文具控必買！超可愛襪子橡皮擦、無針訂書機...日本Family Mart原創文具系列開賣

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本便利商店的商品種類繁多，又經常推出新品，很多旅客都愛去買零食、小吃。除了食品，其實化妝品、日用品也很充足。

日本Family Mart全家便利商店近年就致力發展自家品牌商品，繼大受好評的衣物系列「Convenience Wear」，這次將會推出文具系列，文具控可要注意了！

Convenience Wear文具系列

Family Mart在日本全國約16,300家店鋪推出Convenience Wear的全新文具系列。這次商品是由打造出熱賣商品Convenience Wear、時裝品牌FACETASM的設計師落合宏理先生與文具商國譽KOKUYU合作，共有35款文具產品，包括筆記本、彩色標記筆、橡皮擦等。

Family Mart的開發部有見於日本的文具店越來越少，希望讓大家能在便利的地方購買到注重設計和功能的文具。與Convenience Wear一樣主打「優質的材料、精湛的技術、出色的設計」，追求文具的握持感和使用感，以淺灰色為基調，並以藍色和橙色作為襯色，帶來簡約而富有趣味的設計。

而且為了減少塑料使用量，商品會採用紙質包裝，打造一個對地球友善的文具系列。

Convenience Wear精選商品介紹

1. ラインソックス消しゴム（間條襪子橡皮擦，含稅280日幣）

這是數量限定商品，把「Convenience Wear」系列象徵的襪子變成橡皮擦，隨著使用橡皮擦，也會慢慢變成像舊襪子一樣，增添了一種玩味和親切感。

2. カドがたくさんある消しゴム（許多角的橡皮擦，含稅348日幣）

大家使用橡皮擦時會不會習慣先用角去擦？這款橡皮擦有著28個角，更加易擦，並採用FamilyMart標誌的綠、白、藍色，一看就會想起便利商店。

3. キャンパス綴じノート（Campus橫線筆記本，含稅162日幣）

大家熟悉的Campus筆記本，標誌同樣蘊含了Family Mart的綠、白、藍色，並使用易於書寫的森林認證紙。這也是數量限定商品。

4. マーカーセット 空と時間 （麥克筆套裝 天空與時間，含稅990日幣）

5支的麥克筆套裝，5種顏色靈感來自於從早晨到夜晚不斷變換的「天空色彩」，並改了很美麗的名字 – 黎明的黃、晴天的藍、夕陽的橙、黃昏的紫、夜空的深藍。麥克筆為雙頭設計，可標記線條和書寫精細文字。這也是數量限定商品。

5. スライド式ハサミ（滑動式剪刀，含稅870日幣）

方便攜帶的滑動式剪刀，纖幼的設計放在包包也不佔太多空間。在滑動器內部的機構部件上還特別添加了橙色的點綴，增加了時尚感覺。

6. ゲルインクボールペン （中油原子筆 含稅198日幣）

簡單的單色圓珠筆。握筆位置特別削平，可以更穩地握住筆，有白色及灰色兩種顏色選擇。

7. 針なしホッチキス （無針訂書機 的含稅878日幣）

不需使用針頭便可夾緊紙張的訂書機。採用了不易脫落的箭頭刀片，夾好的紙張直接放入碎紙機處理也沒問題。體質小巧方便攜帶外出使用。

這個全新文具系列的種類豐富，而且價格不會太貴，全部一千日幣內都可買到！某些商品設計也很有玩味，送給喜歡文具的朋友當伴手禮也不錯喔！

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