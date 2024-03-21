邊吃美食邊眺望東京鐵塔夜景吧～能看見東京鐵塔景觀的餐廳、咖啡廳5選！

【撰文:Anita/ 窩日本】

東京鐵塔是東京最具代表性的地標，也是浪漫的象徵，除了登上東京鐵塔看城市景色，最棒的方式莫過於坐在餐廳和咖啡廳中，一邊享用美食一邊欣賞東京鐵塔。

1. Sky Lounge Stellar Garden

「芝公園」是距離東京鐵塔最近的車站，從附近看東京鐵塔當然具震憾力。芝公園的王子大飯店最上層33樓酒吧「Stellar Garden」，就能在超近距離的座位平視東京鐵塔，迫力十足！

因為東京鐵塔近在眼前的關係，酒吧裡也特別準備了東京鐵塔主題的調酒和容器，和眼前的風景相景成趣，拍照超好看。

スカイラウンジ ステラガーデン／ザ・プリンス パークタワー東京

營業時間：週日至週三 17:00～22:30，週四～週六17:30～00:30

地址：東京都港区芝公園4-8-1 33F

2. Terrace Dining TANGO

說到離東京鐵塔最近的餐廳，應該沒有一家比得過「Terrace Dining TANGO」了，因為它就在鐵塔的腳下，而且在戶外的露天庭園座位，能從咖啡杯中拍到東京鐵塔的倒影，因此吸引了無數人前來拍美照，總是一位難求。

「Terrace Dining TANGO」的裝潢很有異國風情，但是卻有日本招待之心的文化，餐點也是屬於和洋風格兼具，有套餐和單點的義大利麵、沙拉、肉類主餐、甜點可選擇，雖然比平常的CAFE餐點相比下稍微昂貴，但在這個地點是絕對值得！(延伸閱讀: Terrace Dining TANGO體驗心得–倒影在咖啡裡的東京鐵塔！)

Terrace Dining TANGO

營業時間：11:30～15:00，17:00～22:30

地址：東京都港区芝公園3丁目5-4 1F

3. HARMONY

「HARMONY」是位在汐留ROYAL PARK ICONIC飯店24樓的餐廳，這裡有一整片通向天花板的巨大窗戶，透過窗外可以見到挺拔閃耀的東京鐵塔，景觀絕佳。

在這個充滿神秘氛圍的地方，俯瞰著璀璨的夜景，品味精緻的法式美食，實在再浪漫不過。

餐廳從早上到晚餐都有提供美食，下午茶時段是女性們的最愛，3層的甜點讓人會一直想要瘋狂拍美照。

晚餐則為法式套餐，店家還有再另外提供能寫上名字的甜點盤，因此有不少人會選擇在這裡慶生。總之在不同的時段、和不同的人來，都能在東京鐵塔的陪伴下度過難忘的用餐時光。

HARMONY

營業時間：7:00～10:00，11:30～14:30，17:30～20:00

地址：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24F

4. Cafe La Boheme Odaiba

在都心中雖然很多地方都能看到東京鐵塔，但常常都有高樓大廈擋住，台場地區不僅適合全家人購物、休閒，還可以同時欣賞到無遮蔽下的東京鐵塔和彩虹大橋2大地標，尤其推薦商場AQUA CITY中的「Cafe La Boheme Odaiba」。

餐廳中除了有大片的窗戶可以看風景，開放感十足的用餐空間能讓人能在放鬆的氛圍下享受Pizza、義大利麵、牛排等西式美食，另外還有備配飛鏢和撞球的LOUNGE可以和同行者一起玩，不管是和家人或同事去都很適合。

Cafe La Boheme Odaiba

營業時間：11:30～23:00

地址：東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場 4F

5. Salvatore Cuomo Bros.

「Salvatore Cuomo Bros.」是在六本木森TOWER最上層的「XEX ATAGO GREEN HILLS」區域內，置身在42樓的高樓層，並且能近距離看到東京鐵塔就像將整個東京掌握在手中一樣。

餐廳提供了義式料理，全部都是用嚴選的食材所製作，特別是現烤的牛排非常推薦，還有使用高級鵝肝製作的料理，不只是美味，擺盤和配色都令人食指大動，紀念日或生日想找餐廳小小地奢侈一下，這裡是很不錯的選擇。

Salvatore Cuomo Bros.

營業時間：11:30～15:00，17:30～23:00

地址：東京都港区愛宕2-5-1 MORIタワー42F

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