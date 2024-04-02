住在長野戶隱巨木森林！茅葺屋包棟旅館4月新開幕
【旅奇傳媒/編譯-曾照晴、何昕穎】長野縣戶隱擁有兩千年歷史，最為人所知的就是串聯寶光社、火之御子社、中社、九頭龍社、奧社五神社的戶隱古道。古道兩側有許多高聳入雲的百年杉樹巨木，氣氛莊嚴又靜謐。從長野車站出發，搭乘巴士約70分鐘車程可抵達。
現在遊客可以體驗在這片充滿神聖之氣的戶隱住一晚！「awai 戶隱」，繼2023年改造中社參道上的公民會館，將其再生成結合法式餐廳與旅館的「舊中社公會堂」之後，可包棟的住宿設施「茅葺之家」預計將於今年4/20新開幕！
「awai 戶隱」理念結合「風土」、「空間」和「食」三大元素，為包含住宿設施及美食餐廳的分散型旅館。「舊中社公會堂」原本為當地的公民會館，awai 戶隱希望改造後此地仍然是「讓民眾聚集」的空間，將一樓打造成法式料理餐廳，找來曾於米其林星級餐廳研習的主廚，以「戶隱的湧水」為主軸，選用當地新鮮蔬菜和信州食材製成精緻料理。二樓旅館空間保留古屋復古韻味結合現代簡約風格，有兩間雙人套房，一泊二食費用每人約25,000日圓。
新開幕的「茅葺之家」則是修築寶光社附近聚落中閒置20年以上的農家老宅，awai 戶隱與當地的茅葺職人合作，並透過茅葺屋頂製作 workshop 體驗活動，吸引民眾一同幫忙作業，不僅讓費時費工的茅葺工程能得到人力補充，同時也讓大眾更了解日本傳統建築技術。
茅葺之家為能感受「戶隱在地氛圍」的獨特空間，從日本傳統建築緣側欣賞山林景緻，感受戶隱與自然共存的生活。提供2～6人包棟住宿，一泊二食費用每人約22,000~36,000日圓 (每人費用依包棟人數而不同)。
◉ awai 戶隱
【舊中社公會堂】
・地址：長野縣長野市戶隱3390
・交通：長野車站搭乘巴士至「中社大門」下車即達。
【茅葺之家】
・地址：長野縣長野市戶隱1854
・交通：長野車站搭乘巴士至「戸隠宝光社」下車步行5分鐘抵達。
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