走進東京灣「無圍牆美術館」 天王洲藝遊未盡
【文・吳丁江】
想要感受東京灣的現代之美，可別再只想到台場了！位於東京灣左岸、占地約20公頃的天王洲Isle可以看到美術館等級的藝術用品店、景觀Caf、浪漫餐廳以及水上飯店，一方天地匯聚多元風情，濃厚的美學氛圍說它是座藝術島也不過份。
PIGMENT TOKYO 美術館？畫材店？
走入由建築大師隈研吾打造的畫材專賣店，會以為置身美術館。幾個吸睛看點包含曾獲德國設計獎肯定的波浪造型天花板，曲線極其細緻優雅；整牆色彩漸層的顏料罐也令人讚嘆；還有一整面錯落吊掛的畫刷與畫筆，壯觀極了，就算不懂藝術，看了也會為之震撼。
T.Y HARBOR 河岸好「食」光
前身是老倉庫，改建後搖身一變，成為坐擁水岸風情的景觀餐廳，不但被浪漫的運河包圍，一旁還有常被日劇、電影取景的天王洲Fureai橋。主要提供餐點為適合闔家享用的美式料理，餐廳本身亦設有小型釀酒廠，提供精釀啤酒、雞尾酒與葡萄酒，製造一點大人感的微醺浪漫。
WHAT CAFE 新創藝廊 也是咖啡廳
超過2百坪、光線明亮且空間感舒適的偌大藝術展場中，有別於距離感較大的經典藝術，在這間斜槓咖啡館的藝廊裡所能看的是新一代藝術家的創作，在此還能同時品嚐香醇咖啡與特色美食，成為一種更具親和力的藝術體驗。
PETALS TOKYO 運河上的夢幻旅宿
被天王洲藝術島的美牢牢黏住出不來？那就直接住進水上藝術飯店吧！由4艘船屋構成，猶如綻放於水面上的蓮花瓣，飯店因此得名PETALS（花瓣）。與運河風光零距離的景觀客房，白天有遼闊水景，夜晚則是璀燦夜景，日夜皆能享受不同的住宿樂趣。
除此之外，在島上四處散策還能隨意發現散落各處的裝置藝術，街道中、公園裡、水門上，甚至商業大樓的玄關、外壁，都能邂逅藝術，簡直是老少咸宜的藝術觀光勝地，下回造訪東京，至少留一天的行程給天王洲Isle吧！
【。tokyoTOKYO。】
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