快訊

不是婚變！新垣結衣被爆有喜 這一點日媒推測她懷孕了

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

邊吃美食邊眺望東京鐵塔夜景吧～能看見東京鐵塔景觀的餐廳、咖啡廳5選！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

東京鐵塔是東京最具代表性的地標，也是浪漫的象徵，除了登上東京鐵塔看城市景色，最棒的方式莫過於坐在餐廳和咖啡廳中，一邊享用美食一邊欣賞東京鐵塔。

1. Sky Lounge Stellar Garden

「芝公園」是距離東京鐵塔最近的車站，從附近看東京鐵塔當然具震憾力。芝公園的王子大飯店最上層33樓酒吧「Stellar Garden」，就能在超近距離的座位平視東京鐵塔，迫力十足！

因為東京鐵塔近在眼前的關係，酒吧裡也特別準備了東京鐵塔主題的調酒和容器，和眼前的風景相景成趣，拍照超好看。

スカイラウンジ ステラガーデン／ザ・プリンス パークタワー東京

營業時間：週日至週三 17:00～22:30，週四～週六17:30～00:30

地址：東京都港区芝公園4-8-1 33F

2. Terrace Dining TANGO

說到離東京鐵塔最近的餐廳，應該沒有一家比得過「Terrace Dining TANGO」了，因為它就在鐵塔的腳下，而且在戶外的露天庭園座位，能從咖啡杯中拍到東京鐵塔的倒影，因此吸引了無數人前來拍美照，總是一位難求。

「Terrace Dining TANGO」的裝潢很有異國風情，但是卻有日本招待之心的文化，餐點也是屬於和洋風格兼具，有套餐和單點的義大利麵、沙拉、肉類主餐、甜點可選擇，雖然比平常的CAFE餐點相比下稍微昂貴，但在這個地點是絕對值得！(延伸閱讀: Terrace Dining TANGO體驗心得–倒影在咖啡裡的東京鐵塔！)

Terrace Dining TANGO

營業時間：11:30～15:00，17:00～22:30

地址：東京都港区芝公園3丁目5-4 1F

3. HARMONY

「HARMONY」是位在汐留ROYAL PARK ICONIC飯店24樓的餐廳，這裡有一整片通向天花板的巨大窗戶，透過窗外可以見到挺拔閃耀的東京鐵塔，景觀絕佳。

在這個充滿神秘氛圍的地方，俯瞰著璀璨的夜景，品味精緻的法式美食，實在再浪漫不過。

餐廳從早上到晚餐都有提供美食，下午茶時段是女性們的最愛，3層的甜點讓人會一直想要瘋狂拍美照。

晚餐則為法式套餐，店家還有再另外提供能寫上名字的甜點盤，因此有不少人會選擇在這裡慶生。總之在不同的時段、和不同的人來，都能在東京鐵塔的陪伴下度過難忘的用餐時光。

HARMONY

營業時間：7:00～10:00，11:30～14:30，17:30～20:00

地址：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24F

4. Cafe La Boheme Odaiba

在都心中雖然很多地方都能看到東京鐵塔，但常常都有高樓大廈擋住，台場地區不僅適合全家人購物、休閒，還可以同時欣賞到無遮蔽下的東京鐵塔和彩虹大橋2大地標，尤其推薦商場AQUA CITY中的「Cafe La Boheme Odaiba」。

餐廳中除了有大片的窗戶可以看風景，開放感十足的用餐空間能讓人能在放鬆的氛圍下享受Pizza、義大利麵、牛排等西式美食，另外還有備配飛鏢和撞球的LOUNGE可以和同行者一起玩，不管是和家人或同事去都很適合。

Cafe La Boheme Odaiba

營業時間：11:30～23:00

地址：東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場 4F

5. Salvatore Cuomo Bros.

「Salvatore Cuomo Bros.」是在六本木森TOWER最上層的「XEX ATAGO GREEN HILLS」區域內，置身在42樓的高樓層，並且能近距離看到東京鐵塔就像將整個東京掌握在手中一樣。

餐廳提供了義式料理，全部都是用嚴選的食材所製作，特別是現烤的牛排非常推薦，還有使用高級鵝肝製作的料理，不只是美味，擺盤和配色都令人食指大動，紀念日或生日想找餐廳小小地奢侈一下，這裡是很不錯的選擇。

Salvatore Cuomo Bros.

營業時間：11:30～15:00，17:30～23:00

地址：東京都港区愛宕2-5-1 MORIタワー42F

窩日本推薦閱讀：東京鐵塔絕佳拍照地10選推薦！來這裡拍攝東京地標絕不失敗~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 公園 東京

延伸閱讀

格蘭傑「雙傑」現身 東京物語、16年甜酒桶全新發行

2024東京國際食品展落幕 高雄參展4天訂單2.6億

東京灣大型浮島「天王洲Isle」入住船屋旅店，體驗水上人家生活！

欲伐數千棵樹木…東京推動都市再開發計劃 遭各方強烈反對

相關新聞

邊吃美食邊眺望東京鐵塔夜景吧～能看見東京鐵塔景觀的餐廳、咖啡廳5選！

本文推薦5家能夠邊用餐邊看到東京鐵塔、氣氛滿點的餐廳和CAFE

一秒穿越到江戶時代 在川越逛老街遇見愛情

埼玉縣的川越市保留相當濃厚的江戶時代風采，特別是從東京池袋出發，不到40分鐘即可直達，而從新宿搭乘「西武新宿線」也只需要60分鐘即達「本川越站」，非常適合從東京延伸腳步一日小旅行。

以長崎為舞台的日劇《因為你把心給了我》取景地朝聖之旅

【旅奇傳媒/日本部報導】2024年1月起播放的冬季日劇《因為你把心給了我》，由以仙女式哭泣成名的人氣女星永野芽郁飾演逢原雨，與山田裕貴飾演的朝野太陽，在充滿異國風情的長崎，上演一段奇幻的純愛故事。劇中

東京灣大型浮島「天王洲Isle」入住船屋旅店，體驗水上人家生活！

【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京品川、緊臨東京灣的「天王洲Isle」，是一座歷史悠久，由天然砂州填海造陸而成的人工島嶼。島上聚集了包含藝廊、咖啡廳、餐廳及各式大型裝置藝術等，構築出一整片帶有濃厚藝術和

「日本賞櫻黃金時間」一手掌握！栃木縣6大櫻花祭登場 迷人櫻花道令人心動

春天的日本，被賞櫻的氛圍籠罩，尤其是栃木縣，有許多令人心動的景點、美食和戶外活動，從3月開始，不同地點陸續展開櫻花祭，還有豐富的體驗和表演，跟迷人的櫻花一樣精采，關於各地賞櫻黃金時間、活動內容一次看！

日本「吉卜力公園」開放魔女之谷了！魔女宅急便、霍爾的移動城堡場景與周邊1次看

日本的吉卜力公園是極受矚目的旅遊景點之一，擁有五大主題區域。在2022年底後陸續開放了青春之丘、吉卜力大倉庫、DONDOKO之森和怪物之里，現在終於迎來了最後一個區域——魔女之谷，將在3月16日正式開放。魔女之谷是眾多粉絲期待已久的地方，重現了《魔女宅急便》和《霍爾的移動城堡》等經典場景，包括琪琪麵包店、霍爾的城堡以及蘇菲的帽子店等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。