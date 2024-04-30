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與Oi Ocha 綠茶成為新夥伴！ 大聯盟球星大谷翔平回應日本茶品牌「伊藤園」 親筆聲援信

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／伊藤園提供
圖／伊藤園提供

大谷翔平又有新身份？以取得金氏世界認證無糖綠茶銷售量日本NO.1聞名，並以經典的無糖綠茶「Oi Ocha 綠茶」為主力商品的「伊藤園」，今(30日)發布一封給大谷翔平的手寫信，表示受到對方在國際上出色表現的感動，因此想透過該封信件給予真誠的加油鼓勵，而大谷也親自上線回應了，在回信中不僅直呼對方為「全球合作夥伴」甚至提及續將有一連串緊密的合作，直接曝光雙方的簽約關係。

圖／伊藤園提供
圖／伊藤園提供

「伊藤園」發布一封給大谷翔平的手寫信，全文如下：

親愛的大谷翔平先生，

又迎來了新的季節。

你的非凡表現

每一天，都給我們勇氣。

希望我們的伊藤園綠茶

能讓你精神煥發。

無論何時，

無論相隔多遠，

我們都陪伴在大谷先生的身旁。

永遠。

1994年出生於岩手縣的大谷翔平，為日本職業棒球選手，目前效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇，同時擔任投手和指定打擊手。他在國際賽場上一直表現出色，特別是在2023年的世界棒球經典賽上，大谷憑藉頂尖的投打兩端表現，幫助日本隊擊敗勁敵美國，奪得冠軍並獲得大會MVP的榮譽。同年8月，大谷翔平更被美國知名雜誌《新聞週刊》的日本版評選為世界尊敬的百大日本人之一。

大谷翔平親自表示在日本時就是伊藤園的忠實粉絲，後續雖長時間都在美國生活，「Oi Ocha 綠茶」同樣是日常生活不可或缺的飲品，字裡行間在在透露著對商品和品牌的喜愛；然而更重要的是，在大谷的回文中，直言對方是「全球合作夥伴」更提到「很榮幸能和全世界分享它的魅力」，正式表達雙方已簽「全球合約」。

大谷翔平的回覆，全文如下：

圖／伊藤園提供
圖／伊藤園提供

我很高興地宣布，我已與伊藤園「Oi Ocha 綠茶」建立了全球合作夥伴關係！從我在日本的時候起，我就一直是伊藤園「Oi Ocha 綠茶」的忠實粉絲，現在它已成為我美國生活的重要夥伴。能將我對伊藤園「Oi Ocha 綠茶」的喜愛傳達給伊藤園我感到很高興，身為伊藤園的粉絲，如果我能與世界各地的人們分享伊藤園「Oi Ocha 綠茶」的魅力，我將不勝感激。

事實上，作為日本知名的茶品牌伊藤園，今年是旗下「Oi Ocha 綠茶」推出的35週年，在40多個日本以外之國家及地區皆有販售，而自1989年開始販賣的「Oi Ocha 綠茶」至今已於全球賣出超過430億瓶（以500ML一瓶計算），目前甚至歐美許多名人與超級明星都常被拍攝到手持一瓶伊藤園「Oi Ocha 綠茶」的畫面，本次與全球知名球星大谷翔平的簽約，官方也透露將會有更多緊密的互動與合作！

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