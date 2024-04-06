岩手縣濱海之旅 搭三陸鐵道慢遊沿線景點

【旅奇傳媒/日本部報導】日本東北地區為國人熱門的造訪地，岩手縣為其中的人氣觀光地之一，在美國《紐約時報》發表的「2023年最值得去的52個地方」榜單中，盛岡市更奪下第二名殊榮，吸引了海內外遊客造訪。位處高緯的岩手縣除了冬天雪景攝人外，在春夏天候良好之際，也很推薦來趟沿著太平洋的海濱漫遊之旅，搭上在地的三陸鐵道感受更多岩手獨有的美景與美食。

三陸鐵道

三陸鐵道北起久慈站，沿著太平洋海岸往南延伸，行經宮古站、釜石站，終點站為盛站，總長約163公里，是串聯了東部濱海城鎮與內陸地區的重要生命線。從車窗能眺望到湛藍的大海與曲折的谷灣式海岸線，交織出動人的美景。依季節不同，三陸鐵道會推出主題列車，為旅程增添豐富的色彩。舖有榻榻米座位的和風列車或是暖爐桌列車，都是非常受歡迎的車型。

▲列車內懸掛大漁豐收旗幟與暖爐桌，充滿濃厚的在地風情。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

龍泉洞

與山口縣秋芳洞、高知縣龍河洞並列為日本三大鐘乳石洞的「龍泉洞」就位於岩手縣岩泉町，與洞內棲息的蝙蝠同被列為國家天然紀念物。龍泉洞內終年氣溫約10度左右，已知洞穴總長超過4公里，目前公開展示區段約700公尺。除了鐘乳石之外，地底湖也是看點之一，澄澈的地底湖透明度是世界數一數二，宛如鑲嵌於地底的藍寶石色澤令人目眩神迷。利用洞內的純淨水源所開發的周邊商品，如化妝水、啤酒等，也是受歡迎的伴手禮。

▲龍泉洞第一地底湖深約35公尺，但卻清澈見底。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

淨土之濱

淨土之濱為三陸海岸代表性的景點，由火山噴發形成的巨大流紋岩群帶有光澤，白色的岩石點綴著翠綠的松樹，靜靜佇立在碧海藍天中，在太陽照耀下流露出彷彿西方淨土一般的寧靜之美，連日本代表性詩人兼童話作家「宮澤賢治」也曾造訪。推薦可以搭乘淨土之濱遊覽船「黑尾鷗號」，從不同角度遊覽三陸海岸之美，還可在船上體驗餵食黑尾鷗的樂趣。

▲淨土之濱的白山綠松風景，遠眺也看似日本傳統庭園。 圖：東北觀光推進機構／提供

宮古美食海鮮瓶丼

岩手縣沿岸在捕撈到海膽後，會將其放入牛奶瓶裡，並灌入殺菌消毒過的海水來保存鮮度，是當地獨特的方式。以海膽牛奶瓶為靈感，約從2018年開始，宮古地區誕生了裝滿當季海鮮食材的「瓶丼」。裝在透明牛奶瓶中的各色海鮮，顏色繽紛鮮豔十分引人注意，只要將瓶內的海鮮倒在白飯上，就是一碗豐盛的海鮮丼。由於外觀搶眼又有自己動手的樂趣，瓶丼在推出後就大受歡迎，現已成為宮古特產，市內目前有10家店舖可以品嘗。

體驗型美食「瓶丼」已成為宮古的代表性美食之一。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

海鷗露台

提到岩手縣的代表性伴手禮，首推齊藤製菓的「海鷗玉子」。設計成海鷗蛋外觀的這款點心結合了白巧克力跟充滿蛋香的豆沙內餡，除了原味外還有各種口味可挑選。來到座落於大船渡的齊藤製菓所開設的複合性設施海鷗露台，不僅可購買以海鷗蛋為首的各種伴手禮，還能參觀點心的製作過程，或是體驗親手做甜點。

▲模仿海鷗蛋外觀的海鷗玉子，非常維妙維肖。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

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