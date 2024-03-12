鹿兒島一日遊自由行完整攻略！「詳細交通、必去景點、必吃美食」一篇搞定

鹿兒島是位於日本九州縣最南端島的一個城市。鹿兒島市由多個小島組成。有壯觀的活火山櫻島、世傑奇觀屋久島及奄美大島等離島。此外，鹿兒島特殊的自然火山地熱，也使這座小島擁有的溫泉資源排名日本第2位。也讓它成為溫泉度假勝地。溫泉的種類也是非常多樣化其中最有名的為砂浴。因為特殊的地理位子與溫暖的氣候，因此出產了不少好吃的當地美食。真的超級推薦來一趟自由行的。

鹿兒島地理位置與交通方式

圖片來源：e-japannavi.com

鹿兒島縣於九州最南端，坐落在熊本縣與宮崎縣旁，鹿兒島市位於薩摩半島的東北部，也是全鹿兒島縣的中央地區，東部臨鹿兒島灣，隔著海灣的火山島櫻島也屬於鹿兒島市，櫻島至今仍然持續有火山活動，也使得鹿兒島市成為世界上少數緊鄰活火山的大城市，因此鹿兒島市被稱為「東方的那不勒斯」。台灣華航在五月將有直達航班。如果要抵達鹿兒島建議可以從台灣搭華航到鹿兒島機場，或到熊本機場在熊本旅遊後在轉搭乘新幹線前往鹿兒島。

鹿兒島市內交通

1. JR列車

JR列車算是日本的區間快車，你可以從鹿兒島的中央車站乘坐前往想去的景點。像是指宿溫泉和霧島神宮等。如果也想去九州其他地區參觀的話，你也可以參考 JR Pass九州鐵路券。

2. 輕軌

鹿兒島輕軌我們也叫它路面電車，在鹿兒島市算是方便又便宜的交通方式。路面電車分為2條路線 :1號路線從鹿兒島駅前到谷山，2 號路線則從鹿兒島駅前到郡元。每班約7分鐘，很適合來鹿兒島自由行的小夥伴。

3. 鹿兒島觀光巴士和市區公車

鹿兒島觀光巴士提供許多觀光路線給遊客選擇，一天有19班，此外也可以搭乘當地的公車去參觀鹿兒島的各個景點喔。

4. 輪船

鹿兒島跟台灣一樣被大海圍繞，郵輪旅遊也是必體驗的活動之一。搭乘郵輪可到鹿兒島地區不同的島上觀光。例如櫻島，奄美大島，屋久島等。

5. 包車

若與朋友家人一同自由行，想要體驗更便利的移動方式，推薦使用日本旅遊包車服務，鹿兒島許多景點離城市稍微偏遠的景點，因此若選擇包車服務，能夠更輕鬆地移動，更靈活的安排行程時間。

鹿兒島推薦景點

鹿兒島推薦景點 #1 櫻島和城山展望台

圖片來源：Discover Kagoshima 鹿兒島縣旅遊指南

櫻島是世界著名的活火山之一，它也是鹿兒島的象徵性地標。現在幾乎每天都會有小型的火山噴發，但櫻島的居民已經習以為常了。同時火山也帶給當地豐富的自然資源。比如土壤肥沃和問溫泉等。此外在鹿兒島有許多觀賞櫻島火山的地方，其中小編最推薦的是城山展望台，許多遊客會早起來到這個地方與火山合照。

鹿兒島推薦景點 #2 霧島神宮

圖片來源：Discover Kagoshima 鹿兒島縣旅遊指南

霧島神宮是鹿兒島縣首個「國寶」，同時它也是南九州最大的神宮，神宮以紅色作為主要建築的顏色，搭配鍍金的裝飾和日式建築的特色。使得整體看起來相當華麗華麗，絕對會讓你映象深刻。

鹿兒島推薦景點 #3 仙巖園

圖片來源：Senganen - 仙巖園官方網站

仙巖園建造於1658年，這座庭園背靠櫻島火山，是鹿兒島代表性借景式庭園，這裡是當時大名(貴族)曾經居住的地方。園內仍完整保留著日本完整文化與建築。此外，仙巖園也是2018年日本大河電視《西鄉(Sego)殿》的拍攝地。旅客來到這一定都能大拍特拍，拍出很多美照。

鹿兒島推薦景點 #4 屋久島

圖片來源：Google review

鹿兒島屋久島被列為世界文化遺產之中，同時也是宮崎駿電影《魔法公主》的場景原型。島上的自然資源非常豐富，將近90%都是綠植。屋久島上也有許多的自然奇觀，例如千年古樹和壯觀的大川瀑布等。非常推薦給熱愛運動和探險的旅客們。

鹿兒島推薦景點 #5 指宿砂浴

圖片來源：Discover Kagoshima

鹿兒島縣旅遊指南來到鹿兒島不可錯過全日本唯一的天然指宿沙浴，穿上店家指定的浴衣，前往砂浴場，躺進沙坑中，最後把全身都埋的緊緊的。不到十分鐘，就開始流汗了。身體也順便把髒東西排出來。絕對會成為你在日本最特殊的體驗。

鹿兒島美食推薦

鹿兒島美食推薦 #1 Sueyoshi鳗鱼屋

圖片來源 : Sueyoshi鳗鱼屋

這家鰻魚屋是小編的愛店，不僅被當地人喜愛，也是許多觀光客到鹿兒島必吃的美食之一。鰻魚是選用鹿兒島縣大隅産活跳鰻魚，炭火慢烤後在淋上店家的獨門醬汁。簡直是人間美味。

鹿兒島美食推薦 #2 黑豚料理川久炸豬排

圖片來源：川久炸豬排

黑豚是鹿兒島的至寶，他的產量不多，肉質鮮美。來到鹿兒島一定要嘗嘗黑豚料理。小編推薦川久這間餐廳，他是鹿兒島老牌肉店經營的炸黑豚店，每到用餐時間客人總是絡繹不絕。店裡的炸黑豚一直是許多客人必點的餐點。

島美食推薦 #3 黑岩拉麵くろいわ 50年老字號拉麵店

圖片來源：黑岩拉麵 本店

黑岩石拉麵一直是日本藝人爭相造訪的愛店，秉持著50年的獨特口味，濃郁的湯頭再加上Q彈的拉麵。來到鹿兒島一定不要錯過。

總結

鹿兒島一直以來就因自身的旅遊資源豐富吸引著許多遊客到訪。鹿兒島有許多的自然資源，像是櫻島和屋久島等，同時也有世界著名的名勝古蹟。也因為火山特殊地形，讓這片地區擁有名列前茅的日本溫泉和限定特色美食。真的非常推薦想來南九州旅遊的旅客，把鹿兒島安排進你們的行程。歡迎收尋橘子貓Tttrips，我們提供專業日本包車服務。

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