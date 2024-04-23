快訊

花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

新能源車在陸成主流 3主因卻讓保費年年漲還拒保

SUICA小企鵝陪你入睡！經典主題套房強勢回歸・超萌的入住特典帶回家

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂
SUICA小企鵝陪你入睡！經典主題套房強勢回歸・超萌的入住特典帶回家
SUICA小企鵝陪你入睡！經典主題套房強勢回歸・超萌的入住特典帶回家

東京玩，你第一個會想到什麼？應該不少人會想到日本JR電車的超人氣吉祥物「ペン太」小企鵝，因為它超萌的外表也擄獲了不少臺灣遊客的心！

JR東日本大飯店（Hotel Metropolitan）在2022年就以自家人氣吉祥物推出了20週年紀念主題房，一天只接待一組客人，就像是擁有超級VIP的待遇；因為人氣爆表，今年又以「Suica 企鵝咖啡廳」的主題強勢回歸！依然是一天只接待一組客人，4/12開放預約。

JR東日本大飯店「Suica企鵝主題房」

舉辦期間：2024年5月1日（三）～2025年3月31日（一）

開放預約：2024年4月12日（五）12:00點起開放預約到6月30日前的住宿

地址：東京都豊島区西池袋1-6-1 JR東日本大飯店

費用：雙人房／每晚38,500日幣～

入住特典：企鵝杯盤組（2組）／企鵝木製餐具組（2組）／企鵝造型蛋糕（2張兌換券）／客房服務早餐

官方網站

推出以來深受喜愛的「Suica的企鵝房間」這次以全新的「家庭咖啡館」概念回歸！客房中滿載著Suica企鵝的裝飾和商品！並且將有一個全長75cm的特大毛絨玩具在房間迎接您。

為了讓您充分享受Cafe Time，房間裡準備了原創Suica企鵝的休閒服和多種紅茶，還備有各式桌遊讓你自由使用。您可以一邊聽著咖啡館音樂，一邊與它一起享受悠閒放鬆的時光。

不僅如此，這間主題房位於23樓，是個擁有漂亮景觀的高層房，讓小企鵝陪你在酒店高層俯瞰市中心的夜景，療癒你的心。

除此之外，飯店還準備了入住者限定的入住特典，呼應咖啡廳的主題，將小企鵝的杯盤組和全套環保餐具送給大家，是可以直接帶回家的禮物喔！太豪華了吧！

房間內會準備小企鵝的休閒服睡衣給大家使用，穿著可愛休閒服度過愜意的午茶時光！

如果住客很喜歡這套休閒服，還可以用優惠價6000日圓（原價7000日圓）買回家喔！

療癒了內心，更要填飽自己的肚子！

入住主題房可以享用可愛的主題早餐，並且會直接送到房間去！讓你在房間裡放鬆地享用後，在悠悠閒閒地準備退房就好，退房時間是12點前，非常充足！

也別忘了拿著兌換券，去換兩顆超級無敵可愛的小企鵝蛋糕喔！可愛到小編好想養他（？）。

雖然房價比較貴一些些，但是這簡直就是身心靈的滿足，用這樣的價錢買到一晚VIP 的服務應該也很值得吧！總之，如果有要來東京玩，就試試看能不能訂到這間主題房吧！

那假設沒訂到房間，就去今年在東京JR上野車站內新開幕的Suica企鵝咖啡廳療傷（？）吧。

文章撰寫：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu

延伸閱讀：京都新潮旅宿推薦：AKARI二條城飯店 京味藝廊內住一宿

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 早餐 東京

延伸閱讀

日圓續貶帶旺日本房市 飯店、公寓成為外國投資人新寵

東京池袋備案！訂不到寶可夢餐廳免驚 「寶可夢咖啡」夢幻皮卡丘甜點 免費放玩寶可夢兒童遊戲區

省得麻煩 達美取消羽田赴美轉國內線行李再檢查 英德韓有望比照辦理

《蔚藍檔案》動畫BD開賣特典才是本體？收錄紀念大廳、3星確定券等遊戲道具

相關新聞

SUICA小企鵝陪你入睡！經典主題套房強勢回歸・超萌的入住特典帶回家

來東京玩，你第一個會想到什麼？應該不少人會想到日本JR電車的超人氣吉祥物「ペン太」小企鵝，因為它超萌的外表也擄獲了不少臺灣遊客的心！ JR東日本大飯店（Hotel Metropolitan）

2024 精選大阪飯店／優質大阪住宿！鄰近熱門地區的出遊首選

日本一直是台灣最愛前往旅遊的首選，其中大阪又是一個集流行、日式文化、自然風景於一身的熱門旅遊區，今天就要為大家帶來TOP 5精選大阪飯店住宿推薦，這些大阪住宿都鄰近大阪熱門地區、交通方便，其中還有平台獨家預訂住宿優惠等你來搶便宜！

東京池袋備案！訂不到寶可夢餐廳免驚 「寶可夢咖啡」夢幻皮卡丘甜點 免費放玩寶可夢兒童遊戲區

udn走跳美食／緹雅瑪 美食旅遊趣 東京親子之旅早已約定好要帶緹緹到寶可夢餐廳，如預期的沒有在網上搶到位，好險有備案就是到池袋太陽城的「寶可夢咖啡 Pikachu Sweets Cafe」，特地

獨家包機！台中直飛日韓 暢遊大阪環球影城、釜山樂天世界 最低14,900元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏日即將來臨，也進入出遊好時機，台灣遊客最喜愛的日韓，樂園、美食、美景匯聚，航程短、最適合親子同遊，一起沁涼一「夏」！燦星旅遊攜手台灣虎航，獨家推出台中直飛東京、名古屋、釜山

福岡必玩景點！有歷史古蹟也有逛街血拼，充滿驚奇的福岡之旅

今年假期，你準備好去哪裡玩了嗎？台灣人最愛的日本自由行，東京、大阪已經不稀奇，近年很熱門的九州之旅，你一定要跟上！前往九洲可以搭乘到福岡的飛機，台灣直飛福岡只要2-3小時，福岡是個有著繁華街區的城市，也有山脈港景的自然景觀，順遊玩去常聽到的湯布院溫泉，或是想找異國風情還能到長崎體驗都不是太遠，這麼多元的日本自由行還不趕快出發～

靜岡伊豆半島迎春！小室山公園的杜鵑花海太美了

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的櫻花季即將結束，下一棒立馬交接給杜鵑！位於靜岡縣伊東市的小室山公園從4/13至4/30舉辦杜鵑花觀賞會。會場就設在面積超過1萬坪的杜鵑園，共栽植了40品種10萬株杜鵑。滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。