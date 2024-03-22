3月底停售！ 日本泡湯後必喝「玻璃瓶牛奶」要消失了 森永宣布停產7種玻璃瓶飲料

多數人都知道日本人在泡錢湯或溫泉後，特別喜歡來一瓶玻璃瓶牛奶的泡湯文化，這項特別體驗將走入歷史了！日本森永乳業宣布將停售「玻璃瓶牛奶」，並計畫以紙盒、寶特瓶包裝替代。

圖／翻攝森永乳業 宅配ミルク.jp臉書

近期若正在日本的人，可得要好好把握泡湯完之後，喝玻璃瓶喝牛奶的機會，日本森永乳業日前宣布，玻璃瓶瓶裝產品將提供至2024年3月底止，一口氣將停售7款瓶裝牛奶和咖啡商品，讓這個延續95年的文化正式走下舞台。

圖／翻攝森永乳業官網

森永乳業表示，雖然玻璃瓶牛奶早已是許多人從小到大的記憶，但過去10年玻璃瓶牛奶產量下跌了近7成，在考量評估玻璃瓶裝牛奶回收效率、清洗、節約能源與運送成本等因素之後，決定停售玻璃瓶瓶裝牛奶，部分產品將改成紙盒或寶特瓶包裝販售。

對此，許多日本民眾表示，玻璃瓶裝的牛奶喝起來比較方便，而且也是歷史悠久的回憶，現在要停賣了覺得很可惜。