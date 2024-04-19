福岡必玩景點！有歷史古蹟也有逛街血拼，充滿驚奇的福岡之旅

日本自由行-福岡景點

福岡塔

每到一個城市，都需要找到這個城市的地標，福岡塔高234公尺，到塔上可以360度欣賞福岡城市的街景，白天黑夜都有不同樣貌，很值得上去看看。另外，在福岡塔展望台有個傳說，如果將福岡塔原創的「愛情鑰匙」鎖在誓言柵欄上，這對情侶就會永遠綁在一起喔！逛累了還有咖啡廳能休息，在藍天下享用下午茶，真的是很舒服的午後時光呢。

圖 / IG @fukuokatower_official

圖 IG @ooh.jp__m

圖 IG @reina.sano017

太宰府天滿宮

太宰府天滿宮是日本重要的神社之一，每年都會吸引上千萬名遊客前來參拜，而福岡做為知名的旅遊景點，日本人也很愛來遊玩，神社周邊還是可見部分古蹟，同時也與時俱進有著現代藝術的加持， 讓這個景點歷久不衰，是個充滿能量又豐富的地方。

圖 IG @ooh.jp__m

圖/VISIT FUKUOKA

門司港

門司港是九州最北端的景點，是過去貿易重要的位置，因此有著許多舊洋行、貿易機關，很適合來一趟古蹟巡禮。同時走訪九州鐵道紀念館、藍翼橋，吃著門司港著名美食－咖喱飯，或是到市場吃一頓海鮮料理，當然也別忘了到門司港懷舊展望室由高處欣賞門司港的景色！

圖 / IG @alin_chuang

櫛田神社

位在福岡市的鬧區「博多」，除了有超多好吃的豚骨拉麵之外，也擁有許多歷史寺廟神社，而為數眾多的寺廟神社中，「櫛田神社」又被稱為博多街道的守護神。來到櫛田神社一定會看到一個巨型神轎，而在神轎後面有好幾顆石頭，能測測你是不是一個大力士，每年二月這裡也會舉辦祭典，如果時間對的上，也可以來參加喔

圖 / IG @alin_chuang

圖 / IG @alin_chuang

柳川

柳川是福岡著名的水都，距離福岡市區不遠，可以體驗當地獨有的觀光遊船，看著船夫逗趣的模樣，帶著遊客沿著柳川欣賞古色古香的街景，是個很有趣的體驗呢！另外這裡也有必吃的美食鰻魚飯，還不安排來這裡大快朵頤！

圖 / IG @alin_chuang

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豪斯登堡 HUIS TEN BOSCH

喜歡自然景點、歐洲風情的人就一定不能錯過豪斯登堡！豪斯登堡是日本最大的遊樂園，除了多樣的遊樂設施，大片花海、歐洲城堡是遊樂園裡最常見的景象，可以邊玩邊拍照，不同季節也有不同的活動，是一年四季都很適合玩的景點！

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