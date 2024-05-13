在神戶發現喜馬拉雅「秘境之花」 藍罌粟洋溢夢幻美

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-02-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 播州赤穂駅、赤穗溫泉鄉、伊和都比売神社。 為什麼會發現播州赤穗呢？ 主要是在研究JR西日本的關西地區鐵路周遊券時，地圖西側靠近姬路的附近，標記了播州赤穗，網路搜尋一看，才發現播州赤穗是個歷史悠久的海濱小鎮，有赤穗城跡、坂越老街、赤穗御崎遊步道（瀨戶內海絕景）、赤穗溫泉，以及著名的赤穗鹽、牡蠣燒、鹽釜鯛魚燒等，光是隔著螢幕滑一張張絕美海景的介紹，心情就已經被治癒了！！！ 不過因為這次時間有限，所以只從中挑選了赤穗溫泉銀波莊的日歸泡湯和兩個赤穗溫泉鄉的打卡聖地：鳥居拍出去就是瀨戶內海的伊和都比賣神社與閃亮亮坂~ 也算是完成一趟充實豐富的大阪-播州赤穗一日來回小旅行！

2024-05-05 10:00