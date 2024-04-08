東京近郊箱根鎌倉五天四夜行程分享！從淺草玩到箱根、鎌倉、江之島經典郊區之旅

除了東京市區外，東京近郊也有許多人氣景點，值得大家去探索，例如：擁有自然景觀、溫泉人文的箱根，以及動漫聖地「灌籃高手」經典場景的鎌倉，若是想到郊區踏青、欣賞日本美景，千萬不能錯過了！

圖片來源：photo AC

本次編輯精選Funliday平台上的「東京五天四夜自由行行程分享」，帶大家從淺草玩到箱根，再到江之島和鎌倉，同時大人小孩都喜愛的東京迪士尼，以及東京市區內經典的阿美橫町、新宿和原宿逛街踩點也通通包含在內，適合第2次或第3次來到東京，適合想要深度旅遊東京的你，讓你每次到東京自由行都有不同的新體驗！

東京五天四夜自由行行程總整理

DAY 1：東京國際機場->淺草寺->牛カツ京都勝牛 浅草花屋敷->とうきょうスカイツリー駅->阿美橫町->The Garden Jiyugaoka

DAY 2：大涌谷->-黑蛋茶屋>箱根観光船->五色麻糬 権現からめもち->箱根神社->藍瓶咖啡 新宿店

DAY 3：東京迪士尼樂園->莎拉奶奶的廚房->一蘭拉麵 新宿中央東口店

DAY 4：江之島->江島神社->朝日堂龍蝦仙貝->鐮倉高校前->高德院->明治神宮->原宿

DAY 5：鰻魚老店 川豊 本店->東京國際機場

小蝸の小提醒：



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DAY 1 – 淺草、晴空塔、阿美橫町

【淺草寺】







到飯店放行李後，立馬直衝淺草觀音寺，剛好正值櫻花季，隨處可見充滿粉色櫻花的景緻到了淺草觀音寺看到這滿滿人潮，還是要當個稱職的觀光客，到淺草寺入口的「雷門」合影。話說雷門全名是「風雷神門」，是奉拜掌管天候的風神雷神，更是當地人祈求風調雨順、五穀豐收的象徵呢







【牛カツ京都勝牛 浅草花屋敷】







逛著逛著也到了中餐時刻，其實日本炸物不只有天婦羅、炸豬排，還有超人氣炸物就是「炸牛排」，主打快速下油鍋並快速撈起，徹底呈現出酥脆外皮、肉質軟嫩口感雙享受，並附上多元的沾醬搭配日本純淨白米，真的是每一口都好吃耶（最好是要把溫泉蛋放在白米飯裡面攪一攪混著吃）







【とうきょうスカイツリー駅】







再來我走到一個晴空塔附近的公園，裡面有一個設施是利用特殊鏡面把自己和晴空塔一起合照，為什麼這個景點這麼有名？因為他是金氏世界紀錄認證「世界第一高塔」，也是目前世界第二高建築物 (第一是杜拜的哈里發塔)，因為時間因素，我沒有進入晴空塔裡面逛，只有在外面河川旁合走走＋拍照。

【阿美橫町】







因為落腳的飯店在上野，當然晚餐就選擇在好逛又好買的阿美橫町，吃完晚餐還可以逛逛雜貨、藥妝、免稅店促進消費，晚餐就是想吃日本在地燒肉店但我的感想是….好像跟在台灣吃得差不多沒有太大的差別，記憶度不高，但還是吃飽喝足了吃完整個一直逛阿美橫町，把友人囑咐我要買的東西一次買齊







【The Garden Jiyugaoka】







來日本的話沒有逛超市，你就白來了不要懷疑，照片中的鮭魚便當就是我的宵夜日本人對美食就是講究，過了最佳品嚐期，就會開始折扣，通常都是越過期折扣越大，但對於我來說根本一樣好吃還買了一些水果、牛奶、果汁、咖啡、果凍等等，以供我的朝食＆隔天旅行路程中的零嘴（威到底要吃多少東西啊）

DAY 2 – 大涌谷、箱根一日遊

【大涌谷】







「大涌谷」是箱根中央火口丘組成之一，其中有許多巨岩、蒸氣、硫磺，到現在還是不斷的噴出氣體，也是箱根具有代表性的景觀喔。其實簡單來說有點像陽明山的小油坑，然後加了纜車、溫泉黑玉子、富士山這些東西一大早買了從早雲山➤大湧谷個纜車車票，一路上的景緻真是讓我歎為觀止、膽戰心驚抵達後真正感受到日本4月山上的冷風～風～風～（標高1044M），所以你可以看到我的照片都是在撥頭髮，變成瘋婆子了







【黑蛋茶屋】







在大涌谷附近走啊走，肚子餓了需要補充一下蛋白質，就到了知名的黑玉子茶屋，就是蛋殼呈現黑色的蛋，是因為水中的物質讓蛋殼產生變化呈黑色，裡面吃起來就是普通的蛋傳說中吃了這個黑玉子可以有延年益壽的功效呢

【箱根観光船】







離開大涌谷後，便搭乘箱根海賊船觀光船，一覽蘆之湖、富士山、鳥居的美景，這船主要是連結元箱根港、箱根町港、桃源台港三港的定期航運運輸船哦我從來沒有看過這種特色的船，太霸氣了，有正要出發去冒險的氣息～現在正前往箱根神社囉！







【五色麻糬】







來到箱根神社看到當地的麻糬店，也餓了，買個五個顏色來試看看～還有這種天氣當然也要來碗熱呼呼的沾麵，果然沒有讓我失望，超好吃







【箱根神社】







這天實在是走太多路了，但我總是覺得在日本走的的時候，時間總是咻～一下就過去了，因為都是處在邊走邊拍的狀態我們從森林小徑慢活走入箱根神社，有個習慣是每個鳥居都要拍一下，同行者已經幫我拍到快要不耐煩了

【藍瓶咖啡 新宿店】







結束今天的行程，終於回到飯店了～但是我還不累，休息一下～又跑出飯店逛逛，找了一間迴轉壽司當晚餐，再來去藍瓶(人氣新宿NEWoMan商場)喝熱拿鐵，真的滿喜歡他們家的拿鐵，喝起來非常順口（我本人是絕對不會在晚上時間喝咖啡的，因為我超怕會 睡不著，但今天有點異常，可能是太累，晚上睡得超級香甜的，準備迎接明天的東京迪士尼樂園）

DAY 3 – 東京迪士尼、、一蘭拉麵

【東京迪士尼樂園】







一早起床出發到迪士尼樂園的時候竟然下著毛毛細雨，人潮還是不少呢可以看到大家都開始撐傘、穿雨衣，原本一度要取消行程，後來想想門票都買了，而且這樣下毛毛雨應該會比較少人，也比較不用排隊耗時間，但是因為下雨所以許多設施都暫停，不然就是整修但沒關係，除了不能玩的～我其他都玩過一輪了







【莎拉奶奶的廚房】







中餐就選在Grandma Sara’s kitchen，選了中規中矩的咖哩飯（火腿是迪士尼的形狀），印象不深～但算是在遊樂園裡不錯了吧

其實這次我幾乎都忘記，我玩過設施的名字～但是我覺得迪士尼樂園的魅力我真的感受到了，大遊行讓我非常深刻，氣氛帶動的很棒，是那種雖然不知道他們唱跳是什麼歌、也沒聽過，但就是讓人情不自禁得手舞足蹈起來原本我還一直在猶豫到底要不要花這麼貴的門票在迪士尼，但現在認為根本是➤完➤全➤值➤得







【一蘭拉麵 新宿中央東口店】







在迪士尼玩到最後一刻，回到飯店我才感受到疲累小休息一下～出門吃晚餐，突然很想吃拉麵就找了最出名的一蘭拉麵，不知道為什麼總是覺得在日本的一蘭好吃多了，光是麵條、蛋就和台灣的有差距，這次點餐仍舊加料～並且全部吃得精光非常爽

DAY 4 – 江之島、鎌倉一日遊、明治神宮

【江之島】







起了一大早馬上前往充滿歷史與自然美景的觀光聖地-江之島，從車站走出來不到10分鐘就可以看到一座大橋通往江之島，海風很大，非常lucky今天的能見度非常好，有看到富士山呢，抵達江之島後可以看到一條商店街販賣了各式在地名產、漁貨、飲食店，這條路也是前往江島神社的通道







【江島神社】







江島神社分為由三個小神社組成，俗稱三宮，光是這裡就夠逛、夠拍的了，最喜歡「江之島SAMUEL COCKING苑」，裡面有各式各樣從來沒看過的花卉，也因應花季的不同有所變化，繽紛的色彩搭配宜人的天氣讓我少女心大噴發







【朝日堂龍蝦仙貝】







逛完江島神社，走回商店的路上，發現某店家前聚集了不少人潮，就是現做仙貝名店，有三個口味分別是：章魚、蝦、水母，我點了蝦口味，和台灣的蝦餅不一樣，這裡的是真的直接拿一隻蝦，放在麵糊上，高溫高壓製成，就這樣出了了一大片薄薄脆脆的蝦餅，有感受到這個霸氣了吧

【鐮倉高校前】







人都到了鐮倉，當然不能不來這個超人氣景點-灌籃高手平交道，這個超夯的卡通就是以”鎌倉-江之島”做為場景所畫的，例如劇情內的陵南高中據說就是以鎌倉高校為參考呢 這藍天、這白雲、這大海，根本就是洋溢青春又有熱血夏天的氣息，超級漂亮，電車開過平交道，這一幕超級經典的

這個平交道非常多觀光客來拍照，但現場持續有車子經過，有些人拍到沒有留意到周遭車輛，非常危險應該要注意安全才是

【高德院】







鐮倉大佛可以說是國寶級的，這佛像的歷史可以追溯到1252年的鐮倉時代（西元1192~1333年，約800多年前），吸引眾多觀光客前來朝聖，院內不大，但是這佛像視端正坐姿、平靜表情，確實能讓人產生寧靜的感受，一旁正好有盛開的櫻花，拍起照來很漂亮。

【明治神宮】







回到原宿就到日本第一參訪人數的-明治神宮，為什麼呢？第一：因為它有最大的鳥居(高12公尺、寬17公尺、柱子直徑1.2公尺、重達13噸)，是由樹齡1,500年的神木所建造，木材的來源是來自台灣呢







再來這個充滿日本酒桶與洋酒酒桶的景觀，據說是因為明治天皇特別喜好洋酒，所以為了取得天皇的歡心，才特別在神宮裡也用了洋酒祭祀，在神宮裡融入西洋的元素也真是我第一次看見呢

逛到最後正值夕陽西下，陽光灑入明治神宮，心情舒適又放鬆，總覺身心充滿能量，捨不得離開

【原宿】







一整天滿滿行程下來，早已餓了肚子，找了間連鎖燒烤居酒屋，有許多種類的菜色可以挑選，今天晚餐簡單就好，因為冰箱還有第一天在超市買的糧食可以當宵夜回家路上在全家買了牛奶～為什麼日本的牛奶這麼好喝呀，超級香濃













DAY 5 – 鰻魚飯

【鰻魚老店 川豊 本店】







最後一天是下午的飛機，Claire的堅持中餐絕對不能隨便，成田山表參道有非常多家的鰻魚飯餐廳聚集，這條街就是鰻魚街一走過去馬上聞到烤鰻魚的香味直衝大腦，然而「川豐」這家是最有名氣的，也有許多當地、外地人推薦







看這裡面傳統的日式建築，走到二樓(要脫鞋並把鞋子放在袋子裡自己帶上2樓)，菜單上介紹詳盡，桌上每個東西都有介紹，毫不猶豫點了一個特大鰻魚飯＆鰻魚清湯＆鰻魚玉子燒(抱持著不點對不起自己以及吃得完的決心)







員工熱情地將餐點送上飯盒子一打開這焦香味、醬汁、魚的香味～～～真的讓我欲罷不能，烤的恰恰好，魚肉新鮮肉質肥軟嫩超好入口，搭配日本白米飯，完全不會膩，吃完還想再吃

肚子填飽後心不甘情不願的前往機場，用這個絕到一個不行的鰻魚飯劃下句點，心中許了個願下次來的話，我要點多一點

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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