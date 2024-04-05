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東京近郊「鎌倉、江之島」一日遊 灌籃高手平交道、必訪夢幻景點全在這！

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作者：Funliday-Celia日本旅行中🇯🇵

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2023-07-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 新宿站、江之島站、江之島商店街。

無論是對動漫、美食、海洋生物還是文化遺產感興趣，在鎌倉都能找到適合的活動和景點。來鎌倉探索吧，讓自己沈浸在這個迷人城市帶來的豐富經歷中！

第 1 天

新宿站 | 1 分鐘

從新宿到江之島大約1小時

推薦買小田急電鐵「江ノ島～鎌倉周遊券」

可一天無限搭乘江之電電車外，還包含往返新宿的票券。非常划算！

我算過這是到江之島最便宜的交通方式🚃

提早買好免排隊很方便👍🏻

🔖江ノ島～鎌倉周遊券 1640日圓

江之島站 | 15 分鐘

江之島美麗的海景和沿路的小吃美食是當地特色

日本人假日也很愛來這散步🚶‍♀️

還能看見不少衝浪愛好者的身影

也是許多日劇和電影的拍攝景點哦～

推薦必搭江之電復古電車，沿路海岸線景色超美

整車的人都在狂拍照📷

緩緩電車行駛很有懷舊感！

江之島商店街 | 1 小時

江之島商店街是江之島上最熱鬧地方

商店街小小一條擠滿了人群，遊客非常多

充滿各種特色小店和攤販美食

這裡手工飾品、紀念品、文具很有江之島的海島風情🏝️

推薦一定要吃當地有名的章魚煎餅🐙

穿過商店街後就會看見江之島神社

周圍環境真的很美

可以找個位置坐下來

吃美食賞海景

新江之島水族館 | 2 小時

如果喜歡海洋生物🐟

那麼新江之島水族館絕對值得去！

它是日本最大的水族館之一，可觀賞有色彩繽紛的熱帶魚、海龜、珊瑚礁生物，還能參加海豚海獅表演活動和摸海豚🐬

現場看到很多大人帶小朋友來走走

很適合親子旅遊的景點

第 2 天

鎌倉車站 | 1 小時

隔天一早繼續坐江之電到鎌倉站

鎌倉車站走復古風格，也是熱門打卡拍照的景點

車站一出來會看到熱鬧的小町商店街

有眾多各式小吃甜食、伴手禮店可以逛🎁

但請先忍痛走過這些美食誘惑哈哈

先到這裡必訪的鶴岡八幡宮參拜～

鶴岡八幡宮 | 1 小時

鎌倉八幡宮以「鎌倉的守護神」、「武士的守護神」聞名，華麗的日式宮殿建築是特色⛩️

吸引眾多日本國內武士迷前往參拜

參拜基本上免費

但最裡面的寶物殿入內的話要收費200日圓

推薦大家簡單逛逛，一旁的日式傳統庭園景觀很不錯

還有記得去抽運籤，是可愛的鴿子造型🐦

很有紀念價值

小町通 | 1 小時

接著我們來到小町通

這條街道是鎌倉最具代表性和古老的街道之一

被稱為“東京人心中最理想居住地”🫶🏻

沿著小町通漫步，欣賞保存完好的日本傳統建築

精美而古雅的店舖、各種伴手禮美食和手工藝品

👏美食推薦一定要買開運大佛燒

聽說吃了增加運氣，像紅豆餅口感

有六種口味：金錢運、戀愛運、健康運、事業運⋯

👏伴手禮買黃色包裝的鴿子餅就對了

這是鎌倉百年老店，日本人幾乎人手一袋

餅乾有淡淡奶油香

💰小盒3入裝大概550日幣

長谷寺 | 30 分鐘

我們接著轉車來到長谷寺

這是鎌倉最著名和最重要的佛教寺廟之一

也是日本國家重要文化財產🇯🇵

以壯觀的大佛聞名

站在佛像面前，會被它巨大而庄重的氣勢震撼

除了欣賞佛像外，在長谷寺周圍還有美麗的花園

感受內心的平靜和宗教文化的力量

不過離車站距離遠，若是行程趕建議可以先pass

鐮倉高校前 | 1 小時

最後，在黃昏前我們趕到了灌籃高手平交道🛤️

如果你是動漫迷，可能會對《灌籃高手平交道》

這個場景感到熟悉，鎌倉就是這部經典動漫的故事背景之一！

這條道路以其美麗的櫻花樹而聞名🌸

在春天時尤其迷人

黃昏時拍起來有另一種惆悵美

🚇江之電「鎌倉高校前」站下車，車站往左走大概3分鐘就能找到

💭但偷偷和你們說！

發現其實往右走有一模一樣的平交道

重點是人沒有這麼多

可以省下排隊拍照時間和更美的獨照噢～

準備好探索這個迷人而充滿驚喜的鎌倉了嗎？

快複製行程吧！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：🇯🇵東京近郊。鎌倉、江之島一日遊。灌籃高手平交道、必訪夢幻景點全在這！

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伴手禮 小吃 水族館

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