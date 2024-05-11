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無敵夜景+私人桑拿！ 日本福岡奢華露營「Snow Peak YAKEI SUITE」沈浸式體驗大自然的純粹美好

聯合新聞網／ TTN旅報
Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA盛大開幕。 圖／Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA 提供
Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA盛大開幕。 圖／Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA 提供

【文・林宥銣】

疫後海外旅遊人數日益增加，許多人紛紛選擇前往日本旅遊。而其中日本福岡近期成為國人十分熱門的旅遊景點之一！被美國《紐約時報》選為「2023年必去的52個景點」之一的福岡市，是九州的中心城市也是繁華的商業大城，同時也以豐富的旅遊資源和壯麗的自然景觀而廣為之名。

位於日本福岡縣的高級住宿「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA」於2024年4/18隆重開幕。歡開幕慶，海外旅客限定預約即享最高75折優惠。

豪華型住宿設施 輕鬆享受大自然

VILLA別墅房型，屋頂採挑高的木造建築，整體空間有如洞窟般沈穩舒適。 圖／Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA 提供
VILLA別墅房型，屋頂採挑高的木造建築，整體空間有如洞窟般沈穩舒適。 圖／Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA 提供

從「Snow Peak YAKEI SUITE」俯瞰福岡美麗夜景距離福岡國際機場僅30分鐘車程，交通便利，來到這裡可感受到自然與奢華巧妙融合的特別體驗。住宿空間設計由名建築設計師谷尻誠先生操刀，以「回歸自然！奢華享受」為理念，設計了VILLA-別墅、COTTAGE-小木屋和TENT-帳篷三種房型。VILLA和COTTAGE房型採用了室內與室外空間無縫銜接的設計，讓人可以悠閒地於室外空間俯瞰福岡的美麗夜景；TENT房型則採用了特殊設計的帳篷「LAND CAVE」，讓旅客能夠享受到獨有的露營體驗。

餐飲方面，精心挑選九州當地新鮮食材。 圖／Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA 提供
餐飲方面，精心挑選九州當地新鮮食材。 圖／Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA 提供

餐飲方面，提供由米其林大廚吉武宏樹先生精心設計的法式料理，餐食與戶外元素融合，以客房送餐的形式呈現，可在房內一邊享受大自然一邊品嚐美味料理。另外園內的「TAKIBI Lounge」提供各種飲品，用餐後可以到此品嚐美酒，欣賞營火和夜景，悠閒地度過夜晚時光。

海外旅客限定開幕優惠活動，2024年5/26前於Expedia或2024年9/30前於Booking.com預訂，住宿期間即日起至2024年9/30，最高可享75折優惠。

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