星野集團「OMO5東京五反田」寵物友善飯店正式開幕！還有備有廚房的房型

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

星野集團繼「虹夕諾雅、RISONARE、界」三個品牌後，成立了第4個品牌「OMO」，有別於奢華高級的度假勝地，OMO主要選定在都市中心，並以觀光為目的，數千日幣起便能輕鬆入住，提供旅客們全新的都市觀光酒店！

「OMO5 東京五反田 by 星野集團」2024/4/11正式開幕！

OMO5東京五反田位在五反田站約6分鐘路程的「五反田JP大樓」內，距離品川車站、澀谷站都只有2~3站的距離，前往成田機場與羽田機場也非常方便！

五反田站是個聚集多間餐飲名店的地方，從平價的餐廳、西餐、法餐到高級料理應有盡有，因此星野集團 OMO5 五反田以「絢麗夜景與美食的天堂」為主題，打造全新的住宿體驗！

飯店提供8種房型、共188間客房，並以棕色、橘色、綠色等復古色調的設計，來呈現五反田各式餐飲店的多樣風格。

房型從情侶雙人入住、家庭4人入住到團體6人應有盡有，6人房甚至推出備有廚房的「OMO House」非常便利！在房內還能眺望周邊品川、目黑、大崎等美麗的街景。

6人房型帶有小型廚房可簡單烹煮！

在公共的休閒空間，OMO5東京五反田特地打造了一座空中花園：「OMO Base」，位在14樓且擁有挑高6公尺天花板，OMO Base內包含了OMO café、商店、愛犬花園、水景空中庭園等設施，可以隨心所欲享受愜意的午後時光。

雖然出國旅遊較少會有人攜帶寵物，但是OMO5東京五反田也是一間寵物友善的飯店！

飯店14樓提供「愛犬客房」，讓你能帶著愛犬一起入住享受，部分房間還能直接通往愛犬花園，讓毛小孩在這也能擁有絕佳的住宿體驗～

https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/omo5tokyogotanda/

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