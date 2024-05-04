東京迪士尼樂園2026年推出「無敵破壞王」！巴斯光年射擊即將熄燈

田澤湖是全日本最深的湖泊，最深處達423.4米，清透湖水看上去非常深邃，加上當地流傳「辰子傳說」，讓它始終自帶一股神秘氣質。相傳秋田美人辰子生得貌美，但生怕失去美貌，便向觀音祈求青春永駐，神明指示辰子喝下湖泊北方的湧泉，可達成心願，而辰子找到泉水後卻不停地一飲再飲，當泉水被喝乾，辰子也化身為龍，永居在田澤湖底了。

2024-05-01 09:01