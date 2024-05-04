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東京迪士尼樂園2026年推出「無敵破壞王」！巴斯光年射擊即將熄燈

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／東京迪士尼官網
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東京迪士尼樂園日前確認擁有超高人氣的「巴斯光年星際歷險」遊樂設施將於今年10月正式結束營運，將進行翻新並繼續於2026年推出全新《無敵破壞王》主題的遊樂設施，屆時保證狂粉一定要衝一次了！

圖／東京迪士尼官網
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2026年預計推出全新遊樂的設施介，這回把高人氣電影「無敵破壞王」為主軸，圍繞劇情的賽車遊戲「Sugar Rush」，一起與雲妮露一起拯救糖果Bug世界，然後努力向前衝吧！不僅如此，周邊商品一定要收集，主題商品一次完整體驗「無敵破壞王」的魅力吧！

圖／東京迪士尼官網
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想當然過去熱門的「巴斯光年星際歷險」，也即將熄燈，該遊樂設施過去以「玩具總動員」的巴斯光年為主題，把射擊與巴斯光年融合，遊客可以一起對抗邪惡的札克大王與機械兵團，過去創造不少回憶，趁著今年10月結束營運前的最後時刻，別錯過與巴斯光年一起的冒險喔！

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