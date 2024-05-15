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在卡比獸的肚子上呼呼大睡吧！東京君悅酒店 x POKEMON Sleep 限時登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

東京高級地區的君悅酒店近日與寶可夢APP「Pokémon Sleep」合作，推出期間限定的超萌住宿新選擇～

一共推出兩種寶可夢房型，還有每日數量限定的寶可夢造型餐點，即日起已經開放線上預約，快一起來看看吧！

一天十組「Pokémon Sleep」Stay 標準房

每天提供十間房的標準房，可選擇一大床或雙床的房型。一進到房內，就會看到床上鋪著超大～的卡比獸毛毯，讓人想直接跳上床躺進卡比獸的懷抱裡～

另外，房內也會從皮卡丘、呆呆獸、菊草葉和卡拉卡拉四隻角色中，隨機挑選一隻絨毛玩偶作為裝飾，讓大家在預約房間後期待這可愛的驚喜！（*玩偶禁止帶回家）。

入住標準房提供在隔天早餐在法國廚房享用美味的buffet，必吃印有可愛寶可夢造型的鬆餅，萌萌的模樣開啟你一天美好的開始～

【標準房伴手禮】

可帶回家的專屬伴手禮中，含有：手提袋、T恤、迷你健康包（內含花草茶和浴鹽）與迷你水壺，上頭都印有可愛的卡比獸和皮卡丘元素，實用又超值！

■「ポケモンスリープ」ステイ 「Pokémon Sleep」 Stay

參考價格：每房71,500日圓起/2人

住宿日期：2024年7月1日至9月1日

一天一組「Pokémon Sleep」 Suite Room Stay

每天僅有一間的「Pokémon Sleep」 Suite Room Stay，提供最高級的房型，房內還原 Pokémon Sleep APP中的「萌綠之島（ワカクサ本島）」，還有等身大的卡比獸陪你入睡～

與標準房不同的是， Suite Room Stay隨機放置的絨毛玩偶是可以帶回家的！晚餐與早餐也直接規劃在房內享用，晚餐提供的是豐富的「卡比獸漢堡套餐（カビゴン バーガー）」！

【高級房伴手禮】

伴手禮的部分，T恤、迷你健康包（內含花草茶和浴鹽）與迷你水壺和標準房相同，僅有手提袋換成了更好的後包背，實用性更佳！

■「ポケモンスリープ」スイートルーム ステイ「Pokémon Sleep」 Suite Room Stay

參考價格：每房270,050日圓起/2人

住宿日期：2024年7月1日至9月1日

最後在飯店的牛排館「Oak Door（オーク ドア）」中，將提供期間限定的特別餐點：「卡比獸漢堡」與「皮卡丘漢堡」，卡比獸漢堡重達460公克，是460公斤的卡比獸的迷你版！皮卡丘漢堡則以香蕉聖代作為設計靈感，甜甜的漢堡口味你吃過嗎？

■カビゴン バーガーセット卡比獸漢堡套餐

價格：6,600日圓，每日限定10組

■ピカチュウ デザートバーガーセット皮卡丘漢堡套餐

價格：4,400日圓，每日限定10組

販售日期：2024年7月1日至8月31日 14:00～17:00 (六日與國訂假日15:00～開始販售)

Grand Hyatt Tokyo

地址: 〒106-0032 東京都港区六本木6-10-3

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寶可夢 漢堡 皮卡丘

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