡拍張照📷

效果非常好非常可愛喔🤍🤍🤍

東茶屋街 | 1 小時

你們知道金澤是有小京都之稱的歷史寶地嗎？😀

來到滿溢著日本歷史風情的「東茶屋街」📍

隨處可見江戶建築的日式老木房🪵

還有許多木房改造的日式雜貨小店可以慢慢尋寶～

可以發現超多東西都是用「金箔✨」做成的

日本的金箔生産有98%以上都是出自金澤哦！

也因此成了金澤代表名物☺️

尤其是這個金箔面膜⋯真的太高貴了啊～🤣🤣

只能說日本真的好多稀奇古怪的東西啊哈哈哈哈

箔一（金箔霜淇淋） | 15 分鐘

人生最奢侈的一刻！！！

吃一隻快1000日幣的金箔冰淇淋🍦😀

「箔一」的金箔冰淇淋是茶屋街的人氣踩點店家📍

第一次嘗試金箔 其實就是薄薄一層膜 沒什麼味道？？🤣

兼六園 | 1 小時

日本三大庭園之一「兼六園」📍

不同於一般寺廟神社 屬於「迴遊形式庭園」

可以逛得很久 腹地很大～～！

雖然大家可能對於冬天的雪吊景觀比較有印象

但夏天也有那麼幾天 會舉辦期間限定夜間點燈的活動！😍✨

而且還免費入場！是不是超佛🥹

這次就是專門挑晚上點燈活動時前往～真的真的太美了

還恰好遇上音樂會的時間

耳邊徜徉著小提琴的旋律欣賞著兼六園的光影造景

這趟覺得真的來值了(◍˃ᗜ˂◍)੭

下次想要雪吊時節再來一次！！！

注意⚠️兼六園夜間點燈只在夏天8月限定幾天而已

平常是只有開放到下午的哦！

第 2 天

金沢駅 | 15 分鐘

第二天早早起床～

預備前往有名到翻掉的世界遺產！！

超夢幻的日本童話小鎮「白川鄉合掌村」⸜♡⸝‍

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這次參加從金澤車站出發的巴士一日遊行程（8000日幣/人）

車程約1小時附贈飛騨牛午餐

有車掌小姐詳細解說遊玩重點 隱藏拍照景點！

個人覺得還滿划算的～！！

這次天氣有點陰陰的雖然有點可惜 但還是很期待～😆

荻町城跡展望台 | 30 分鐘

首先來到了展望台 整個合掌村村落一覽無遺！

不愧是傳說中的世外桃源😍😍😍

而且從樹叢這種窺見的感覺真的好像錯入了別的世界

誰說只有冬天才能來

被夏天濃濃綠意包圍的白川鄉也好精彩～～～！！！

真的覺得合掌村一年四季都該來一次！

沐浴在大自然下的景色真的太夢幻了☺️

鄉土料理 白水園 | 1 小時

午餐是一日遊附贈的「薰陶蒲燒飛騨牛定食✨」

使用陶器在上面蒲燒 這種烹調和牛的方式好特別～～

前面介紹過金澤產能登牛

飛驒牛是指在岐阜縣當地經過14個月培育的和牛😍

白川鄉合掌造聚落 | 1 小時

一開始其實下了大雨🥹

但還好後續雨有停並賜給了一些珍貴的陽光☀️

據說目前還保存著約100間的合掌造建築

原本以為已經不會有人居住在這種古民宅

查了一下竟然還有人持續居住於此！好驚訝😳😳

到處可見當地限定的吉祥物「飛騨娃娃」🔴

還有稻草人跟斗笠等雜貨 稻草人的臉真的

就跟動漫裡長的一模一樣 超可愛哈哈哈哈🤣🤣🤣

白川鄉三小屋 | 1 小時

三小屋🛖照片是我首推來合掌村必拍No.1！！！

這也是各大宣傳照片中最常出現的一張 但！

它的位置其實很少人知道在哪裡

你會發現怎麼找都找不到三個屋子連在一起的場景

《✨三小屋拍照位置攻略》

這個神秘的三小屋其實不是並排在一起

是靠抓角度去拍攝的！😳

而且它們在合掌村落極為後端的位置

記得一定要走到最底盡頭 途中可能會懷疑自己

（因為越走感覺越沒東西哈哈哈哈

但不要放棄走到底就會發現三小屋的拍照地點啦💕

Shirakawago Purin no Ie | 1 小時

村落內有許多茶屋、甜點、正餐類的餐廳

完全不用擔心沒東西吃～～😆

這家超人氣的布丁🍮「ぷりんの家」最大的看點

就是在他是用水做成的！

看看底部是透明的有沒有！！😳😳😳

還排了一陣子隊才買到～～～

Myozenji Temple | 30 分鐘

合掌村內有幾座必訪的茅草屋建築

在日本極其稀有✨😳

其中一個就是「明善寺」📍

這次礙於時間限制沒有進去本堂參觀

在外側拍下了「鐘樓門」的景象～

以上都是被指定成重要文化財的重要保存資產哦！

Okesa | 1 小時

剛剛的飛騨牛吃不夠的話

推薦來嘗試這家攤販販售的「飛騨牛握壽司🍣🐮」

在底下的盛盤是蝦味煎餅可以吃的！（雖然沒啥味道）

壽司三味都非常的美味🤤🤤🤤🤤

Anto | 1 小時

結束這次白川鄉之旅回到金澤車站🚉

先來買等等在新幹線上吃的「駅弁🍱」

日本的鐵路便當種類豐富多樣 還有各式主題

這次選了一個叫做「北陸浪漫🌹」的便當

超級澎拜又豐盛 甜點的部分還灑上金箔！✨

真的到最後都好金澤！！！！🤣🤣🤣

金沢駅 | 15 分鐘

最後來金澤車站內的土產販賣街挑選伴手禮☺️

金澤從前就出產許多傳統工藝品

其中有一款叫做「加賀八幡不倒翁」

是金澤地區歷史悠久的傳統玩具！

這款紅色不倒翁最中餅就是用這個玩具為原型製造的

超可愛有沒有～～～立馬打包一盒😍😍😍

還買了一盒兔子形狀的饅頭

真的看到可愛的東西就會失心瘋（笑）

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本北陸⌇ 今生必遊的世界遺產！白川鄉合掌村、金澤兩天一夜。

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