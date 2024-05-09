交通便利度、特色、價格各角度完整解析～5家神戶高評價飯店報你知(上)

【撰文:Shinon / 窩日本】

神戶因為地理位置關係，許多人都會安排與大阪或京都一起玩。神戶有北野異人館、麵包超人博物館等景點及多家購物中心，加上充滿歐陸風情的街道及美味的神戶牛，十分值得到訪。除了三宮、元町有著充滿歐陸風情的景點，在神戶的有馬溫泉也可找到古色古香的溫泉街，而且是日本三古湯之一。

註: 交通便利度與總和評分為文章編寫當時Agoda上的網友評價

神戶住宿的兩大地區

神戶的住宿主要集中在兩個地區–三宮/元町地區，以及有馬溫泉。

三宮、元町地區

三宮車站可算是神戶最重要的交通樞紐，而元町則位於三宮車站徒步約10分鐘的地方，因此可視為同一個地區。JR、阪急、阪神、神戶市營地下鐵及港灣人工島線都在三宮車站匯集，前往神戶各個景點都非常方便。

而元町則有著神戶最代表性的商店街”神戶元町商店街“，要購物買藥妝、吃美食都非常方便。距離神戶港、麵包超人博物館、北野異人館街也是徒步距離，交通便利程度無可挑剔。

有馬溫泉

有馬溫泉是日本三大古湯之一，溫泉街雖然面積不大僅約1平方公里，但因為特殊泉質的金泉銀泉廣受好評，再加上距離神戶市區及大阪都不遠，甚至可以一日來回，因此是關西溫泉之旅的一大熱門地點。蜿蜒錯綜的溫泉街逛起來別有風情，仔細尋訪還可以發現許多隱藏好店。

神戶住宿推薦 – 三宮、元町地區

三宮可以說是神戶的中心地區，雖然車站名稱稍微不同，無論是阪急、阪神、JR、神戶市營地下鐵及港灣人工島線都有停靠的三宮地區的車站，交通非常便利。

在這裡有很多百貨公司及商業設施，例如靠近海港的神戸煉瓦倉庫及神戶臨海樂園，也有感受日本傳統文化的生田神社、具知識性的神戶市立博物館及神戶珍珠博物館，以及適合小小孩的神戶麵包超人博物館。

至於從三宮可徒步前往的元町地區，可利用JR及阪神電鐵到達元町車站。這裡充滿異國風情，在「北野異人館街」可以看到很多在明治和大正時期保留下來的西式建築物，有著優雅氣氛，特別不要錯過被指定為有形文化財產的星巴克店鋪。

另一方面，位在元町商店街正南方的南京町是日本三大中華街之一，可以感受到給合了日本特色的濃烈傳統中華氛圍。

1. 神戶TOR ROAD飯店山樂

神戶的復古西洋風格非常吸引人，參觀完北野異人館後，一定會讓你有想入住這種建築的衝動。那就先預訂這家英國主題的飯店吧！

距離三宮車站或元町站只要７分鐘步程，一大片紅磚外牆，讓人馬上感受到英式情調。而房間內也是採用復古風的裝潢，配有空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等設備，以及日本式的親切服務，日洋合壁給你最好的住宿。

交通便利度：8.1分

總和評分：8.3分

交通：神戶市營地下鐵三宮站徒步5分鐘

參考價位：雙人房約8,000日幣、雙床房約9,000日幣

2. 神戶大倉酒店

神戶另一賣點就是夜景了！想要給伴侶一個驚喜的話，那就在這家飯店住宿，由迷人的夜景增添浪漫的氛圍。

神戶大倉酒店距離元町車站約10分鐘步程，也有來往三之宮車站的免費接駁服務。樓高35層，面對著美麗的神戶港灣，日夜景色都非常漂亮。

這裡的房間較寬敞，配有空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等設備。住客更可付費享受健身中心、室內外游泳池、網球場等娛樂設施，加上多家餐廳，配套豐富一應俱全。

交通便利度：8.5分

總和評分：8.8分

交通：從JR、阪神電鐵元町車站步行約10分鐘

參考價位：標準雙床房約14,000日幣、豪華雙人客房約16,000日幣

3. 神戶蒙特利酒店

這家飯店的裝潢同樣有著典雅異國風情，設有正宗意大利餐廳、大浴場及三溫暖，可以好好享受在飯店內的時光。

他們的客房全部禁煙，提供基本住宿所需設備，更棒的是浴室的蓮蓬頭都使用日本著名品牌「Mirable Plus」，微細水霧有更高洗淨效果、能深入到毛孔達到美肌，想享受舒適洗澡時光就可選這家飯店！

交通便利度：6.0分

總和評分：8.7分

交通：神戶市營地下鐵三宮車站徒步1分鐘、阪急神戸三宮車站徒步4分鐘、JR三ノ宮車站徒步6分鐘

參考價位：雙人房約8,000日幣、雙床房約11,000日幣

因為篇幅關係，有馬溫泉的住宿推薦將留至下集

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