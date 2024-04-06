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到迪士尼用餐不用再排隊！用「迪士尼專屬APP」預約訂餐吧

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

每次到東京迪士尼你都會吃什麼呢？迪士尼內提供豐富的美食與餐廳，但是每次享受美食前常常都要先排隊，浪費了不少時間！不過從去年11月8日起，在迪士尼的專屬 APP 內推出了全新的「預訂取餐」功能，讓你能先透過 APP 訂餐，就不用浪費寶貴的時間囉！

迪士尼專屬 APP 行動點餐服務

東京迪士尼兩大園區內的部分商店目前都已開放使用線上預訂餐點，透過日文版和英文版 APP 都能訂餐，並在指定的時間前往取餐。

*目前只接受「信用卡」付款，不接受現金支付哦！

可用APP預訂餐點的餐廳有哪些–東京迪士尼樂園

東京迪士尼樂園可預訂餐點的餐廳有：西部樂園的土撥鼠營地廚房、佩比爾小吃館、頑熊餐廳；夢幻樂園的虎克船長的廚房、吟遊詩人；卡通城的輝兒杜兒路兒好時光咖啡；明日樂園的明日樂園舞台餐廳、小瑞電光餐廳；動物天地的莎拉奶奶的廚房

可用APP預訂餐點的餐廳有哪些–東京迪士尼海洋

東京迪士尼樂園可預訂餐點的餐廳有：地中海港灣的尚比尼兄弟餐廳；美國海濱的鱈魚岬錦標美食、船嵨邊快餐館；失落河三角洲的米格勒黃金國快餐中心、猶加敦基地營燒烤；美人魚礁湖的賽巴斯丁加力騷廚房；阿拉伯海洋的凱茲堡餐飲廣場

東京迪士尼APP點餐流程

首先要先下載東京迪士尼度假園區的官方 App( Android | iOS )，在英文版中點選「My Plan」裡的「Disney Mobile Order」（迪士尼行動點餐）進入「Select Restaurant」（選擇店舖）的頁面。

2. 接著點選欲訂購餐點的店舖，若無法接受預訂，將會顯示「Unavailable」（無法取得）。

3. 第三步選擇來店取餐的時段，若無法選擇將會顯示「Not Available」（無法選擇）或「Out of Stock」（售完）。

4. 接著將要購買的餐點和數量加入購物車「Add to Cart」。

5. 確認來店時段、購買內容無誤後，就能設定付款方式，並點選「Place Order」（確定訂單）。

*訂單的內容（例如：利用的店舖、來店時段、購買的餐點等）可以在 App 的「My Plan」中再次確認。

是不是非常快速、方便呢！以後到迪士尼用餐時別忘了先看看 APP 內可預訂的餐點，就不用浪費太多的排隊時間，盡情地享受迪士尼園區囉～

實際可預約之餐點，以迪士尼專屬APP公告為主

https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tdl/guide/mobileorder.html

*可預訂的餐廳與餐點以 APP 最新公告為主。

窩日本推薦閱讀：最新東京迪士尼完全攻略~~便宜門票購買、交通方式、最新設施、必備APP一次報你知　

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