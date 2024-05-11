太美了！北海道山腳下的「黃紅花海+蝦夷富士」令人驚豔
【旅奇傳媒╱日本部報導】北海道也能看到富士山？位於札幌西南邊的「三島先生芝櫻庭園」，鄰近擁有「蝦夷富士」美名的〜羊蹄山，是能一次賞足黃紅花海＋羊蹄山美景的好去處。
每年5月中旬起，一株株芝櫻、油菜花便會在庭園各處蔓延，面積廣達4,000平方公尺，將保有殘雪的羊蹄山山麓染上絢麗色彩。今年的最佳觀賞期預計落在5月下旬，歡迎前來追櫻。
◉ 北海道／三島先生的芝櫻庭園
・花期：5月下旬～6月上旬
・交通：JR俱知安站徒步約15分鐘
・地址：北海道虻田郡倶知安町字旭51
◆ 跟著大福家族一起日本走透透：www.lovejapantrip.tw
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