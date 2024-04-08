挑戰日本最大規模戶外冒險設施！玩1公里長空中滑索、樹上野餐

近年來在日本，提倡在大自然中享受挑戰與放鬆的設施如雨後春筍般出現，這些設施不僅擁有豐富綠意，更有許多有趣項目，成為嚮往綠色假期的旅人們的新度假選擇，來看看座落於福井縣，日本最大規模的冒險主題設施「Tree Picnic Adventure IKEDA」，有哪些挑戰與休憩內容吧！

「Tree Picnic Adventure IKEDA」全長約1公里空中滑索。圖片來源｜福井縣

空中滑索全長1公里

60公尺高空俯瞰地景

空中滑索可由全長約1公里的空中滑行而過，得以體驗到像鳥一樣擁有在空中遨翔為首的獨特體驗。

從60公尺高空享受俯瞰地景的獨特經驗，無論是夏季的鬱綠層疊或冬季的白雪皚皚，都有不同鑑賞魅力，為每次造訪打造出與眾不同的魅力感受。此外，要前往空中滑索起點的交通是陡峭的TPA單軌鐵路，也是可享受到獨特體驗的一環。

享受到行走於樹木之間的空中散歩。圖片來源｜福井縣

行走樹木之間的空中散歩

還有樹上野餐、吊床

在冒險公園內，可享受到行走於樹木之間的空中散歩。

除了體驗驚險萬分且衝勁十足的冒險之外，還有位於樹木上的野餐空間、吊床及愜意的沙發，為空中散歩的活動主題增添不少全新挑戰及樂趣，豐富的趣味性也為此設施所特有的設計。

可由陽台眺望到森林美景的小木屋。圖片來源｜福井縣

眺望森林美景的小木屋

漂浮於樹木平台上

除了繽紛多彩的各種冒險，林間的住宿設施也選項豐富。

附設廚房、浴室空間，還可由陽台眺望到森林美景的小木屋等建築，還有漂浮在樹木平台上的形式，都受到喜愛悠閒輕鬆的來客喜愛，不僅可享受到置身於大自然間的洗禮，還能盡情地享受到放空的旅行時光，體驗「歲月靜好」的無比愜意。

「Tree Picnic Adventure IKEDA」適合親子同樂的設施。圖片來源｜福井縣

有屋頂的BBQ設施

與家族好友同樂

造訪此活動設施，還可以在BBQ大快朵頤！可以與家族或好友一起在有屋頂的BBQ設施內，使用最大可容納120人的空間。來到這裡，因為有充足的備品，所以您只需空手前來即可體驗，可說是自然學習的最佳教室，也是最受歡迎的活動之一。還有，被自然風光所包圍的環河散步道等等主題，得以輕鬆愜意地在大自然間放鬆身心。

位於樹木上的野餐空間、吊床及愜意的沙發。圖片來源｜福井縣

季節限定雪靴漫步

在冬季也可自然觀察

冬季限定的雪靴漫步活動，則是穿上溫暖的雪靴，在專業嚮導的領隊之下，體驗漫步在被白雪所包圍的雪地、百年杉的林間悠閒散歩。透過凝視雪景、傾聽鳥兒鳴叫、觀察動物足跡及冬季植物等等，接近冬雪中的各種大自然景致，可以親身領略由森林所述說的各種季節秘語。

想造訪「Tree Picnic Adventure IKEDA」的旅人們，由於官網均受理各種預約，現場以已經事先預約者優先入場，當日現場購票需等候。另外，由於入場當天戶外活動需考量天候，如有天候惡劣的情況發生時，設施也會暫停開放，建議不妨在出發前先由官網確認相關資訊！

Tree Picnic Adventure IKEDA

地址：福井縣今立郡池田町志津原28-16

交通：

（汽車交通）

‧大阪出發：開車約3.5小時，名神～北陸自動車道於武生交流道行駛約30分鐘

‧名古屋出發：開車約3小時，名神～北陸自動車道於武生交流道行駛約30分鐘

‧金澤出發：開車約2小時，北陸自動車道於福井交流道行駛約35分鐘

‧岐阜縣揖斐川町出發：開車約1小時25分鐘，冠山峠道路路線（甫於2023年11月19日通車）

（電車交通）

‧大阪、名古屋出發：北陸新幹線JR越前武生站下車，轉乘計程車或租車自駕約30分鐘

‧金澤出發：JR福井站下車，轉乘計程車或租車自駕約45分鐘

營業時間：9:00～17:00

公休日：每週二（黃金週、8月為不定期公休，冬季營業時間請由官網確認）

費用：各項體驗收費請參考官網

官網：https://www.picnic.ikeda-kibou.com/en

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300880