東京昭和紀念公園「180萬株粉蝶花」盛開，湛藍花毯讓人心動！
【旅奇傳媒/日本部報導】在東京賞花，一定不能錯過昭和紀念公園！2024年花卉節從3/16持續到5/26，各種春夏花卉陸續接力綻放，美不勝收。今年作為慶祝公園開園40週年的特別項目，則是在公園的「花之小丘」上栽植了180萬株粉蝶花，佈滿整個山頭的藍色花田美極了。
粉蝶花是來自北美的一年生草本花卉，日本名為瑠璃唐草，株高約20cm，花朵大小約2～3cm， 4月下旬至5月中旬是粉蝶花的最佳觀賞期。本來只是花園配角，但數十萬株藍色小花一齊綻放時卻美得引人入勝！近年已成日本各地公園招攬賞花客的頭號紅牌。
◉ 昭和紀念公園
・地址：東京都立川市緑町 3173
・營業時間（4月～9月）：付費區 09:30~17:00／免費區 08:30~18:00
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