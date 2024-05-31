高評價沖繩飯店、渡假村TOP5！近那霸國際通、美國村、恩納村、美麗海水族館

圖:業主提供

擁有壯麗海岸線與美麗沙灘的日本沖繩，是充滿海島風情的渡假勝地。想要前往這座日本南方小島旅遊，選擇優質的沖繩住宿非常重要，可以加倍享受沖繩的陽光與美食！AsiaYo幫各位整理了5間高評價的住宿，從經典沖繩飯店、酒店式公寓到渡假村，各種形式都有，即將前往沖繩的朋友們，快來一起看看吧！

🍀那霸美榮橋酒店式公寓

那霸美榮橋酒店式公寓客廳 圖:業主提供

那霸美榮橋酒店式公寓鄰近單軌電車美榮橋站，交通十分便利。每個房型最多可住10人，若包下全部房間，最多可容納40至50人，是多人出遊包棟的好選擇！

那霸美榮橋酒店式公寓房間 圖:業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 附近好幾個停車場,停車很方便 離國際通很近, 每天晚上都可以散步去逛街

💡附近地標：沖繩都市單軌電車 美榮橋站 - 81 公尺、沖繩都市單軌電車 縣廳前站 - 739 公尺、國際通 - 523 公尺、第一牧志公設市場 - 732 公尺





🍀小島沖繩久茂地｜那霸國際通住宿

小島沖繩久茂地外觀 圖:業主提供

小島沖繩久茂地在那霸國際通的步行範圍內，旅客可以自由探索周圍的餐廳。這邊提供的洗衣機、烘乾機和熨斗，一定會是長住旅客的最愛，處理換洗衣物超方便！

小島沖繩久茂地房型 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.7/5.0 海景美麗且寧靜。飯店位置很好，北邊一小時就能到達水族館，幾乎可以包含名護的所有景點行程。 對面就有超市非常方便。房間設施齊全，早餐份量適中好吃很推薦

💡附近地標：沖繩都市單軌電車 美榮橋站 - 149 公尺、沖繩都市單軌電車 縣廳前站 - 625 公尺、國際通 - 472 公尺、第一牧志公設市場 - 733 公尺





🍀INFINITY度假旅居 北谷｜北谷美國村住宿

INFINITY度假旅居客廳 圖:業主提供

Infinity度假旅居 北谷距離美國村只需6分鐘的車程，到砂濱海岸也只需步行5分鐘，想逛街、看海都方便。空間寬敞，還有二樓的陽台可以享用BBQ，是三五好友或家族旅遊包棟的好選擇。

INFINITY度假旅居房型 圖:業主提供

💡附近地標：美國村 - 2018 公尺、AEON北谷購物中心 - 2299 公尺





🍀恩納 Cozy House A｜恩納村住宿

恩納 Cozy House A客廳 圖:業主提供

恩納Cozy House A就在恩納海灣附近，與潛水點「青之洞穴」，只需八分鐘車程。親子友善的嬰兒澡盆、三房兩廳兩衛一和室，還有兩個停車位，小家庭與自駕遊的旅客一定都會喜歡這裡！

恩納 Cozy House A房型 圖:業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0第一次體驗包棟真的很不錯，可以自己煮東西設備很齊全，洗澡沐浴也都很完善，停車方便，靠近海邊，自駕離北部和南部距離不會太遠，非常推薦，下次會再入住

💡附近地標：BIOS山中森林 - 1348 公尺、琉球村 - 2658 公尺





🍀美麗海度假村｜美麗海水族館/海洋博公園住宿

美麗海度假村客廳 圖:業主提供

美麗海度假村以整棟木屋的方式出租，享有私人庭園與寬敞客廳，附設兒童遊戲區，還可以享受烤肉，適合全家大小！離美麗海水族館僅3到5分鐘的車程，觀光也方便。

美麗海度假村 圖:業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 邀朋友一起來入住，一定能在這裡留下很美好的回憶，我們住完覺得這裡很好，裡面的設備提供的很到位，很符合我們的需求。

💡附近地標：沖繩美麗海水族館 - 1124 公尺、今歸仁城跡 - 4282 公尺





以上就是精選旅客回饋好評的優質沖繩住宿，旅客可以根據自己喜歡的景點與需求，選擇喜歡的飯店或渡假村，現在就快上AsiaYo下訂，開啟沖繩之旅吧！





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