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星戰迷瘋掉！主題咖啡廳喝得到Grogu愛的湯品，還有「特製炸青蛙」必嚐鮮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自株式会社エルティーアール
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星戰迷會瘋掉！日前「OH MY CAFE」星戰主題咖啡廳震撼於日本登場！位於東京押上晴空塔成為星戰迷的聖地，即日起至6月9日限時開放，保證星戰迷可以一同進入星戰的奇幻世界，與R2D2、C3PO和Baby Yoda Grogu 相遇奇幻之旅，彷彿身歷其境。

圖／取自株式会社エルティーアール
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其主題咖啡廳菜單豐富多彩，包含了Rey吃的麵包附素肉燉湯，以及曼達洛人中Grogu愛吃的湯和特製酥炸青蛙。更有Luke喝過的藍牛奶和綠牛奶等多款飲料。

圖／取自株式会社エルティーアール
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此外，不容錯過的還有紀念餐點，如R2-D2和C-3PO的水果優格＆麵包套餐，讓老粉絲和新粉絲都能一同感受星戰的魅力。

圖／取自株式会社エルティーアール
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除了美食外，主題咖啡廳還推出限定商品，包括R2D2迷你小碗和馬克杯等，帶回家收藏星戰的回憶，趕快安排一趟日本旅遊之旅，享受這場星戰主題盛宴吧！

地點：東京都墨田區押上1丁目1-2

活動期間：即日起至6月9日

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咖啡廳 日本旅遊 東京 牛奶 麵包

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