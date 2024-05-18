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打造購物聖地！日本大型暢貨PREMIUM OUTLETS®「年間折扣檔期」 越買越划算

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「御殿場PREMIUM OUTLETS®」為三菱地所旗下首間暢貨中心，也是日本最具代表性的購物商場之一。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
「御殿場PREMIUM OUTLETS®」為三菱地所旗下首間暢貨中心，也是日本最具代表性的購物商場之一。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】隸屬於三菱地所集團旗下的 PREMIUM OUTLETS ® 在日本主要城市如東京、大阪、名古屋、福岡等交通便利的地區共擁有 10 處獨具特色的購物勝地，為日本數一數二的大型連鎖暢貨商場。其特色就是以度假村的概念所打造的空間環境，讓人彷彿身處非日常的優雅街道中，享受購物的樂趣，因此深受遊客喜愛。

臨空 PREMIUM OUTLETS ® 距離關西機場僅15分鐘車程，交通非常便利。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
臨空 PREMIUM OUTLETS ® 距離關西機場僅15分鐘車程，交通非常便利。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

此外，各個館內皆有奢侈品牌、體育用品、雜貨、食品等豐富多彩的商店，欣賞特色美景以及品嘗美食也是購物之外的享受。加上 PREMIUM OUTLETS ® 全年都會舉辦各種促銷和特賣活動，讓遊客能以更優惠的價格購物。

深谷花園 PREMIUM OUTLETS ® 設有日本國民冰品「嗄哩嗄哩君」的首座主題遊樂場。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
深谷花園 PREMIUM OUTLETS ® 設有日本國民冰品「嗄哩嗄哩君」的首座主題遊樂場。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

PREMIUM OUTLETS ®  2024年間折扣檔期介紹

◆ 夏季特賣 SUMMER SPECIAL SALE

・活動期間： 2024年6月7日～16日

・這段期間內，包括夏季流行時裝、人氣運動用品、夏季生活家電、雜貨等，除了Outlets優惠價之外，依各店家的活動，還可能買到更划算的商品。

◆ 夏季折扣 PREMIUM OUTLETS ® BARGAIN（SUMMER）

・活動期間： 2024年8月16日～25日

・把握最後一波夏季的大特賣機會，從人氣男女潮流單品到生活雜貨、家居用品等，品項十分豐富。

◆ 冬季特賣 WINTER SPECIAL SALE　 

・活動期間： 2024年11月8日～17日

・想以合理價格購入秋冬時尚單品、流行時裝或冬季家居用品、雜貨等，這段時間正是絕佳時機。

◆ 新年特賣 NEW YEAR SALE　 

・活動期間： 2025年1月1日～5日

・日本全國 10 家 PREMIUM OUTLETS ® 將以優惠價格販售福袋或舉辦人氣品牌新年特賣活動。其中仙台泉 PREMIUM OUTLETS ® 的活動期間為1月2日至5日。

◆ 冬季折扣 PREMIUM OUTLETS ® BARGAIN（WINTER）　 

・活動期間： 2025年1月17日～26日

・還沒採購完冬季商品，就不能錯過這波折扣！不管是各品牌的流行單品、生活雜貨，都是入手的絕佳機會。

◆ 春季特賣 SPRING SPECIAL SALE

・活動期間： 2025年3月14日～23日

・日本全國 9 家 PREMIUM OUTLETS ® 共同舉辦的「春季特賣」，是搶先獲得春季商品的好時機。

※上述折扣檔期為2024年4月資訊，若有變更以官網公告為主。

◉ PREMIUM OUTLETS ® 2024年間折扣檔期詳細資訊：https://www.premiumoutlets.co.jp/en/schedule/

在 PREMIUM OUTLETS ® 能享受到購物、觀光、美食等各種樂趣。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
在 PREMIUM OUTLETS ® 能享受到購物、觀光、美食等各種樂趣。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

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