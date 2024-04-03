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最嚮往的日本絕景！ 知名訂房網Jalan發表網友最愛「一本櫻」排行榜

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：環境省京都御苑管理事務所、Recruit Co., Ltd.／提供
圖：環境省京都御苑管理事務所、Recruit Co., Ltd.／提供

【旅奇傳媒/編譯-曾照晴】時序進入春天，日本各地櫻花紛紛盛開，知名訂房網站「Jalan（じゃらんnet）」在2024年1月展開線上調查，揭曉了日本網友最嚮往的一本櫻絕景，其中前三名為京都樹齡約80年的「出水枝垂櫻」，第2名為岩手縣「小岩井農場一本櫻」與岩手山的殘雪形成鮮明對比，極具吸引力。第3名則是千葉縣的「吉高櫻花」，是一棵已400多年樹齡的古樹，盛開時看起來就像一座粉紅色的小山。

另外還有被納入國家天然紀念物、樹齡千年的古木等，每棵一本櫻都充滿孤傲獨特之美，一同來欣賞春季的美景吧！

第1名：京都「出水枝垂櫻」

榮登排行榜第一名的是位於京都府的京都御苑的「出水枝垂櫻」。這棵櫻樹已有大約80年的樹齡，其枝條如同打開的傘一般盛開，櫻花的花瓣較大且呈現層次感，展現出令人讚嘆的美麗景象。

最佳觀賞期：4月中旬～4月下旬

▲京都御苑出水枝垂櫻為日本網友票選第一。　圖：環境省京都御苑管理事務所／提供
▲京都御苑出水枝垂櫻為日本網友票選第一。　圖：環境省京都御苑管理事務所／提供

第2名：岩手「小岩井農場一本櫻」

位於岩手山麓的小岩井農場，擁有約百年樹齡的江戶彼岸櫻。最初是為了避免牧場放牧的牛隻受到陽光曝曬而種植的「遮蔭樹」，但與身後被殘雪覆蓋的「岩手山」形成的對比美景也深受人們喜愛，成為迎接春天的美麗景致。※不可踏入牧草地

最佳觀賞期：4月下旬～5月上旬

▲以岩手山為背景，獨自綻放的一本櫻格外迷人。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供
▲以岩手山為背景，獨自綻放的一本櫻格外迷人。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供

第3名：千葉「吉高大櫻」

樹齡超過400年的「吉高大櫻」，被市政府指定為天然紀念物。高度高達10公尺，枝展超過25公尺，盛開時猶如粉紅色的小山一般壯麗。與常見的染井吉野櫻相比，開花時間晚了約一周，而滿開期僅有2至3天，短暫卻十分精彩！

最佳觀賞期：4月上旬

▲吉高大櫻滿開時猶如一座粉紅色的小山，極其壯麗。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供
▲吉高大櫻滿開時猶如一座粉紅色的小山，極其壯麗。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供

第4名：山梨縣「王仁塚之櫻」

山梨縣「王仁塚之櫻」為一棵樹齡約330年的江戶彼岸櫻，在1989年被指定為韮崎市的天然紀念物。背景的兩座山分別是富士山和八岳，堪稱日本絕佳的櫻花景觀，曾被媒體和海報等多次提及，是一個著名的櫻花名勝。

最佳觀賞期：3月下旬～4月下旬（夜間將會點燈）

▲山梨縣「王仁塚之櫻」，背景的兩座山分別是富士山和八岳，堪稱日本絕佳的櫻花景觀。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供
▲山梨縣「王仁塚之櫻」，背景的兩座山分別是富士山和八岳，堪稱日本絕佳的櫻花景觀。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供

 

第5名：山形縣「伊佐澤的久保櫻花」

據說是一棵樹齡已有1200年的江戶彼岸櫻，被指定為國家級天然紀念物，並且還流傳著坂上田村麻呂與當地豪族久保氏之女淒美的愛情的故事。在櫻花盛開期間舉辦「櫻花祭」，同一時期，被指定為「山形縣無形民俗文化財」的伊佐澤念佛舞，通常在每年四月的第三個星期日舉辦。

最佳觀賞期：4月中旬～4月下旬

▲國家指定天然紀念物江戶彼岸的櫻花樹，是日本首屈一指的江戶彼岸古樹之一。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供
▲國家指定天然紀念物江戶彼岸的櫻花樹，是日本首屈一指的江戶彼岸古樹之一。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供

《Jalan》最嚮往的一本櫻排行榜

第1名：京都府「出水枝垂櫻」

第2名：岩手縣「小岩井農場一本櫻」

第3名：千葉縣「吉高大櫻」

第4名：山梨縣「王仁塚之櫻」

第5名：山形縣「伊佐澤的久保櫻花」

第6名：東京都「六義園的一本櫻」

第7名：奈良縣「本鄉瀧櫻（又兵衛櫻）」

第8名：福島縣「三春瀧櫻」

第9名：熊本縣「一心行大櫻」

第10名：岐阜縣「根尾谷淡墨櫻」

東京都六義園的一本櫻，盛開時粉色的花瓣垂掛而下，形成了美麗的風景。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供
東京都六義園的一本櫻，盛開時粉色的花瓣垂掛而下，形成了美麗的風景。　圖：Recruit Co., Ltd.／提供

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