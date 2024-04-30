咖啡迷必朝聖！ 東京「中目黑星巴克旗艦店」5周年慶系列 必買限定商品、甜點菜單報你知

【撰文:Shinon/ 窩日本】

位於東京中目黑的星巴克旗艦店「星巴克臻選® 東京烘焙工坊」(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO)，是許多星巴克粉絲與咖啡迷必去朝聖的店舖。在春季，可以從店內眺望目黑川的櫻花美景，也是人氣賞櫻景點。

不知不覺，這家星巴克旗艦店已經開業五周年了，自2月28日的開業紀念日起會舉行為期半年的慶祝活動，不可錯過！

星巴克臻選東京烘焙工坊五周年慶活動

「星巴克臻選® 東京烘焙工坊」在2019年2月28日於中目黑開業，在今年迎來5周年，並舉行一系列慶祝活動。以「五感與咖啡」為主題，從2月底到9月初，約半年間分為三個不同主題，帶來各式各樣的活動與商品，讓客人可以透過磨練五感，重新詮釋與享受咖啡的世界。

2月28日~5月9日 – 故事與咖啡。(物語と、コーヒー。)

5月上旬~6月下旬 – 手工與咖啡。(手仕事と、コーヒー。 )

6月下旬~8月下旬 – 時間與咖啡。(時間と、コーヒー。)

限定主題商品

這次特地請來曾與星巴克多次合作的日本藝術家太田翔伍先生繪製周年慶藝術作品，以「從美人魚的歌聲開始的故事」為概念，繪畫了星巴克永恆的象徵「美人魚」。

擁有兩條尾巴的美麗人魚用她美妙的歌聲吸引著船員，用五顆星展現出她的歌聲，優雅的飄逸的髮絲象徵著波浪和咖啡香氣，身體上描繪著「星巴克臻選® 東京烘焙工坊」的象徵性元素，把咖啡豆烘焙機、建築物的簷子、目黑川櫻花等融入圖畫之中，設計優美同時富含意義。

而這個美麗的圖案將會採用在一系列周邊商品，包括斜背包、咖啡護照、不鏽鋼瓶及鏽鋼瓶。另外紀念盤子以象徵著三大咖啡產地的動物- 中美洲擬䴉鳥、非洲象、蘇門答臘虎為設計，簡約好看又實用。

斜背包 – 3,000日幣

咖啡護照 – 2,200日幣

不鏽鋼瓶(473ml) – 5,000日幣

馬克杯(355ml) – 3,600日幣

紀念盤5周年 虎／鳥／象 – 各2,800日幣

限定咖啡

在第一波慶祝活動期間將會推出兩款限定咖啡，以濃縮咖啡為主角，透過極簡的調配，可充分體驗那焦糖般甜美香氣與濃度。

Long black長黑咖啡 – 750日幣(店內享用) / 736日幣(外帶)

以雙份特調濃縮咖啡注入熱水，適合搭配三明治或輕盈的糕點。

濃縮咖啡倍濃 – 750日幣(店內享用) / 736日幣(外帶)

在熱水中以約1:1的比例注入雙份濃縮咖啡，帶來濃郁的口感，與奶油或朱古力風味濃郁的甜點搭配最佳。

甜點菜單

在「星巴克臻選® 東京烘焙工坊」開業一周年時曾推出原創提拉米蘇甜點並大受歡迎，於是在這個五周年紀念時刻再度回歸，在館內的義大利麵包店「Princi」與三個酒吧分別提供4種不同品味的提拉米蘇。

Princi提供最經典的原味口味，一樓的Main Bar為咖啡提拉米蘇，把海綿蛋糕浸泡星巴克的咖啡，並在頂部加上了酥脆可可碎屑，展現了獨特的口感。二樓的TEAVANA Bar為抹茶提拉米蘇，三樓的ARRIVIAMO Bar則是白蘭地和草莓組合的「草莓提拉米蘇」，每款各有特色。

「星巴克臻選® 東京烘焙工坊」的慶祝活動將會陸續有來，如果你會在2024年2月~9月來到東京記得要去入手這些紀念商品和嘗嘗限定菜單。期待下一波將有什麼新活動呢！

星巴克臻選® 東京烘焙工坊五周年特設網站:https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/anniversary_5/

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