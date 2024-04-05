東京近郊「鎌倉、江之島」一日遊 灌籃高手平交道、必訪夢幻景點全在這！
作者：Funliday-Celia日本旅行中🇯🇵
跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2023-07-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 新宿站、江之島站、江之島商店街。
無論是對動漫、美食、海洋生物還是文化遺產感興趣，在鎌倉都能找到適合的活動和景點。來鎌倉探索吧，讓自己沈浸在這個迷人城市帶來的豐富經歷中！
第 1 天
新宿站 | 1 分鐘
從新宿到江之島大約1小時
推薦買小田急電鐵「江ノ島～鎌倉周遊券」
可一天無限搭乘江之電電車外，還包含往返新宿的票券。非常划算！
我算過這是到江之島最便宜的交通方式🚃
提早買好免排隊很方便👍🏻
🔖江ノ島～鎌倉周遊券 1640日圓
江之島站 | 15 分鐘
江之島美麗的海景和沿路的小吃美食是當地特色
日本人假日也很愛來這散步🚶♀️
還能看見不少衝浪愛好者的身影
也是許多日劇和電影的拍攝景點哦～
推薦必搭江之電復古電車，沿路海岸線景色超美
整車的人都在狂拍照📷
緩緩電車行駛很有懷舊感！
江之島商店街 | 1 小時
江之島商店街是江之島上最熱鬧地方
商店街小小一條擠滿了人群，遊客非常多
充滿各種特色小店和攤販美食
這裡手工飾品、紀念品、文具很有江之島的海島風情🏝️
推薦一定要吃當地有名的章魚煎餅🐙
穿過商店街後就會看見江之島神社
周圍環境真的很美
可以找個位置坐下來
吃美食賞海景
新江之島水族館 | 2 小時
如果喜歡海洋生物🐟
那麼新江之島水族館絕對值得去！
它是日本最大的水族館之一，可觀賞有色彩繽紛的熱帶魚、海龜、珊瑚礁生物，還能參加海豚海獅表演活動和摸海豚🐬
現場看到很多大人帶小朋友來走走
很適合親子旅遊的景點
第 2 天
鎌倉車站 | 1 小時
隔天一早繼續坐江之電到鎌倉站
鎌倉車站走復古風格，也是熱門打卡拍照的景點
車站一出來會看到熱鬧的小町商店街
有眾多各式小吃甜食、伴手禮店可以逛🎁
但請先忍痛走過這些美食誘惑哈哈
先到這裡必訪的鶴岡八幡宮參拜～
鶴岡八幡宮 | 1 小時
鎌倉八幡宮以「鎌倉的守護神」、「武士的守護神」聞名，華麗的日式宮殿建築是特色⛩️
吸引眾多日本國內武士迷前往參拜
參拜基本上免費
但最裡面的寶物殿入內的話要收費200日圓
推薦大家簡單逛逛，一旁的日式傳統庭園景觀很不錯
還有記得去抽運籤，是可愛的鴿子造型🐦
很有紀念價值
小町通 | 1 小時
接著我們來到小町通
這條街道是鎌倉最具代表性和古老的街道之一
被稱為“東京人心中最理想居住地”🫶🏻
沿著小町通漫步，欣賞保存完好的日本傳統建築
精美而古雅的店舖、各種伴手禮美食和手工藝品
👏美食推薦一定要買開運大佛燒
聽說吃了增加運氣，像紅豆餅口感
有六種口味：金錢運、戀愛運、健康運、事業運⋯
👏伴手禮買黃色包裝的鴿子餅就對了
這是鎌倉百年老店，日本人幾乎人手一袋
餅乾有淡淡奶油香
💰小盒3入裝大概550日幣
長谷寺 | 30 分鐘
我們接著轉車來到長谷寺
這是鎌倉最著名和最重要的佛教寺廟之一
也是日本國家重要文化財產🇯🇵
以壯觀的大佛聞名
站在佛像面前，會被它巨大而庄重的氣勢震撼
除了欣賞佛像外，在長谷寺周圍還有美麗的花園
感受內心的平靜和宗教文化的力量
不過離車站距離遠，若是行程趕建議可以先pass
鐮倉高校前 | 1 小時
最後，在黃昏前我們趕到了灌籃高手平交道🛤️
如果你是動漫迷，可能會對《灌籃高手平交道》
這個場景感到熟悉，鎌倉就是這部經典動漫的故事背景之一！
這條道路以其美麗的櫻花樹而聞名🌸
在春天時尤其迷人
黃昏時拍起來有另一種惆悵美
🚇江之電「鎌倉高校前」站下車，車站往左走大概3分鐘就能找到
💭但偷偷和你們說！
發現其實往右走有一模一樣的平交道
重點是人沒有這麼多
可以省下排隊拍照時間和更美的獨照噢～
準備好探索這個迷人而充滿驚喜的鎌倉了嗎？
快複製行程吧！
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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