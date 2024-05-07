快訊

不只賺錢還要錢滾錢！「富豪潛力股」3星座眼光特別準

夏于喬父親夥同「富南斯」吸金10億 掰吸不到1億求緩刑踢鐵板

桌球／恭喜！林昀儒、陳思羽獲巴黎奧運混雙門票

東京昭和紀念公園「180萬株粉蝶花」盛開，湛藍花毯讓人心動！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
4月下旬至5月中旬是粉蝶花的最佳觀賞期，藍色的花海和天空形成一幅大自然最美麗的景致。　圖：©Ken Narahashi／提供
4月下旬至5月中旬是粉蝶花的最佳觀賞期，藍色的花海和天空形成一幅大自然最美麗的景致。　圖：©Ken Narahashi／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】在東京賞花，一定不能錯過昭和紀念公園！2024年花卉節從3/16持續到5/26，各種春夏花卉陸續接力綻放，美不勝收。今年作為慶祝公園開園40週年的特別項目，則是在公園的「花之小丘」上栽植了180萬株粉蝶花，佈滿整個山頭的藍色花田美極了。

粉蝶花是來自北美的一年生草本花卉，日本名為瑠璃唐草，株高約20cm，花朵大小約2～3cm， 4月下旬至5月中旬是粉蝶花的最佳觀賞期。本來只是花園配角，但數十萬株藍色小花一齊綻放時卻美得引人入勝！近年已成日本各地公園招攬賞花客的頭號紅牌。

◉ 昭和紀念公園

・地址：東京都立川市緑町 3173

・營業時間（4月～9月）：付費區 09:30~17:00／免費區 08:30~18:00

▲昭和紀念公園的粉蝶花海，美得讓人心曠神怡。　圖：©昭和紀念公園／來源
▲昭和紀念公園的粉蝶花海，美得讓人心曠神怡。　圖：©昭和紀念公園／來源

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 東京 賞花

延伸閱讀

不只壽司！歐美客訪日大讚一食物品質超群 「到哪家餐廳都好吃」

日圓急升 官方本周二度出手 紐約尾盤漲逾3%

許光漢即將攻陷櫻花妹 攜手道枝駿佑日本連線

邵雨薇東京遊學紀實 狂搭訕路人被認出就裝日本人

相關新聞

東京昭和紀念公園「180萬株粉蝶花」盛開，湛藍花毯讓人心動！

【旅奇傳媒/日本部報導】在東京賞花，一定不能錯過昭和紀念公園！2024年花卉節從3/16持續到5/26，各種春夏花卉陸續接力綻放，美不勝收。今年作為慶祝公園開園40週年的特別項目，則是在公園的「花之小

心情被治癒了！播州赤穗一日來回小旅行 打卡溫泉鄉聖地

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-02-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 播州赤穂駅、赤穗溫泉鄉、伊和都比売神社。 為什麼會發現播州赤穗呢？ 主要是在研究JR西日本的關西地區鐵路周遊券時，地圖西側靠近姬路的附近，標記了播州赤穗，網路搜尋一看，才發現播州赤穗是個歷史悠久的海濱小鎮，有赤穗城跡、坂越老街、赤穗御崎遊步道（瀨戶內海絕景）、赤穗溫泉，以及著名的赤穗鹽、牡蠣燒、鹽釜鯛魚燒等，光是隔著螢幕滑一張張絕美海景的介紹，心情就已經被治癒了！！！ 不過因為這次時間有限，所以只從中挑選了赤穗溫泉銀波莊的日歸泡湯和兩個赤穗溫泉鄉的打卡聖地：鳥居拍出去就是瀨戶內海的伊和都比賣神社與閃亮亮坂~ 也算是完成一趟充實豐富的大阪-播州赤穗一日來回小旅行！

2024名古屋住宿口袋名單！名古屋站／樂高樂園／吉卜力樂園住宿首選

來來來～想去名古屋的朋友們千萬不能錯過！2024 AsiaYo珍藏的名古屋住宿口袋名單大公開啦～有交通便利的名古屋民宿亦或是設施齊全的名古屋優質飯店，統統任您挑選～那我們廢話不多說，趕快來帶大家一探究竟吧！

東京迪士尼樂園2026年推出「無敵破壞王」！巴斯光年射擊即將熄燈

東京迪士尼樂園日前確認擁有超高人氣的「巴斯光年星際歷險」遊樂設施將於今年10月正式結束營運，將進行翻新並繼續於2026年推出全新《無敵破壞王》主題的遊樂設施，屆時保證狂粉一定要衝一次了！

東京迪士尼41年人氣「太空山」雲霄飛車將走入歷史！抽免費乘車入場券

東京迪士尼「太空山」雲霄飛車經歷41年的歡笑，即將走入歷史！即日起至7月31日，舉辦特別活動，讓玩家與太空山共度最後一次太空之旅。活動期間，太空山周邊設有特別裝飾和太空主題的拍照點，同時販售與活動相關的限定商品和菜單，粉絲們一起支持吧！

星野集團「OMO5東京五反田」寵物友善飯店正式開幕！還有備有廚房的房型

星野集團繼「虹夕諾雅、RISONARE、界」三個品牌後，成立了第4個品牌「OMO」，有別於奢華高級的度假勝地，OMO主要選定在都市中心，數千日幣起便能輕鬆入住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。