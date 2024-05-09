快訊

0050、0056、00878、00679B…七檔ETF扛霸子有誰？ 破發努力中的00940也在內

想買新款iPad Pro、iPad Air？「蘋果官方沒說的11件事」充電頭悄消失、全改用eSIM

高醫接恐嚇信「要放危險物品」！院方報警處理

交通便利度、特色、價格各角度完整解析～5家神戶高評價飯店報你知(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon / 窩日本】

神戶因為地理位置關係，許多人都會安排與大阪或京都一起玩。神戶有北野異人館、麵包超人博物館等景點及多家購物中心，加上充滿歐陸風情的街道及美味的神戶牛，十分值得到訪。除了三宮、元町有著充滿歐陸風情的景點，在神戶的有馬溫泉也可找到古色古香的溫泉街，而且是日本三古湯之一。

註: 交通便利度與總和評分為文章編寫當時Agoda上的網友評價

神戶住宿的兩大地區

神戶的住宿主要集中在兩個地區–三宮/元町地區，以及有馬溫泉。

三宮、元町地區

三宮車站可算是神戶最重要的交通樞紐，而元町則位於三宮車站徒步約10分鐘的地方，因此可視為同一個地區。JR、阪急、阪神、神戶市營地下鐵及港灣人工島線都在三宮車站匯集，前往神戶各個景點都非常方便。

而元町則有著神戶最代表性的商店街”神戶元町商店街“，要購物買藥妝、吃美食都非常方便。距離神戶港、麵包超人博物館、北野異人館街也是徒步距離，交通便利程度無可挑剔。

有馬溫泉

有馬溫泉是日本三大古湯之一，溫泉街雖然面積不大僅約1平方公里，但因為特殊泉質的金泉銀泉廣受好評，再加上距離神戶市區及大阪都不遠，甚至可以一日來回，因此是關西溫泉之旅的一大熱門地點。蜿蜒錯綜的溫泉街逛起來別有風情，仔細尋訪還可以發現許多隱藏好店。

神戶住宿推薦 – 三宮、元町地區

三宮可以說是神戶的中心地區，雖然車站名稱稍微不同，無論是阪急、阪神、JR、神戶市營地下鐵及港灣人工島線都有停靠的三宮地區的車站，交通非常便利。

在這裡有很多百貨公司及商業設施，例如靠近海港的神戸煉瓦倉庫及神戶臨海樂園，也有感受日本傳統文化的生田神社、具知識性的神戶市立博物館及神戶珍珠博物館，以及適合小小孩的神戶麵包超人博物館。

至於從三宮可徒步前往的元町地區，可利用JR及阪神電鐵到達元町車站。這裡充滿異國風情，在「北野異人館街」可以看到很多在明治和大正時期保留下來的西式建築物，有著優雅氣氛，特別不要錯過被指定為有形文化財產的星巴克店鋪。

另一方面，位在元町商店街正南方的南京町是日本三大中華街之一，可以感受到給合了日本特色的濃烈傳統中華氛圍。

1. 神戶TOR ROAD飯店山樂

神戶的復古西洋風格非常吸引人，參觀完北野異人館後，一定會讓你有想入住這種建築的衝動。那就先預訂這家英國主題的飯店吧！

距離三宮車站或元町站只要７分鐘步程，一大片紅磚外牆，讓人馬上感受到英式情調。而房間內也是採用復古風的裝潢，配有空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等設備，以及日本式的親切服務，日洋合壁給你最好的住宿。

交通便利度：8.1分

總和評分：8.3分

交通：神戶市營地下鐵三宮站徒步5分鐘

參考價位：雙人房約8,000日幣、雙床房約9,000日幣

2. 神戶大倉酒店

神戶另一賣點就是夜景了！想要給伴侶一個驚喜的話，那就在這家飯店住宿，由迷人的夜景增添浪漫的氛圍。

神戶大倉酒店距離元町車站約10分鐘步程，也有來往三之宮車站的免費接駁服務。樓高35層，面對著美麗的神戶港灣，日夜景色都非常漂亮。

這裡的房間較寬敞，配有空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等設備。住客更可付費享受健身中心、室內外游泳池、網球場等娛樂設施，加上多家餐廳，配套豐富一應俱全。

交通便利度：8.5分

總和評分：8.8分

交通：從JR、阪神電鐵元町車站步行約10分鐘

參考價位：標準雙床房約14,000日幣、豪華雙人客房約16,000日幣

3. 神戶蒙特利酒店

這家飯店的裝潢同樣有著典雅異國風情，設有正宗意大利餐廳、大浴場及三溫暖，可以好好享受在飯店內的時光。

他們的客房全部禁煙，提供基本住宿所需設備，更棒的是浴室的蓮蓬頭都使用日本著名品牌「Mirable Plus」，微細水霧有更高洗淨效果、能深入到毛孔達到美肌，想享受舒適洗澡時光就可選這家飯店！

交通便利度：6.0分

總和評分：8.7分

交通：神戶市營地下鐵三宮車站徒步1分鐘、阪急神戸三宮車站徒步4分鐘、JR三ノ宮車站徒步6分鐘

參考價位：雙人房約8,000日幣、雙床房約11,000日幣

因為篇幅關係，有馬溫泉的住宿推薦將留至下集

窩日本推薦閱讀：【最新大阪住宿推薦】15家人氣大阪飯店！交通方便、小小兵主題、便宜住宿清單通通在這裡~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 大阪 溫泉

延伸閱讀

日幣慘跌經濟瞬間變好？安倍昔日言論被挖出 日網批「毛骨悚然」

神戶6位甜點大師 客座台北美福！世界級美味零距離直送

咖啡迷必朝聖！ 東京「中目黑星巴克旗艦店」5周年慶系列 必買限定商品、甜點菜單報你知

去日本旅遊…日幣匯率一路走低怎換最划算？ 醫師「7原則」：準備多種支付方式

相關新聞

交通便利度、特色、價格各角度完整解析～5家神戶高評價飯店報你知(上)

神戶因為地理位置關係，許多人都會安排與大阪或京都一起玩。神戶有北野異人館、麵包超人博物館等景點及多家購物中心，加上充滿歐陸風情的街道及美味的神戶牛，十分值得到訪。

走進東京灣「無圍牆美術館」 天王洲藝遊未盡

想要感受東京灣的現代之美，可別再只想到台場了！位於東京灣左岸、占地約20公頃的天王洲Isle可以看到美術館等級的藝術用品店、景觀Caf、浪漫餐廳以及水上飯店，一方天地匯聚多元風情，濃厚的美學氛圍說它是座藝術島也不過份。

東京昭和紀念公園「180萬株粉蝶花」盛開，湛藍花毯讓人心動！

【旅奇傳媒/日本部報導】在東京賞花，一定不能錯過昭和紀念公園！2024年花卉節從3/16持續到5/26，各種春夏花卉陸續接力綻放，美不勝收。今年作為慶祝公園開園40週年的特別項目，則是在公園的「花之小

心情被治癒了！播州赤穗一日來回小旅行 打卡溫泉鄉聖地

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-02-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 播州赤穂駅、赤穗溫泉鄉、伊和都比売神社。 為什麼會發現播州赤穗呢？ 主要是在研究JR西日本的關西地區鐵路周遊券時，地圖西側靠近姬路的附近，標記了播州赤穗，網路搜尋一看，才發現播州赤穗是個歷史悠久的海濱小鎮，有赤穗城跡、坂越老街、赤穗御崎遊步道（瀨戶內海絕景）、赤穗溫泉，以及著名的赤穗鹽、牡蠣燒、鹽釜鯛魚燒等，光是隔著螢幕滑一張張絕美海景的介紹，心情就已經被治癒了！！！ 不過因為這次時間有限，所以只從中挑選了赤穗溫泉銀波莊的日歸泡湯和兩個赤穗溫泉鄉的打卡聖地：鳥居拍出去就是瀨戶內海的伊和都比賣神社與閃亮亮坂~ 也算是完成一趟充實豐富的大阪-播州赤穗一日來回小旅行！

2024名古屋住宿口袋名單！名古屋站／樂高樂園／吉卜力樂園住宿首選

來來來～想去名古屋的朋友們千萬不能錯過！2024 AsiaYo珍藏的名古屋住宿口袋名單大公開啦～有交通便利的名古屋民宿亦或是設施齊全的名古屋優質飯店，統統任您挑選～那我們廢話不多說，趕快來帶大家一探究竟吧！

東京迪士尼樂園2026年推出「無敵破壞王」！巴斯光年射擊即將熄燈

東京迪士尼樂園日前確認擁有超高人氣的「巴斯光年星際歷險」遊樂設施將於今年10月正式結束營運，將進行翻新並繼續於2026年推出全新《無敵破壞王》主題的遊樂設施，屆時保證狂粉一定要衝一次了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。