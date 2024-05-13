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【2024 東京飯店精選】東京「高CP值旅館」近新宿／上野／淺草／池袋

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖／業主提供
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精選東京飯店：新宿👉 新宿格蘭貝爾飯店

新宿格蘭貝爾飯店外觀 圖／業主提供
新宿格蘭貝爾飯店外觀 圖／業主提供

從飯店出發，步行就能到達以韓國城聞名的新大久保站，對於前往東京各大站點和橫濱也擁有極高的交通便利性。

新宿格蘭貝爾飯店休息區 圖／業主提供
新宿格蘭貝爾飯店休息區 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.3/5.0 房間有點小,但服務親切又友善！有洗衣間，餐廳可以欣賞美景，還有一間咖啡廳！地點非常方便，靠近東新宿地鐵站。

💡附近地標：東京Metro地鐵 東新宿站 - 220 公尺、都營 東新宿站 - 220 公尺、東新宿車站 - 211 公尺、花園神社 - 336 公尺


精選東京飯店：上野👉 Wing永安國際飯店 上野御徒町

Wing永安國際飯店休息區 圖／業主提供
Wing永安國際飯店休息區 圖／業主提供

飯店位置交通方便，能夠快速抵達周邊景點如上野公園、阿美橫、美術館、博物館等文化設施，想要感受歷史、藝術和文化，推薦入住。

Wing永安國際飯店房型 圖／業主提供
Wing永安國際飯店房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 這家飯店的地點離車站很近，出行和移動都非常順利。因為白天一直在外活動，晚上只是回來睡覺，所以非常方便。房間也很簡單舒適。

💡附近地標：JR 上野站 - 280 公尺、東京Metro地鐵 上野站 - 280 公尺、上野車站 - 253 公尺、阿美橫町 - 267 公尺


精選東京飯店：直達羽田機場👉 Wing永安國際飯店 上野御徒町

Wing永安國際飯店大廳 圖／業主提供
Wing永安國際飯店大廳 圖／業主提供

位於交通便利的濱松町站附近，是前往羽田機場的理想住宿選擇。附近也靠近台場和東京鐵塔等知名景點。

Wing永安國際飯店房型 圖／業主提供
Wing永安國際飯店房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 飯店門口步行 15 分鐘可以抵達熱門的築地市場！一樓還有24小時全家便利店，服務人員十分友善親切，設備齊全房間乾淨舒適。

💡附近地標：東京臨海新交通臨海線 竹芝站 - 80 公尺、JR 濱松町站 - 455 公尺、汐留5區義大利街 - 901 公尺、SHISEIDO PARLOUR銀座總店 - 1030 公尺


精選東京飯店：池袋👉 巣鴨WINCO 旅館

巣鴨WINCO房型 圖／業主提供
巣鴨WINCO房型 圖／業主提供

位於巢鴨地藏通商店街一帶，鄰近許多特色商店，有工藝品店、日本糖果店、老式商店和攤位，沿著街道行駛的都電荒川線有軌電車更是巢鴨的特色之一，讓人彷彿置身於復古的氛圍中。

巣鴨WINCO房型-2 圖／業主提供
巣鴨WINCO房型-2 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.7/5.0 適合3-5名家庭入住，空間舒適。近車站，附近機能方便。

💡附近地標：JR 巢鴨站 - 174 公尺、都營 巢鴨站 - 174 公尺、巢鴨地藏商店街 - 263 公尺、池袋太陽城 - 1802 公尺


精選東京飯店：淺草👉 淺草塔維諾斯飯店

淺草塔維諾斯飯店休息區 圖／業主提供
淺草塔維諾斯飯店休息區 圖／業主提供

雷門、淺草寺、花屋敷等地標性建築，都位於步行距離內。房間以漫畫主題房型打造。

淺草塔維諾斯飯店房型 圖／業主提供
淺草塔維諾斯飯店房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 非常棒，服務人員會說中文，這趟住宿很滿意，謝謝每一個服務人員的幫忙。

💡附近地標：東武 淺草站 - 675 公尺、筑波快線 淺草站 - 675 公尺、淺草花屋敷 - 198 公尺、淺草寺 - 369 公尺


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