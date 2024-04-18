靜岡伊豆半島迎春！小室山公園的杜鵑花海太美了
【旅奇傳媒/日本部報導】日本的櫻花季即將結束，下一棒立馬交接給杜鵑！位於靜岡縣伊東市的小室山公園從4/13至4/30舉辦杜鵑花觀賞會。會場就設在面積超過1萬坪的杜鵑園，共栽植了40品種10萬株杜鵑。滿開時整片杜鵑花海有如艷紅絨毯般光鮮奪目，晴天時一邊欣賞杜鵑花毯、一邊眺望富士山，可說是絕景打卡點。比人還高的杜鵑花隧道則是園中另一大亮點，穿梭其中別具風情。
小室山山頂上設有 MISORA 山稜步道、旁邊是時尚咖啡館「Cafe・321」，在這裡散步可以遠眺相模灣和伊豆群島，天氣好時甚至能看到富士山。咖啡館內整面落地窗猶如坐擁海景第一排，店後面更有一條天堂步道，僅限店內消費者使用，通往三面玻璃打造出的展望台，身後便是海天一色美極了。
交通部分建議自駕較方便，若沒開車 KKDAY 目前有賣套票含巴士和纜車來回、以及消費折扣券。
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