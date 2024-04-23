SUICA小企鵝陪你入睡！經典主題套房強勢回歸・超萌的入住特典帶回家

來東京玩，你第一個會想到什麼？應該不少人會想到日本JR電車的超人氣吉祥物「ペン太」小企鵝，因為它超萌的外表也擄獲了不少臺灣遊客的心！

JR東日本大飯店（Hotel Metropolitan）在2022年就以自家人氣吉祥物推出了20週年紀念主題房，一天只接待一組客人，就像是擁有超級VIP的待遇；因為人氣爆表，今年又以「Suica 企鵝咖啡廳」的主題強勢回歸！依然是一天只接待一組客人，4/12開放預約。

JR東日本大飯店「Suica企鵝主題房」

舉辦期間：2024年5月1日（三）～2025年3月31日（一）

開放預約：2024年4月12日（五）12:00點起開放預約到6月30日前的住宿

地址：東京都豊島区西池袋1-6-1 JR東日本大飯店

費用：雙人房／每晚38,500日幣～

入住特典：企鵝杯盤組（2組）／企鵝木製餐具組（2組）／企鵝造型蛋糕（2張兌換券）／客房服務早餐

官方網站

推出以來深受喜愛的「Suica的企鵝房間」這次以全新的「家庭咖啡館」概念回歸！客房中滿載著Suica企鵝的裝飾和商品！並且將有一個全長75cm的特大毛絨玩具在房間迎接您。

為了讓您充分享受Cafe Time，房間裡準備了原創Suica企鵝的休閒服和多種紅茶，還備有各式桌遊讓你自由使用。您可以一邊聽著咖啡館音樂，一邊與它一起享受悠閒放鬆的時光。

不僅如此，這間主題房位於23樓，是個擁有漂亮景觀的高層房，讓小企鵝陪你在酒店高層俯瞰市中心的夜景，療癒你的心。

除此之外，飯店還準備了入住者限定的入住特典，呼應咖啡廳的主題，將小企鵝的杯盤組和全套環保餐具送給大家，是可以直接帶回家的禮物喔！太豪華了吧！

房間內會準備小企鵝的休閒服睡衣給大家使用，穿著可愛休閒服度過愜意的午茶時光！

如果住客很喜歡這套休閒服，還可以用優惠價6000日圓（原價7000日圓）買回家喔！

療癒了內心，更要填飽自己的肚子！

入住主題房可以享用可愛的主題早餐，並且會直接送到房間去！讓你在房間裡放鬆地享用後，在悠悠閒閒地準備退房就好，退房時間是12點前，非常充足！

也別忘了拿著兌換券，去換兩顆超級無敵可愛的小企鵝蛋糕喔！可愛到小編好想養他（？）。

雖然房價比較貴一些些，但是這簡直就是身心靈的滿足，用這樣的價錢買到一晚VIP 的服務應該也很值得吧！總之，如果有要來東京玩，就試試看能不能訂到這間主題房吧！

那假設沒訂到房間，就去今年在東京JR上野車站內新開幕的Suica企鵝咖啡廳療傷（？）吧。

文章撰寫：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu

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