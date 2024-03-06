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一生必訪！ 「立山黑部」4/15盛大開山 雪之大谷活動30周年隆重登場

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「漫步雪之大谷」活動在今年迎來30周年。　圖：向日遊顧問有限公司
「漫步雪之大谷」活動在今年迎來30周年。　圖：向日遊顧問有限公司

【旅奇傳媒/日本部報導】每年春天最令遊客期待的人氣觀光景點之一，就是立山黑部的開山活動，高達十數公尺的雪之大谷的壯闊景象，每年都吸引許多台灣遊客前往朝聖。今年的雪之大谷活動從4/15~6/25，包含了「漫步雪之大谷」、「立山雪露台」、「延伸！全景之路」及「戲雪廣場」等內容，從春天一直到初夏為止，能夠欣賞到以立山室堂平為中心的地區的景致變化，享受大自然帶來的風情！

▲立山黑部2024年的形象海報以御庫裏池的四季魅力為主，希望以美麗的景色來消除人們日常生活中的疲憊。　圖：向日遊顧問有限公司
▲立山黑部2024年的形象海報以御庫裏池的四季魅力為主，希望以美麗的景色來消除人們日常生活中的疲憊。　圖：向日遊顧問有限公司
▲立山黑部2024年的形象海報以御庫裏池的四季魅力為主，希望以美麗的景色來消除人們日常生活中的疲憊。　圖：向日遊顧問有限公司

2024立山黑部・雪之大谷活動介紹

雪之大谷位於標高2,450公尺的立山室堂平，也是立山黑部阿爾卑斯山脈路線其中一段，這是連接富山縣和長野縣的世界頂級山岳觀光路線之一。利用各種不同交通工具前往，是其最大特色。依據季節不同，活動分為2階段，第一階段為4/15～5/31，是欣賞壯闊雪景的最佳期間；第二階段為6/1～6/25，以御庫裏池為中心，享受殘雪與初夏新綠交織的獨特景色。

第1階段：春天立山雪風景

立山黑部在每年春天利用除雪車將道路上的積雪剷除，也因此在兩旁產生了巨大的雪壁，景色十分震撼人心。此外，依據每年氣候不同，還有曾高達近20公尺的紀錄！今年2月中立山室堂的積雪深度比去年同期多達1公尺，因此能夠期待本年度雪牆可超越去年高度。

▲2月中旬的大觀峰現況，今年積雪量比去年同期都來得多。　圖：向日遊顧問有限公司
▲2月中旬的大觀峰現況，今年積雪量比去年同期都來得多。　圖：向日遊顧問有限公司
▲2月中旬的大觀峰現況，今年積雪量比去年同期都來得多。　圖：向日遊顧問有限公司

去年大受歡迎的「立山雪露台」今年於黃金周期間限定登場。坐在躺椅上瞭望立山連峰與富山平原，可謂非常愜意。漫步在雪之大谷旁的「全景之路」能夠眺望名峰「劍岳」，今年更延伸路線，一路從會場連接至室堂站。其他還有戲雪廣場及雪之日曆等，能用各種方式來體驗及了解雪之大谷的樂趣。

第2階段：初夏立山室堂平散策

御庫裏池是約1萬年前因為火山噴發而誕生的湖泊，被譽為北阿爾卑斯山最美麗的火山湖。4月時湖面還被白雪覆蓋，但從5月下旬起積雪融化，湛藍的湖水也逐步展現在世人面前，倒映著冠著殘雪的山脈風景，更是令人心醉。這段期間將舉行集章活動，蒐集在室堂站周邊的4種印章後就能完成一幅畫，為旅行留下特別的回憶。

▲御庫裏池周長約630公尺，水深約15公尺，周邊有整備良好的遊湖步道。　圖：向日遊顧問有限公司
▲御庫裏池周長約630公尺，水深約15公尺，周邊有整備良好的遊湖步道。　圖：向日遊顧問有限公司
▲御庫裏池周長約630公尺，水深約15公尺，周邊有整備良好的遊湖步道。　圖：向日遊顧問有限公司

▲立山黑部阿爾卑斯山脈路線連接富山縣與長野縣，是條可體驗多種交通工具魅力的山岳觀光路線。　圖：向日遊顧問有限公司
▲立山黑部阿爾卑斯山脈路線連接富山縣與長野縣，是條可體驗多種交通工具魅力的山岳觀光路線。　圖：向日遊顧問有限公司
▲立山黑部阿爾卑斯山脈路線連接富山縣與長野縣，是條可體驗多種交通工具魅力的山岳觀光路線。　圖：向日遊顧問有限公司

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