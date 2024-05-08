走進東京灣「無圍牆美術館」 天王洲藝遊未盡

【文・吳丁江】 走訪天王洲，PIGMENT TOKYO是絕不能錯過的一站。 圖／寺田倉庫 提供

想要感受東京灣的現代之美，可別再只想到台場了！位於東京灣左岸、占地約20公頃的天王洲Isle可以看到美術館等級的藝術用品店、景觀Caf、浪漫餐廳以及水上飯店，一方天地匯聚多元風情，濃厚的美學氛圍說它是座藝術島也不過份。

PIGMENT TOKYO 美術館？畫材店？

PIGMENT TOKYO牆上掛滿各種形狀與質材的畫筆與畫刷，展示豐富，如同畫材博物館般。 圖／寺田倉庫 提供

走入由建築大師隈研吾打造的畫材專賣店，會以為置身美術館。幾個吸睛看點包含曾獲德國設計獎肯定的波浪造型天花板，曲線極其細緻優雅；整牆色彩漸層的顏料罐也令人讚嘆；還有一整面錯落吊掛的畫刷與畫筆，壯觀極了，就算不懂藝術，看了也會為之震撼。

更多詳情點此

T.Y HARBOR 河岸好「食」光

PIT.Y HARBOR由老倉庫改建，坐落於運河邊，可邊用餐邊享受運河水岸風情。 圖／寺田倉庫 提供

前身是老倉庫，改建後搖身一變，成為坐擁水岸風情的景觀餐廳，不但被浪漫的運河包圍，一旁還有常被日劇、電影取景的天王洲Fureai橋。主要提供餐點為適合闔家享用的美式料理，餐廳本身亦設有小型釀酒廠，提供精釀啤酒、雞尾酒與葡萄酒，製造一點大人感的微醺浪漫。

更多詳情點此

WHAT CAFE 新創藝廊 也是咖啡廳

WHAT CAFÉ占地約800平方公尺，空間廣大、光線明亮為其特色。 圖／寺田倉庫 提供

超過2百坪、光線明亮且空間感舒適的偌大藝術展場中，有別於距離感較大的經典藝術，在這間斜槓咖啡館的藝廊裡所能看的是新一代藝術家的創作，在此還能同時品嚐香醇咖啡與特色美食，成為一種更具親和力的藝術體驗。

更多詳情點此

PETALS TOKYO 運河上的夢幻旅宿

PETALS TOKYO水上飯店船屋停泊在天王洲運河上，船屋本身就是具有特色的藝術品。 圖／寺田倉庫 提供

被天王洲藝術島的美牢牢黏住出不來？那就直接住進水上藝術飯店吧！由4艘船屋構成，猶如綻放於水面上的蓮花瓣，飯店因此得名PETALS（花瓣）。與運河風光零距離的景觀客房，白天有遼闊水景，夜晚則是璀燦夜景，日夜皆能享受不同的住宿樂趣。

更多詳情點此

天王洲Isle藝術氣息濃厚，聚集了藝廊、咖啡廳、餐廳、公共藝術等，是個充滿魅力的空間。 圖／寺田倉庫 提供

除此之外，在島上四處散策還能隨意發現散落各處的裝置藝術，街道中、公園裡、水門上，甚至商業大樓的玄關、外壁，都能邂逅藝術，簡直是老少咸宜的藝術觀光勝地，下回造訪東京，至少留一天的行程給天王洲Isle吧！

更多詳情點此

【。tokyoTOKYO。】

關於日本東京都的任何觀光資訊可洽詢：

東京觀光事務所台灣辦事處

（華旭顧問股份有限公司）

大神小姐 info@jinns.com.tw

📞 02-2515-2999#253

延伸閱讀>>日本2024年3月入境旅客創史上單月新高紀錄首度突破300萬人次

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」