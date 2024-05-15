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免費入園！朝聖北海道富良野最大花田

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位於上富良野的「Flower Land 上富良野」也可以看到美麗的薰衣草。　圖：日本旅行情報局／提供
位於上富良野的「Flower Land 上富良野」也可以看到美麗的薰衣草。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】想朝聖富良野紫色花海，不一定要到富田農場，上富良野町西北側的觀光農園 「Flower Land 上富良野」也能看得到。

這裡擁有富良野地區最大規模、廣達10公頃大的花田，從6月的魯冰花、7月的薰衣草，至8、9月的百日菊、金盞花、大麗花，整個暑期花開不斷。不想靠雙腳逛花田的旅人，也能搭乘曳引機遊園車，俯瞰花海、十勝岳連峰，感受一下悠閒的農園生活。

另外，7～9月園方還有推出富良野哈密瓜吃到飽活動，只要事先預約並支付新台幣340元左右的體驗費（成人1700日圓／人），20分鐘內香甜多汁哈密瓜任你吃到撐。

北海道／Flower Land 上富良野

・交通：JR上富良野站搭乘計程車前往（車程約10分鐘）

・地址：北海道空知郡上富良野町西5線北27号

▼ 更多日本玩樂，請看日本旅行情報局 ▼ 

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北海道 吃到飽 花海

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