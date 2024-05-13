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在神戶發現喜馬拉雅「秘境之花」 藍罌粟洋溢夢幻美

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生長在喜馬拉雅高山的藍罌粟，在日本神戶也看得到。　圖：神戶觀光局／提供
生長在喜馬拉雅高山的藍罌粟，在日本神戶也看得到。　圖：神戶觀光局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】不用登上喜馬拉雅山，在神戶也能看到喜馬拉雅秘境之花「藍罌粟」！坐落於六甲山頂附近的「六甲高山植物園」，海拔約865公尺，是日本歷史最悠久的高山植物園。5公頃大的園區中，栽有世界各地的高山植物，種類多達1500種，四季各具不同風貌，超適合來此享受慢活步調。

6月來訪，不但能欣賞西日本最大規模的藍罌粟花海，還有姬繡球花、七段花等多彩繡球花也都看得到！想拍出與眾不同的賞花美照嗎？快來六甲高山植物園尋找擁有夢幻色彩的藍罌粟吧！

◉ 兵庫縣神戶市／六甲高山植物園

・花期：藍罌粟／5月中旬至6月中旬；繡球花／6月中旬至7月下旬

・交通：阪急六甲站搭乘神戶市巴士（16系統）至「六甲纜車下」站，轉乘六甲纜車至六甲山上站，搭乘六甲山上巴士至高山植物園，徒步約1分鐘

・地址：兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-150

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