2024日本富士山攻略 吉田路線收費、「富士山階梯」打卡！

喜歡日本的你一生人必定要去一次「富士山」。富士山是日本的最高峰，約於10萬年前的火山活動形成，而這座高聳入雲的山峰被列為世界文化遺產，每年吸引著大批登山愛好者和遊客前來挑戰自我、感受大自然的壯麗。不論你是想享受美景還是挑戰自我，富士山都將帶給你充滿趣味和驚喜的旅程！









日本富士山簡介

日本富士山開放季節

富士山 標高3,776 公尺，是日本的最高峰，因火山活動所形成。日本富士山登山開放時間為每年 7 月上旬至 9 月上旬。旺季是 7 月底到 8 月底。通常 8 月中旬登山路線的人潮最為擁擠，且可能會因為下大雨或刮強風而關閉，所以想去簽富士山朝聖的人要謹慎安排登山時間。

日本富士山登山方式

從登山口到山頂需要花費4至5個小時的攀爬時間。富士山上設有登山道和山間小屋，非常適合中級登山者。有充分準備和登山經驗的朋友，通常只需要1至2天的時間就可以完成登頂。

對於爬山新手或體力稍差的人來說，建議可以參加登山團。登山準備工作較少，例如山屋預約、交通等都可以由專業團隊安排（甚至裝備也可以租用）。這對於不熟悉日本或時間有限的人來說是一個不錯的選擇！









日本富士山注意事項（2024年更新）

▲2024日本富士山 （圖／liuuu1230, Instagram)

吉田線登山步道收取登山費

自2024年7月1日起，前往富士山吉田線登山步道的旅客需支付每人2,000日圓的登山費。

限制登山人數

在富士山登山季期間（7月至9月中旬），富士山五合目登山步道將設置閘門，每日限制4,000名旅客登山，並於在下午4時至翌日凌晨3時禁止通行，如已預訂富士山山屋的旅客及當地居民則不受此限

切勿嘗試「彈丸登山」

不少登山人士就索性挑戰「彈丸登山」登山方式，結果在無休息的情況下頻生意外，甚至有人被救護車緊急送下山治療，遂決定收緊上山規則！大家下次登富士山記得帶齊裝備、預約好山小屋，絕不要輕敵呀！









日本富士山登山路線

日本富士山登山路線#1

吉田路線

▲日本富士山登山路線—吉田路線。 （圖／slevin.0606, Instagram)

要前往富士山須走富士 Subaru 線五合目登山口，可從富士急行線的河口湖車站或富士山車站搭乘登山巴士，或者從新宿西口候車樓搭乘高速巴士。這是富士山登山最熱門的路線，在旺季、周末和假日時人潮眾多。

出發地點：五合目

海拔差：約1450m

往返距離：約14km

所要時間：登山約5小時30分鐘 / 下山約3小時30分鐘





日本富士山登山路線#2

須走路線

▲日本富士山登山路線—須走路線 （圖／sinochoi, Instagram)

要前往五合目登山口，可乘坐登山巴士从御殿場線的御殿場車站或小田急線的新松田車站出發。這條路線位於富士山的東面，人流較少，因此山屋和設施相對較少。在接近八合目的地方，此路線會與吉田路線匯合。

出發地點：新五合目

海拔差：約1720m

往返距離： 約14km

所要時間：登山約6小時30分/ 下山約3小時





日本富士山登山路線#3

御殿場路線

▲日本富士山登山路線—御殿場路線。 （圖／stacyhung718, Instagram)

若要前往御殿場新五合目登山口，你可以從JR御殿場線的御殿場車站搭乘登山巴士。御殿場路線是最長的登山路線，全程約需 7 小時或更久的時間。在這條路線上，只有在七合目和八合目附近有幾間山屋提供服務。

出發地點：新五合目

海拔差：約2275 m

往返距離： 約18.5 km

所要時間：登山約7小時30分/ 下山約3小時 30分





日本富士山登山路線#4

富士宮路線

▲日本富士山登山路線—富士宮路線。 （圖／liuuu1230, Instagram)

若要前往富士宮五合目登山口，你可以從JR東海道線的三島車站，或者從JR東海道新幹線的新富士車站、東海道線的富士車站，或身延線的富士宮車站搭乘登山巴士。此路線雖然比吉田路線短，但更為陡峭和困難。這條路線沒有獨立的下山路線，因此必須沿著原路返回下山。

出發地點：新五合目

海拔差：約1325 m

往返距離： 約10 km

所要時間：登山約7小時30分/ 下山約3小時 30分









日本富士山推薦行程

日本富士山推薦行程#1

富士山兩日登頂

▲日本富士山推薦行程—富士山兩日登頂。 （圖／travellusts, Instagram)

來到富士山當然不只遠處觀望，也要親自踏上登頂的旅程。一般而言。富士山登山者都會安排要登上世界2日登山行程。趣吧也為你設計了優質的富士山兩日登頂的行程首晚住宿於富士山七合目的山間小屋，隔日清晨攀登至山頂，欣賞壯麗的日出美景。你可以選擇日本的登山嚮導，也可以選擇英文的嚮導陪同，套裝還有加送富士山的溫泉體驗，讓登頂後疲倦的身體獲得溫泉的療癒！





日本富士山推薦行程#2

富士山登山和東京自由行

▲日本富士山推薦行程—富士山登山和東京自由行 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

結合富士山攻頂和東京的自由行行程，可以說是一次滿足兩個旅遊體驗願望。 不少人都會選擇用這個方式一次體驗日本地標的自然美景，並回到東京市內滿足購物觀光的慾望。

趣吧今年就推出了這個旅遊套裝行程！ 你甚至不用擔心前往富士山吉田路線登山口的五合目的交通，我們專車接送和專人帶領，還有來回機票以及三晚在池袋的住宿！登山還全程有專人帶領，讓你玩得安心！









日本富士山景點推薦

日本富士山景點#1

富士山夢之大橋

▲日本富士山景點—富士山夢之大橋 （圖／ chanellsn, Instagram)

2024年富士山最近景點怎能不介紹近年冒起的富士山打卡景點「富士山夢之大橋」在新幹線「新富士站」下車走25分鐘左右才會抵達。這座大橋呈現絕美畫面，彷彿通往富士山的階梯，也可以拍出「超巨大富士山」的奇景，十分壯觀！橋上左右兩側設有供行人行走的階梯，無論是階梯還是橋上都是取景的最佳打卡點！

地址：静岡県富士市蓼原 国道 139 号線





日本富士山景點#2

忍野八海

▲日本富士山景點—忍野八海 （圖／gominkin, Instagram)

忍野八海位於日本山梨縣。這裏被稱為「八海」因為這裡位於湧泉帶，泉水源自富士山的融雪，共有八處湧泉。在冬天的時候，你更可以從這裡可以眺望遠處富士山上的皚皚積雪，是除了河口湖外，東京旅遊另一絕佳賞富士山的地點！

要前往忍野八海，可以搭乘富士急行巴士，有兩個主要上車地點可供選擇：河口湖或富士山站。從河口湖出發，經過富士山站，然後直達忍野八海，車程大約半小時左右就可以抵達。

地址：Shibokusa, Oshino, Minamitsuru District, Yamanashi





日本富士山景點 #3

富士急樂園

▲日本富士山景點—富士急樂園 （圖／ronyehiz, Instagram)

位於富士山山麓富士急樂園以刺激好玩的遊樂設施為賣點，是不少愛刺激的遊客必去樂園。 其三大代表過山車「FUJIYAMA」、「DODONPA」和「Eejanaika」而聞名，並於2023年7月增設了新的自行車式雲霄飛車「ZOKKON」，近年來與《火影忍者》等動漫作品設置園區你可以搭乘摩天輪，從最高點俯瞰遠處的富士山。

地址：5-chōme-6-1 Shinnishihara, Fujiyoshida, Yamanashi





日本富士山景點#4

大石公園

▲日本富士山景點—河口湖大石公園 （圖／ jimevachen710, Instagram)

大石公園位於河口湖北岸的大石地區，是一座面向河口湖畔的公園。和南岸的八木崎公園一樣，大石公園以薰衣草而聞名，也是河口湖薰衣草祭的第二會場。每年6月下旬至7月中旬，薰衣草盛開，滿目薰衣草花海美景迷人。如果要造訪富士山，不妨到大石公園欣賞這個季節性的美景。

地址：２５２５番地の１１先 Oishi, Fujikawaguchiko, Minamitsuru District, Yamanashi





日本富士山景點#5

御殿場OUTLET

▲日本富士山景點—御殿場OUTLET （圖／ kiwiwihi, Instagram)

除了觀光，購物也是旅行中重要的活動之一！御殿場OUTLET擁有超過100家商店，更結合了購物商場、飯店、溫泉、遊樂場和美景，是日本規模最大、風景最美的綜合休閒中心。這裏不但會讓你買到心頭好，也讓你輕易地看到壯麗的富士山jigs哦，真的會讓人心情大好！此外，還提供大型置物櫃，方便你存放行李箱，不過，前往御殿場OUTLET的公車班次較少，記得查看公車時刻表哦！

地址：1312 Fukasawa, Gotemba, Shizuoka 412-0023日本





日本富士山景點#6

河口湖Lawson站前店

▲日本富士山景點—河口湖Lawson （圖／ jouyu882666666, Instagram)

說到富士山打卡點也一定要提及「LAWSON河口湖站前店」。這家店位於富士急行河口湖線的「河口湖站」附近，從車站出來步行短短5分鐘即可抵達！但吸引遊客的並不僅是這家便利商店本身的規模或分店數量，而是它背後獨特的景致。這裡眺望的是日本的象徵─「富士山」，超商的天空上方完全潔淨無雜質，只有富士山矗立，沒有任何電線或建築物遮擋視線，拍出來也會有一種迷人日系感。









更多日本自由行旅遊攻略

日本東京自由行｜2024東京新景點：沉浸式樂園、摩天大樓！





想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」