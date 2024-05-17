百花齊放！ 「東日本」追尋春日浪漫 5月鐵道小旅行徜徉在花花世界

【旅奇傳媒/編輯部整理】五月日本的春天，很美～五顏六色的盛開繁花，在東日本各地輪流綻放，跟著JR TIMES的腳步，來趟鐵道小旅行，愜意徜徉在花花世界！

追尋春暖花開的美景，一轉角發現眺望海的秘密花園。 圖：JR TIMES／提供

花香奇幻：賞心悅目美景處處可尋

櫻花總是搶走許多其他花兒們的風采，但在春天到初夏之間還有許多其他色彩繽紛的花朵。這些花朵每年只開花有限的幾周，而這種短暫就是它們美麗的一部份。也許對其他種類的花感到好奇，又或者不能在賞櫻期間去日本旅行。不管原因為何，到日本會很高興知道有這麼多不同種類的花可以欣賞。

▲春天到初夏日本各地美麗花朵輪流綻放。 圖：JR TIMES／提供

▲亮黃色的油菜花和淡藍色的粉蝶花同場爭映。 圖：JR TIMES／提供

從活潑的黃色－油菜花，到深粉色－桃花、淡藍色的花粉草、暖色調的杜鵑花、深紅色的罌麗花和神祕的藍色繡球花。日本各地春季花卉引人入勝，繽紛的花朵讓您沉浸其中～

靜岡／伊豆熱海好好拍！海天背景下的繽紛樂園

有自然美景與溫泉，也留有昭和復古感的熱海與伊豆，不僅能體驗多種不同風格的旅行，飽相機之眼福，更能感受春末夏初那山海之間呼之欲出的活力。老派溫泉度假勝地熱海，擁有獨特的復古氛圍，更藏著值得一訪的好攝景點，讓你切身感受這萬千世界的繽紛。

▲花團景簇繽紛多彩，隨手拍就是美。 圖：JR TIMES／提供

距離熱海市區稍有點距離的ACAO FOREST，是一座結合花園園藝、香草、咖啡的人氣網紅景點。座落在海邊丘陵地上，有相模灣的海天一色作為背景，ACAO FOREST園內有多達12個不同主題的花園，種植有包括薔薇、鬱金香、香草、塊根植物、多年生的宿根草花等植物，搭配園內設計精巧的花草園藝及擺飾，處處都是可取景之處。園內最高處，有一座360度全透明的海景咖啡店COEDA HOUSE，其獨特簡約的建築設計出自日本建築設計名家隈研吾之手，千萬不能錯過！

神奈川／鎌倉悠閒散步

東京近郊的鎌倉是著名的觀光地，初夏的繡球花盛開，相機快門閃不停～ 搭上江之電，無論從哪一頭開始玩起，都很好玩！沿著極樂寺車站外的坂道往前走，沒多久就會看到紅色的櫻橋。站在橋上往下俯瞰，可以看到被稱做「極樂洞」的電車隧道，為鎌倉市景觀重要建築物。欣賞完極樂洞的「火車過山洞」景觀，往前走一段，就來倒成就院。

▲拾級而上可欣賞嬌豔繡球花，回首居高臨下，湘南海灣盡入眼簾。 圖：JR TIMES／提供

位於108階梯之上的成就院，要人放下俗事罫礙與人世108種貪嗔痴，好好地淨化身心。參拜完不動明王，由上往下的樓梯，正好是居高臨下，俯視湘南水色的絕佳視角。若是初夏時節到來，還可以鑑賞到迷人的繡球花競豔的風姿。

福島／喜多方三之倉高原 東北最大！向日葵花海

跨過春天後就來到夏天了～三ノ倉高原花畑為日本東北最大的向日葵花田，有「天空花田」(天空の花畑)之美稱，在8.3公頃種植面積中，有250萬棵向日葵一齊綻放，甚是壯觀！

▲向日葵花沿著地形種植，可以輕鬆拍出漂亮的花海背景。 圖：JR TIMES／提供

5月中旬到6月上旬來可以賞油菜花，夏天大約8月可賞向日葵，高低起伏的山勢，更能拍出整片的花海背景！

北海道／網走－東藻琴芝櫻公園 粉色地毯繁花世界

接著，往北的方向走囉～芝櫻的花期比較長，前前後後大概有三四個禮拜可以欣賞。北海道相當知名的「東藻琴芝桜公園」，每年最美的時間約落在五月中下旬~六月初期間。

▲整片粉色芝櫻，真不愧是北海道第一的芝櫻名所。 圖：JR TIMES／提供

園中還有粉紅色的鳥居，跟整片粉色芝櫻的背景融合成一體，實在太美太夢幻了！有興趣可以玩Go Car，體驗花海中馳騁的不同快感。爬到「山津見神社」的展望台，可以將整個東藻琴芝櫻公園盡收眼底，視野絕佳的拍攝點！

秋田／遠眺出羽的富士 由利高原鐵道小旅行

當然春夏之際不是只有花朵，這個時期天氣晴朗空氣舒爽，鐵路沿線的風景更是漂亮。就只是單純享受搭乘慢行列車，靜靜看著窗外風景的旅行，可以感受到很自在、很單純而美好。

▲沿線能看得到隨著四季變化而有不同面貌的田園風景與被稱為「出羽富士」的鳥海山。 圖：JR TIMES／提供

比起內陸線、只見線，有點小眾的由利高原鐵道－「鳥海山麓線」車班不少，若是非自駕的鐵道攝影迷，也能輕鬆追拍上手。利用超過半天的時間追逐列車、拍攝風景，再到附近由廢棄小學改建的地方用餐，參觀東北車站百選「矢島」，可感受到不太知名但卻值得探訪的原味日本，甚是愜意！

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