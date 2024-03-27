日本超商即飲拿鐵咖啡「Mt.RAINIER」 無糖豆漿燕麥奶等選擇多（附東京賞櫻野餐景點推薦）

喜歡和拿鐵咖啡的朋友，每個人的心中都有自己喜歡的拿鐵咖啡的味道，或許是咖啡濃一些的，或許是奶的比例多一些的，或許是無糖的，又或許是一定要加糖的。不得不說，100個喜歡咖啡拿鐵的人，偏好配方可能就有100種。

然而市面上，不管是連鎖咖啡店、一般咖啡店還是一般市售的咖啡飲品，能滿足拿鐵咖啡人士的多種講究還真是不多，而日本即飲拿鐵咖啡Mt.RAINIER就是這少數之一——連續21年為日本冷藏即飲咖啡銷售量第一，堪比「日本全民的隨身咖啡館」的Mt.RAINIER，是喜歡咖啡的朋友們不可不知道的咖啡品牌。

再加上其在超商販售的便利性及包裝的便攜型，不僅是許多日本人日常生活想換個心情時的便利選擇，更適合外出野餐踏青時享用。這次就趁著春天郊遊賞花之際，一起來看看囉。

Mt.RAINIER是日本經典乳業大廠「森永乳業」旗下的冷藏即飲咖啡飲品，一般在日本的各大便利商店和超市冷藏櫃中都能見到（※）。最初產品開發的靈感，來自美國西雅圖的手持咖啡的文化被帶入日本，為了讓在日本的大家也能在日常生活中自由享受咖啡，Mt.RAINIER就此誕生——以西雅圖名山「雷尼爾峰」為名，一方面是象徵這來自太平洋對岸的生活文化，一方面由於雷尼爾峰和富士山神似，也被當地的日本人稱作「塔科馬富士」，對日本人來說也更有親切感。

※ 因應地點及超商門市規模，各超商門市中所販售的產品種類數量亦有所不同。

作為在一般超商冷藏櫃便可入手的國民即飲咖啡，Mt.RAINIER對於商品的品質及產品線的研發可絲毫不馬虎。有森永乳業的強大背景，Mt.RAINIER主打拿鐵咖啡，由專門的咖啡鑑定師嚴選以巴西頂級咖啡莊園達特拉為首的、來自世界各地咖啡豆，並因應不同產品烘焙調製，再搭配森永乳業老本行的高品質牛奶，調配出香濃可口的各式冷藏即飲的咖啡飲品。且從製作到運送販賣，都維持在10攝氏度以下的環境，以保證拿鐵咖啡的鮮度。

不僅在拿鐵咖啡本身的用料上講究，Mt.RAINIER對於拿鐵咖啡的研究可超越不少品牌連鎖咖啡店——從它格外豐富多樣的產品種類區隔來看，便可知道它們的用心。Mt.RAINIER旗下目前共有16款飲品，除了2款Creamy系列是非咖啡飲品外，剩下來的14種全部都是咖啡，包括了有一款無糖黑咖啡，及13種不同口味的拿鐵咖啡。

下面我們選了幾個經典款和特別喜歡的口味跟大家分享。

日本即飲咖啡人氣No.1：Mt.RAINIER咖啡拿鐵

（マウントレーニア カフェラッテ）

一如前文所述，棕色的Mt.RAINIER咖啡拿鐵經典口味，以專業咖啡鑑定師嚴選調配的咖啡豆煎焙抽出的香濃咖啡，搭配乳業大廠品質講究的牛奶，融合交織出的美妙滋味，是讓Mt.RAINIER成為日本國民隨身咖啡館的經典產品。若你本身喜歡含糖的拿鐵，那麼Mt.RAINIER咖啡拿鐵會是想喝咖啡時的不二選擇。

追求多一點咖啡感：Mt.RAINIER咖啡拿鐵 Expresso

（マウントレーニア カフェラッテ エスプレッソ）

如果你喜歡加糖拿鐵咖啡，而且喜歡咖啡的比例多一些，那麼相比經典的Mt.RAINIER咖啡拿鐵，你可能更適合Mt.RAINIER咖啡拿鐵 Expresso。在嚴選咖啡豆的基礎上，採用獨家的「精油製法（アロマ製法）」萃取咖啡，更加香而濃郁，能更好品味出咖啡的苦。

無砂糖拿鐵重咖啡：Mt.RAINIER咖啡拿鐵 無砂糖

（マウントレーニア カフェラッテ ノンシュガー）

隨著現代人健康意識的提高，越來越多人喝咖啡都傾向選擇無糖咖啡，即便喝拿鐵的族群也是如此，為此Mt.RAINIER旗下的咖啡拿鐵 無砂糖誕生，是喜歡無糖拿鐵的朋友們在超商冷藏櫃中挑選時，看到會開心的不錯選項。

追求多一點牛奶味：Mt.RAINIER咖啡拿鐵 Creamy

（マウントレーニア カフェラッテ クリーミーラテ）

在經典拿鐵的基礎上，既然有咖啡更多一點的Expresso版本，也少不了牛奶比例多一點的Creamy Latte）的版本。與其說咖啡拿鐵，這款Mt.RAINIER咖啡拿鐵 Creamy更有咖啡牛奶的FU，牛奶比例佔到80%，是款能喝出牛奶的濃醇香的溫和拿鐵。

無甜拿鐵牛奶多一點：Mt.RAINIER咖啡拿鐵 不加甜

（マウントレーニア カフェラッテ ノンスイート）

Mt.RAINIER咖啡拿鐵不加甜相比無砂糖版本，採用了更大量的鮮奶比例，與其說是拿鐵咖啡，不如說是咖啡牛奶，喝起來更加溫順，頗受好評。值得一提的是，無論是無砂糖還是不加甜，這兩款無糖拿鐵咖啡都和Mt.RAINIER咖啡拿鐵 Expresso一樣，是採用獨家的「精油製法（アロマ製法）」萃取咖啡，在咖啡品質上格外有所講究。

不加牛奶的拿鐵咖啡之豆漿版：Mt.RAINIER豆漿拿鐵

既然是「拿鐵專家」，當然不能不照顧對牛奶敏感或是素食的族群。香醇的豆漿搭配講究的濃縮咖啡並加了些甜，Mt.RAINIER的豆漿拿鐵對於平時盡量少接觸牛奶的朋友來說，無疑是出門在外臨時想喝拿鐵的福音之一。而不得不說，這在日本超商冷藏即飲咖啡中是蠻少有的選項，且還有日本國內的素食權威機構Vege Project Japan認證！

不加牛奶的拿鐵咖啡之燕麥奶版：Mt.RAINIER燕麥奶拿鐵

如果不喝牛奶，而比起豆漿你更喜歡燕麥奶的話，Mt.RAINIER也有燕麥奶拿鐵可選擇。相對豆漿，燕麥奶擁有更多的食物纖維，搭配講究的濃縮咖啡與一些甜味，是素食者或有乳糖不耐症的朋友在便利商店買咖啡的另一選項。當然，Mt.RAINIER的燕麥奶拿鐵也是有日本國內的素食權威機構Vege Project Japan認證的素食飲品。

除了上面和大家特別介紹的品項之外，Mt.RAINIER旗下也有黑咖啡、低咖啡因的拿鐵咖啡等多種選擇，有興趣的話可以到Mt.RAINIER的官方網站看看。而它們為人津津樂道的，除了其對於拿鐵咖啡的講究及產品線的豐富外，還在於他們擅長推出許多有趣的季節性或特別企劃商品。它們曾經和日本的動物園合作，推出過可愛又療癒動物的特別包裝，而像是最近適逢櫻花季，也推出了櫻花口味的咖啡拿鐵，非常適合賞櫻時來一杯，和櫻花一起拍起照來也格外合適。

這次我們帶著Mt.RAINIER一起賞花野餐的地方，是位於東京足立區的都立公園——汐入公園。位於隅田川邊的汐入公園內，沿河河堤有一長排的櫻花樹，櫻花季節盛開時格外迷人，還能拍到櫻花與晴空塔呢。櫻花樹下有草地，即便是平日也有居民會在那裡野餐拍照，若想要找一些「非主流」的賞櫻景點慢慢賞櫻，汐入公園會是蠻不錯的選擇。

汐入公園距離上野，搭電車約16～20分鐘左右車程，如果是喜歡散步的話，從淺草隅田公園沿河往北一直走也能走到，大概要40分鐘左右吧。汐入公園蠻大的，官方網站上是說搭乘JR常磐線或東京Metro的日比谷線到南千住站下車，走12分鐘左右可以到公園。不過若是要到河邊的櫻花道的話，建議可以搭乘電車到京成關屋站或是牛田站下車，步行只要10分鐘左右就可以到了。

汐入公園的櫻花並木道

地址：東京都荒川区南千住8-9-3

大眾交通：

京成本線 京成關屋站，步行約10分鐘。

東武晴空塔線 牛田站，步行約10分鐘。

官方網站

同樣是想要在東京賞櫻野餐，我們在另外一篇東京JR沿線賞櫻景點推薦的文章中，有提到的代代木公園，也是蠻適合賞櫻野餐的景點。由於公園腹地比較廣大，也比較不容易有人擠人的感覺。

代代木公園（代々木公園）

地址：東京都渋谷区代々木神園町2-1

大眾交通：

JR原宿站，步行約2分鐘。

東京Metro 千代田線 代代木公園站，步行約3分鐘。

小田急線 代代木八幡站，步行約5分鐘。

官方網站

若是更注重賞櫻野餐品質的朋友，超怕人擠人的狀況，那麼需要收費入園、且櫻花季期間假日特定時段需要預約入園的新宿御苑，會是你不錯的選擇。2024年櫻花季，新宿御苑預計在3/23～24、3/30～31、4/6～7這三個週六日的10:00～16:00間進行入園預約的管制，不過這幾天若是早上9:00～10:00或下午16:00～17:30入園的話不需要預約就可進入，給大家參考看看。

新宿御苑

地址：東京都新宿区内藤町11

開園時間：

3/15～9/30 9:00～18:00（17:30最後入場）

※7/1～8/20期間延長到19:00（18:30最後入場）

10/1～3/14 9:00～16:30（16:00最後入場）

大眾交通：

JR・京王・小田急線 新宿站南口，步行10分鐘（新宿門）。

東京Metro副都心線 新宿三丁目站E-5出口，步行5分鐘（新宿門）。

東京Metro丸之內線 新宿御苑前站出口1，步行5分鐘（新宿門）。

都營地下鐵 新宿線 新宿三丁目站C1/C5出口，步行5分鐘（新宿門）。

JR總武線 千駄谷站，步行5分鐘（千駄谷門）。

都營地下鐵 大江戶線線 國立競技場站A5出口，步行5分鐘（千駄谷門）。

東京Metro 丸之內線 新宿御苑前站出口2，步行5分鐘（大木戶門）。

官方網站

便攜好買且種類多樣，Mt.RAINIER不僅能滿足喜歡咖啡的朋友們的各式需求，更特別適合戶外賞花郊遊時享用。就拿賞櫻來說好了，與其到能想要一邊喝咖啡一邊賞櫻的咖啡店去人擠人，到超商選一杯Mt.RAINIER放進包包裡，再去可以慢慢賞櫻的公園裡坐下曬曬太陽是否更愜意？（笑）

今年到東京賞櫻，不妨試試看囉。

延伸閱讀：富士賞櫻景點之河口湖篇 富士山全景纜車、櫻花祭與大石公園文青店

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