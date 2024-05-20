今生必遊的世界遺產！日本北陸「白川鄉合掌村、金澤」2天1夜
作者：Funliday-我是00 ◡̈✧ 🇹🇼⌇日本活躍中
跟著 我是00 ◡̈✧ 🇹🇼⌇日本活躍中 於 2022-08-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 17 個景點，其中包含 京都十字飯店、金澤站、能登牛専門焼肉店 肉匠Jade金澤。
來到被譽為最夢幻世界遺產的白川鄉 ⸜♡⸝
個人認為不只冬天雪景 一年四季都適合造訪！😍
00建議可以一開始先安排在金澤玩耍一天
第二天再活力滿滿搭乘巴士前往白川鄉
交通移動上比較不會那麼累哦💕( ˊᵕˋ*)
第 1 天
京都十字飯店 | 1 小時
上一篇京都旅行篇有介紹過這家飯店 非常推薦✨
詳情介紹可洽上一篇旅遊回憶🔍
這家早餐真的推 中西和式多種套餐可供選擇
第三天早餐選擇了披薩吐司套餐🍕😆
老公選擇的是美式 擺盤是不是都精緻到不行
而且非常好吃～😋😋
吃飽飽準備從京都車站搭乘電車前往北陸啦！
金澤站 | 15 分鐘
來到金澤車站後馬上可見到這個紅色大拱門「鼓門」🔴
柯南的電影版也有出現過！
現場看非常巨大非常有魄力😳😳😳
從車站就開始感受到金澤的歷史、古樸之美。
-
提醒大家要跑金澤景點之前
記得要在車站先買好「公車一日PASS（日幣600）」
在金澤必跑的觀光景點全部都有到！
這次用這個周遊卷跑了4.5個點 搭3次以上就回本
而且票本身設計超級漂亮
金澤最有名的就是金箔✨✨看這票身閃閃發光的好有質感！
能登牛専門焼肉店 肉匠Jade金澤 | 1 小時
想在金澤吃道地牛肉 當地產和牛「能登牛」必定不能錯過😋
這家能登牛專賣店從金澤車站走路只要3分鐘
很適合當作來金澤後的第一餐
日本的午餐menu通常都會比晚餐便宜很多
這次只花了2200 日幣就吃到三種部位的能登牛！！！😝
白米還是使用石川縣當地自產米 Q彈香甜😍
這一餐真的CP值很高！想要省錢吃和牛請筆記起來📒
而且這裡的牛肉是有拿認定書的 絕對是貨真價實的和牛哦！
金澤21世紀美術館 | 2 小時
來到藝術感滿點的21世紀美術館🤍
館內分成兩個區域 有展覽付費區跟免費參觀區
原本想進去看展覽但人太多就放棄了哈哈哈
免費區域多在外頭有許多大型現代裝置藝術
能夠充分的享受到藝術的樂趣！😆😆😆
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免費區裡有最近在日本社群平台大紅的藝術作品📍
就是排排站的「兔子椅子🐰🪑」
來這裡千萬不要錯過在這裡拍張照📷
效果非常好非常可愛喔🤍🤍🤍
東茶屋街 | 1 小時
你們知道金澤是有小京都之稱的歷史寶地嗎？😀
來到滿溢著日本歷史風情的「東茶屋街」📍
隨處可見江戶建築的日式老木房🪵
還有許多木房改造的日式雜貨小店可以慢慢尋寶～
可以發現超多東西都是用「金箔✨」做成的
日本的金箔生産有98%以上都是出自金澤哦！
也因此成了金澤代表名物☺️
尤其是這個金箔面膜⋯真的太高貴了啊～🤣🤣
只能說日本真的好多稀奇古怪的東西啊哈哈哈哈
箔一（金箔霜淇淋） | 15 分鐘
人生最奢侈的一刻！！！
吃一隻快1000日幣的金箔冰淇淋🍦😀
「箔一」的金箔冰淇淋是茶屋街的人氣踩點店家📍
第一次嘗試金箔 其實就是薄薄一層膜 沒什麼味道？？🤣
兼六園 | 1 小時
日本三大庭園之一「兼六園」📍
不同於一般寺廟神社 屬於「迴遊形式庭園」
可以逛得很久 腹地很大～～！
雖然大家可能對於冬天的雪吊景觀比較有印象
但夏天也有那麼幾天 會舉辦期間限定夜間點燈的活動！😍✨
而且還免費入場！是不是超佛🥹
這次就是專門挑晚上點燈活動時前往～真的真的太美了
還恰好遇上音樂會的時間
耳邊徜徉著小提琴的旋律欣賞著兼六園的光影造景
這趟覺得真的來值了(◍˃ᗜ˂◍)੭
下次想要雪吊時節再來一次！！！
注意⚠️兼六園夜間點燈只在夏天8月限定幾天而已
平常是只有開放到下午的哦！
第 2 天
金沢駅 | 15 分鐘
第二天早早起床～
預備前往有名到翻掉的世界遺產！！
超夢幻的日本童話小鎮「白川鄉合掌村」⸜♡⸝
-
這次參加從金澤車站出發的巴士一日遊行程（8000日幣/人）
車程約1小時附贈飛騨牛午餐
有車掌小姐詳細解說遊玩重點 隱藏拍照景點！
個人覺得還滿划算的～！！
這次天氣有點陰陰的雖然有點可惜 但還是很期待～😆
荻町城跡展望台 | 30 分鐘
首先來到了展望台 整個合掌村村落一覽無遺！
不愧是傳說中的世外桃源😍😍😍
而且從樹叢這種窺見的感覺真的好像錯入了別的世界
誰說只有冬天才能來
被夏天濃濃綠意包圍的白川鄉也好精彩～～～！！！
真的覺得合掌村一年四季都該來一次！
沐浴在大自然下的景色真的太夢幻了☺️
鄉土料理 白水園 | 1 小時
午餐是一日遊附贈的「薰陶蒲燒飛騨牛定食✨」
使用陶器在上面蒲燒 這種烹調和牛的方式好特別～～
前面介紹過金澤產能登牛
飛驒牛是指在岐阜縣當地經過14個月培育的和牛😍
白川鄉合掌造聚落 | 1 小時
一開始其實下了大雨🥹
但還好後續雨有停並賜給了一些珍貴的陽光☀️
據說目前還保存著約100間的合掌造建築
原本以為已經不會有人居住在這種古民宅
查了一下竟然還有人持續居住於此！好驚訝😳😳
到處可見當地限定的吉祥物「飛騨娃娃」🔴
還有稻草人跟斗笠等雜貨 稻草人的臉真的
就跟動漫裡長的一模一樣 超可愛哈哈哈哈🤣🤣🤣
白川鄉三小屋 | 1 小時
三小屋🛖照片是我首推來合掌村必拍No.1！！！
這也是各大宣傳照片中最常出現的一張 但！
它的位置其實很少人知道在哪裡
你會發現怎麼找都找不到三個屋子連在一起的場景
《✨三小屋拍照位置攻略》
這個神秘的三小屋其實不是並排在一起
是靠抓角度去拍攝的！😳
而且它們在合掌村落極為後端的位置
記得一定要走到最底盡頭 途中可能會懷疑自己
（因為越走感覺越沒東西哈哈哈哈
但不要放棄走到底就會發現三小屋的拍照地點啦💕
Shirakawago Purin no Ie | 1 小時
村落內有許多茶屋、甜點、正餐類的餐廳
完全不用擔心沒東西吃～～😆
這家超人氣的布丁🍮「ぷりんの家」最大的看點
就是在他是用水做成的！
看看底部是透明的有沒有！！😳😳😳
還排了一陣子隊才買到～～～
Myozenji Temple | 30 分鐘
合掌村內有幾座必訪的茅草屋建築
在日本極其稀有✨😳
其中一個就是「明善寺」📍
這次礙於時間限制沒有進去本堂參觀
在外側拍下了「鐘樓門」的景象～
以上都是被指定成重要文化財的重要保存資產哦！
Okesa | 1 小時
剛剛的飛騨牛吃不夠的話
推薦來嘗試這家攤販販售的「飛騨牛握壽司🍣🐮」
在底下的盛盤是蝦味煎餅可以吃的！（雖然沒啥味道）
壽司三味都非常的美味🤤🤤🤤🤤
Anto | 1 小時
結束這次白川鄉之旅回到金澤車站🚉
先來買等等在新幹線上吃的「駅弁🍱」
日本的鐵路便當種類豐富多樣 還有各式主題
這次選了一個叫做「北陸浪漫🌹」的便當
超級澎拜又豐盛 甜點的部分還灑上金箔！✨
真的到最後都好金澤！！！！🤣🤣🤣
金沢駅 | 15 分鐘
最後來金澤車站內的土產販賣街挑選伴手禮☺️
金澤從前就出產許多傳統工藝品
其中有一款叫做「加賀八幡不倒翁」
是金澤地區歷史悠久的傳統玩具！
這款紅色不倒翁最中餅就是用這個玩具為原型製造的
超可愛有沒有～～～立馬打包一盒😍😍😍
還買了一盒兔子形狀的饅頭
真的看到可愛的東西就會失心瘋（笑）
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
延伸閱讀：日本北陸⌇ 今生必遊的世界遺產！白川鄉合掌村、金澤兩天一夜。
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