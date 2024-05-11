無敵夜景+私人桑拿！ 日本福岡奢華露營「Snow Peak YAKEI SUITE」沈浸式體驗大自然的純粹美好
【文・林宥銣】
疫後海外旅遊人數日益增加，許多人紛紛選擇前往日本旅遊。而其中日本福岡近期成為國人十分熱門的旅遊景點之一！被美國《紐約時報》選為「2023年必去的52個景點」之一的福岡市，是九州的中心城市也是繁華的商業大城，同時也以豐富的旅遊資源和壯麗的自然景觀而廣為之名。
位於日本福岡縣的高級住宿「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA」於2024年4/18隆重開幕。歡開幕慶，海外旅客限定預約即享最高75折優惠。
豪華型住宿設施 輕鬆享受大自然
從「Snow Peak YAKEI SUITE」俯瞰福岡美麗夜景距離福岡國際機場僅30分鐘車程，交通便利，來到這裡可感受到自然與奢華巧妙融合的特別體驗。住宿空間設計由名建築設計師谷尻誠先生操刀，以「回歸自然！奢華享受」為理念，設計了VILLA-別墅、COTTAGE-小木屋和TENT-帳篷三種房型。VILLA和COTTAGE房型採用了室內與室外空間無縫銜接的設計，讓人可以悠閒地於室外空間俯瞰福岡的美麗夜景；TENT房型則採用了特殊設計的帳篷「LAND CAVE」，讓旅客能夠享受到獨有的露營體驗。
餐飲方面，提供由米其林大廚吉武宏樹先生精心設計的法式料理，餐食與戶外元素融合，以客房送餐的形式呈現，可在房內一邊享受大自然一邊品嚐美味料理。另外園內的「TAKIBI Lounge」提供各種飲品，用餐後可以到此品嚐美酒，欣賞營火和夜景，悠閒地度過夜晚時光。
海外旅客限定開幕優惠活動，2024年5/26前於Expedia或2024年9/30前於Booking.com預訂，住宿期間即日起至2024年9/30，最高可享75折優惠。
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