造訪千葉縣 世界之最！魅力觀光地巡禮

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】關東地區最重要的玄關口－成田國際機場就位於千葉縣內，讓千葉縣成為與國際接軌的首站。而千葉縣內不僅有繁榮的大都會區，更是以豐饒的自然與悠久的歷史為傲。

但不提可能不知道，千葉縣內還有許多日本之最、世界之最的魅力景點！例如海螢道路休息站為世界唯一位於海上的休息站，千葉都市單軌電車更是世界運行距離最長的懸掛式單軌電車。其他還有適合親子出遊的母親牧場與千年古剎成田山新勝寺等，都是體驗千葉縣迷人之處的推薦景點。

海螢道路休息站

位於連接神奈川縣與千葉縣「東京灣跨海公路」之間的「海螢」，是世界上唯一的海上道路休息站，到了夜間在燈火的點綴下，彷彿漂浮於東京灣上的螢火蟲。休息站共分為5層樓，設置了展望台、土產店、美食街、足湯等設施，儼然就像是個小型觀光景點，每年吸引約700萬人造訪。這裡不僅能享受東京灣360度環繞的逛街、吃飯樂趣外，天氣晴朗時，還能遠眺富士山、東京鐵塔及東京晴空塔！

海螢道路休息站兩頭分別連接海底隧道與海上高速公路，景色非常特別。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

母親牧場

關東地區規模最大的母親牧場也是日本知名度數一數二的觀光牧場，坐落於房總半島中間，氣候溫和宜人。園區內除了提供許多和動物互動的有趣體驗外，四季也有各色花田，還有小型遊樂園等，可說是最佳親子出遊地點。「母親牧場之旅 DX」是非常受歡迎的活動，搭乘農耕車拖曳的列車開啟約2.4公里的牧場體驗之旅。玩不過癮的話，園區內也提供豪華露營服務，有多種不同帳篷房型可選擇，晚餐就在帳篷旁自行 BBQ，享受被大自然及動物們包圍的露營樂趣。

參加母親牧場之旅 DX，就能親自餵食羊駝，是此行程獨有的體驗。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

千葉都市單軌電車

千葉都市單軌電車曾獲金氏世界紀錄大全認證，為世界上運行距離最長的懸掛式單軌電車。高掛於都會市區內的身影，讓人彷彿來到到近未來世界，實際搭上後居高臨下的風景，以及穿梭於大樓間的速度感，都有別於日常的體驗。想搭電車逛千葉市區，可購買一日券，平日利用時間為10:00～18:00，假日則是無時間限制。

日本目前僅有2座懸掛式單軌電車，推薦一定要來體驗看看。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

成田山新勝寺

成田山新勝寺擁有千年的悠久歷史，是關東地區富有名氣的寺廟，每年新年期間，都會湧入數百萬人前來參拜，熱鬧的人氣僅次於明治神宮。新勝寺境內的三重塔、仁王門等許多建築都已被列入日本國家文化遺產。從成田站往寺廟的參道兩旁林立著許多特產店，還有聞名的鰻魚料理等。由於距離成田機場僅有一站的電車距離，因此也能安排在回國前來訪。

成田山新勝寺的華美三重塔，為國家指定重要文化財。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

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