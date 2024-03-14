史努比粉絲集合！東京「史努比博物館」整修完畢重新開幕

2018年9月原本位在東京六本木的史努比博物館(snoopy museum)宣布閉館，時隔一年搬遷至東京南町田重新開幕，讓許多史奴比迷們都十分開心。但是後來又因整修的關係暫時關閉了博物館，終於在2024新的一年，史奴比博物館正式於2月1日重新開幕囉！

史奴比迷們久等了！東京南町田「史努比博物館」正式回歸！

抵達博物館映入眼簾的是入口處一隻張著大嘴、迎接遊客們到來的巨大史努比！走進史奴比的嘴巴裡就會來到重新開幕的史奴比博物館園區囉～

重新回歸後的全新特展以「旅行的PEANUTS」為主題，展示約45幅史奴比與夥伴的歡樂冒險原畫，像是夏令營生活、在海灘上優閒度過的時光、在沙漠中迷路的場景等，讓大家沉靜在這些充滿童趣的圖畫中，感受旅行的愉悅與美好。

本次修建新增了一個全新的常設展覽空間「史努比的奇妙房間」，裡頭收藏來自國內外粉絲的各種史努比收藏品，像是玩偶、服裝、文具等，是一個「大家一起創建、屬於大家的博物館」的珍貴展示空間！

另外還有8公尺大的巨大史努比雕像，同樣會在這次重新開幕中現身，配合聲光、投影等特效，展現多變有趣的看展體驗。

離開前別忘了在1樓的「BROWN’S STORE」購買伴手禮吧！各式各樣史努比的周邊聯名商品，保證能讓你的荷包大失血～為了慶祝重新開幕，館內也新增了超過160款的周邊商品，就是要讓所有人都買好買滿！

開幕日期：2024年2月1日

地址：東京都町田市鶴間3-1-1

營業時間：平日10:00～18:00、週末與國定假日10:00～19:00

提前預約票價：大學生以上1,800日圓、國中生&高中生800日圓、4歲～小學生400日圓

當日購票票價：大學生以上2,000日圓、國中生&高中生1,000日圓、4歲～小學生600日圓

https://snoopymuseum.tokyo/s/smt/?ima=0000

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