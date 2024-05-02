快訊

柯文哲打臉黃國昌？總統府否認蔡總統喬NCC人事 民眾黨回應了

東京迪士尼41年人氣「太空山」雲霄飛車將走入歷史！抽免費乘車入場券

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／東京迪士尼官網
圖／東京迪士尼官網

東京迪士尼「太空山」雲霄飛車經歷41年的歡笑，即將走入歷史！即日起至7月31日，舉辦特別活動，讓玩家與太空山共度最後一次太空之旅。活動期間，太空山周邊設有特別裝飾和太空主題的拍照點，同時販售與活動相關的限定商品和菜單，粉絲們一起支持吧！

圖／東京迪士尼官網
圖／東京迪士尼官網

2027年東京迪士尼樂園「太空山」將全面革新！

現行的太空山和周邊環境經過全面更新，將打造全新雲霄飛車。值得一提的是，新的雲霄飛車設施將保留現有的室內雲霄飛車類型，同時加入新的功能和特效，讓玩家能夠享受更加刺激和令人興奮的太空飛車之旅。

圖／東京迪士尼官網
圖／東京迪士尼官網

限定樂園活動有機會入場免費玩

至於對太空山念念不忘的粉絲朋友們，在太空山運營結束的7月31日當天，也將舉辦「太空山道別活動」。不僅如此，即日起至6月16日期間，來東京迪士尼樂園遊憩的玩家有機會免費抽中乘車入場券。

圖／東京迪士尼官網
圖／東京迪士尼官網

圖／東京迪士尼官網
圖／東京迪士尼官網

編輯推薦

東京 迪士尼

相關新聞

東京迪士尼41年人氣「太空山」雲霄飛車將走入歷史！抽免費乘車入場券

東京迪士尼「太空山」雲霄飛車經歷41年的歡笑，即將走入歷史！即日起至7月31日，舉辦特別活動，讓玩家與太空山共度最後一次太空之旅。活動期間，太空山周邊設有特別裝飾和太空主題的拍照點，同時販售與活動相關的限定商品和菜單，粉絲們一起支持吧！

星野集團「OMO5東京五反田」寵物友善飯店正式開幕！還有備有廚房的房型

星野集團繼「虹夕諾雅、RISONARE、界」三個品牌後，成立了第4個品牌「OMO」，有別於奢華高級的度假勝地，OMO主要選定在都市中心，數千日幣起便能輕鬆入住

感受日本傳統古老文化　秋田夢幻美食美景輕旅

田澤湖是全日本最深的湖泊，最深處達423.4米，清透湖水看上去非常深邃，加上當地流傳「辰子傳說」，讓它始終自帶一股神秘氣質。相傳秋田美人辰子生得貌美，但生怕失去美貌，便向觀音祈求青春永駐，神明指示辰子喝下湖泊北方的湧泉，可達成心願，而辰子找到泉水後卻不停地一飲再飲，當泉水被喝乾，辰子也化身為龍，永居在田澤湖底了。

咖啡迷必朝聖！ 東京「中目黑星巴克旗艦店」5周年慶系列 必買限定商品、甜點菜單報你知

中目黑星巴克旗艦店已經開業五周年了，自2月28日的開業紀念日起會舉行為期半年的慶祝活動，販售特別設計的主題商品

關西最大規模！30萬球「水仙花」綻放在琵琶湖 Valley

【旅奇傳媒/日本部報導】「琵琶湖 Valley（びわ湖バレイ）」坐落於滋賀縣琵琶湖西岸標高1100公尺處，搭乘琵琶湖山谷纜車，可俯瞰琵琶湖、欣賞周圍比良山系的新綠、紅葉、雪景，感受一年四季不同的風光明

日本皇室最愛的度假勝地！ 2024東京近郊「輕井澤人氣景點」 搭新幹線1hr就能抵達

擁有歐洲小鎮浪漫氛圍的輕井澤，位於長野縣北佐久郡，由於東京搭乘新幹線僅需一小時便可抵達，交通便利且氣候四季宜人，不只日本人、就連日本皇室都相當喜愛，近年來更成為最熱門的東京近郊觀光地點！一起來看看輕井澤到底有哪些好吃、好逛又好拍的日本景點吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。