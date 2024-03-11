JR山手線車站擬人化二次元偶像Station Idol Latch 人氣總決賽最後衝刺！

各位還記得2021年推出的東京山手線車站擬人化的企劃嗎？在這個二次元偶像市場紅紅火火的時代，山手線男團們的出道之路也可以說是相當成功啊各位！

需要回憶一下或是新得知這資訊的朋友，可以看文章回顧一下。

可能是因為二次元偶像市場還沒有在臺灣發揚光大，臺灣的朋友們還不是很熟悉，但山手線男團「Station Idol Latch！」在日本可是小有人氣的喔！目前的30位成員前前後後經歷了三次人氣票選，依照區域分了五隊，每一隊選出人氣最高的成員，而當期的人氣成員想當然而就是門面C位。是不是很有一回事？就跟現行的偶像團體差不多，酷酷酷！而現在正在進行成員們的人氣Final戰，將選出最終的人氣成員了！

來為各位介紹一下，今年1/16才剛選出的第三階段人氣隊員吧！

上野站 | 飴屋 楊

聲優：笠間淳（代表作：《異世界四重奏》、《排球少年》）

這位應該是⋯楊先生？上次有介紹過，總之就是難以捉摸、帶有藝術家氣質的怪人。他以觀察和鑑賞為興趣，如果挖掘到隱藏的人才就會感受到強烈的快感（編：人力仲介歡迎你）。聽說，鶯谷站的根岸被他視為「隱藏著某種未知特長的厲害人物」所以很在意他。雖然平時表現得像位紳士，但有傳言說他是前不良少年，一旦惹怒了他，會變得很可怕。

難怪了，我看他就不像善類（笑）。

大崎站｜大崎 新市

聲優：菅沼久義（代表作：《櫻桃小丸子》、《夏目友人之帳》）

這傢伙，跟小編我同一天生日耶（編：沒有人在乎），被形容為「正統派帥哥」的好青年。性格誠實直率，很有上進心，是那種朝著目標積極前進的類型。但大概是過度耿直的關係所以有點天然蠢且不會「讀空氣」，有時對話中會因為他突然說出太奇耙的話而讓對話進行不下去，這種情況被其他車站們戲稱為「大崎止步」。

「大崎止步」挺幽默的。

新宿站 | 神堂 唯姫

聲優：田丸篤志（代表作：《銀之匙》、《排球少年》）

擁有壓倒性美貌的青年。他是一位鐵鐵的完美主義者，從小在成績上被嚴格要求的他認為「那是理所當然的」。雖然展示出無懈可擊的卓越表現，但對粉絲卻相當冷淡（編：你要確定耶偶像大人）。他是風中的一批狼，對於未能達到他要求的水平的人，會表現出相當冷酷的態度。因此，他可以說是樹敵無數，但對於他人向他投射的惡意眼光卻相當遲鈍，似乎並未察覺。

給我等一下，他這張臉，是魔法水果籃裡的草摩由希吧！但他是天蠍座的耶，對他人的惡意遲鈍？我不這麼認為。

惠比壽站 | 饗庭 紡麦

聲優：高橋英則（代表作：《刀劍亂舞》、《慕留人傳》）

喜愛整潔和酒精（？）的花花公子，無論男女老少都能搭訕的老油條。擁有高度的溝通能力和個人魅力，但不擅長向他人展露真心，對於深入的人際關係持謹慎態度（編：看來是個受過傷的孩子，來姊姊這）。但他也有樂於助人的一面，特別是對於不擅長做活動收尾的蜂谷（澀谷站），他會特別照顧和指導。

正所謂越難攻略越想挑戰，小編想挑戰看看（？）。

池袋站 | 青葉梟 光加人

聲優：島﨑信長（代表作：《藍色監獄》、《咒術迴戰》）

別人說「右」，他就選「左」的叛逆小流氓，有強烈的地盤意識和反骨精神，但對於自己認可的朋友或家人則會相當珍惜。具有強烈的領袖魅力，很能凝聚眾人的向心力（編：簡單來說，就是東京復仇者的麥基）。擅長策略和談判技巧，但在口頭爭吵中卻從未贏過心理素質特別強的神堂（新宿站)。別看他這樣，他顯然是個怕孤單的人，因為他不喜歡一個人的時間，比較喜歡跟朋友們一起度過的時光。

正當我很疑惑這個看起來一臉流氓樣的傢伙為什麼是人氣隊的時候，看到聲優我就懂了，原來是信長啊～失禮了。

寫完他們的介紹，由衷的佩服日本人對演藝產業的專業性，即使是虛擬偶像，每個人的角色設定和個性喜好都非常完整，不知不覺就會被圈粉。現在這群車站偶像們，各自擁有自己的死忠粉絲，且演唱會、主題咖啡廳、周邊商店等也是手到擒來，一樣不缺！真的是有一種他們是不是真實人類的錯覺。

各位，有沒有喜歡上哪一位偶像呢？如果沒有，山手線總共有30站，所以這團總共有30位，從18歲正太美少年到58歲韻味大叔都有，不得不說真是把大眾的口味顧的很周全，請各位進官網自行挑選（喂）。到今年3月底前，是他們人氣票選的最終總決賽，線上就可以參與投票，快來投給你心目中第一名的「車站」吧！

「Station Idol Latch！」的網路投票所這邊請。

圖片、資料來源：Station Idol Latch！官方網站

文章撰寫：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu

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