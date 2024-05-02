東京迪士尼41年人氣「太空山」雲霄飛車將走入歷史！抽免費乘車入場券

東京迪士尼「太空山」雲霄飛車經歷41年的歡笑，即將走入歷史！即日起至7月31日，舉辦特別活動，讓玩家與太空山共度最後一次太空之旅。活動期間，太空山周邊設有特別裝飾和太空主題的拍照點，同時販售與活動相關的限定商品和菜單，粉絲們一起支持吧！

圖／東京迪士尼官網

2027年東京迪士尼樂園「太空山」將全面革新！

現行的太空山和周邊環境經過全面更新，將打造全新雲霄飛車。值得一提的是，新的雲霄飛車設施將保留現有的室內雲霄飛車類型，同時加入新的功能和特效，讓玩家能夠享受更加刺激和令人興奮的太空飛車之旅。

圖／東京迪士尼官網

限定樂園活動有機會入場免費玩

至於對太空山念念不忘的粉絲朋友們，在太空山運營結束的7月31日當天，也將舉辦「太空山道別活動」。不僅如此，即日起至6月16日期間，來東京迪士尼樂園遊憩的玩家有機會免費抽中乘車入場券。

圖／東京迪士尼官網