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打卡名場面！東京池袋「蠟筆小新專賣店」 有超好拍的「1比1蠟筆小新公仔」

緹雅瑪 美食旅遊趣／ 文、圖／Tiyama｜緹雅瑪

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明明是來找寶可夢咖啡卻被「蠟筆小新專賣店 Crayon Shin-chan Cinema Parade」給燒到，感覺不逛不行！！就和緹緹(女兒)吃完甜點就過來逛，這裡有齊全的蠟筆小新週邊商品，這~蠟筆小新迷絕對會迷失在小新的世界裡。

蠟筆小新專賣店｜交通

蠟筆小新專賣店就在池袋太陽城2F，，整個太陽城很大，上2F還是需要跟著導航走較容易找到。

1、東京メトロ有楽町線「東池袋駅」步行約3分

2、JR線・東京メトロ・西武線・東武線「池袋駅」步行約8分

3、都電荒川線「東池袋四丁目停留場」步行約4分

寶可夢咖啡的斜對面就是蠟筆小新專賣店，緹緹也很愛小新，直說等等也要進去逛。

「全金身的蠟筆小新」走進專賣店就有滿滿的儀式感。

個人覺得最感人的「大對決! 機器人爸爸的反擊!」1:1小新與機器人廣志的電影封面照，居然能在這裡能看見。

「奇異樂園大冒險」的馬卡歐/Macao與裘馬/Joma。

巨大蠟筆小新抱枕玩偶，大到很難把它帶回家的那種大。

「謎案！天下春日部學院的怪奇事件」風間與小新搶著炒麵麵包的場面也真實還原。

蠟筆小新第一部劇場版「動感超人大戰泳裝魔王」場景，就是另一個世界的人都穿上高叉泳衣，以及洗腦台詞”開高叉~開高叉~開高叉~”。

看到店裡展示的許多經典場景的1:1人物公仔就覺得走進來值回票價，接著來逛小新週邊商品。

每處皆有蠟筆小新的名場面，有看到的電影都會忍不住聯想是在哪段劇情的場面。

這面人物名鑑最厲害，所有在蠟筆小新作品出現的人物都可以在這裡看到。

緹緹早就自顧自的逛起來。

這週邊商品有多強，除了玩偶外、生活用品、毛巾、被子、眼罩、T恤、盤子、瓶裝水、調味鹽、造型糖果…等，應有盡有。

最後就是扭蛋，有兩區可以扭，很容易讓人淪陷的扭蛋機。

蠟筆小新好拍又好逛，有過來寶可夢中心或寶可夢咖啡，記得也別忘了來Crayon Shin-chan Cinema Parade找小新。

Crayon Shin-chan Cinema Parade｜蠟筆小新專賣店

連結：官網

地址：〒170-6002東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティ 専門店街アルパ 2F(Google地圖)

電話：.+81 3-5924-6131

營業時間：10:00~20:00

文章來源：緹雅瑪 美食旅遊趣 FB：緹雅瑪 美食旅遊趣

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