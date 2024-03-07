談戀愛、結良緣、求得好人緣，來這幾個超級能量點就對了！東京超靈驗戀愛神社4選

【撰文:Anita / 窩日本】

好想談戀愛、求得好姻緣嗎？東京除了最有名的東京大神宮之外，還有哪些能保佑得到良緣的神社呢？來參拜這四間神社的神明們，祈求戀愛順利、桃花滿滿吧！

1. 須賀神社

http://www.kiminona.com/

因為新海誠人氣動畫《你的名字。》而爆紅的須賀神社，海報中男女主角站著的紅色扶手石樓梯正是須賀神社！

https://www.facebook.com/sugajinjya.official

這裡供奉的是須佐之男命和宇迦能御魂命，須佐之男命因為將未來的妻子櫛稻姬從八岐大蛇中救出，夫婦深厚的感情讓這裡成為知名的結緣神社。

https://www.facebook.com/sugajinjya.official

境內還有一座「大黑社」，供奉著這對夫婦神的孩子，一樣也是保佑能結好緣。如果想要更添好運，可以購買各種御守和戀愛水晶帶在身上加持。

地址：東京都新宿区須賀町5番地

開放時間：9:30～16:30

2. 日枝神社

擁有「皇居的守護神」之稱，位於日本政治中心永田町的高台上的日枝神社一直是上班族們必去參拜，保佑會出人頭地的能量場所。

一般神社境內都是狛犬當守護使用，但在這裡是猿猴，因為猴子（さる）有趨魔（魔がさる）、做什麼事都能勝利（まさる）的吉祥諧音，但另外它也和「緣份」（えん）的發音相同，因此也能保佑能得到好緣份。

參拜時請注意正殿的大門金色裝飾，是愛心形的！據說拍下來設成手機桌面就能得到愛神眷顧唷。

日枝神社

地址：東京都千代田区永田町2-10-5

開放時間：6:00~17:00

3. 豐岩稻荷神社

https://www.ginza-web.com/detail/43/index.html

豐岩稻荷神社可以說是「巷子裡」的人才知道的結緣神社，因為它的位子真的在小巷子中，很容易錯過！記得要睜大眼睛找找刻著「豊岩稲荷神社」的石碑再轉進巷子中，才不會迷路。

https://www.ginza-web.com/detail/43/index.html

神社中供奉的是從江戶時代就作為結緣和防火之神的「保食神」，昭和時代人氣歌舞伎演員市村羽左衛門等藝能相關人士都曾前來參拜，現在特別受到女性的歡迎，有很多年輕女生來這裡求好緣。

地址：東京都 東京都中央区銀座7-8-14 1

開放時間：全天

4. 新田神社

新田神社有一個「LOVE神社」的別名，光看就知道是求戀愛的超強能量場所，不少想要求好緣的人從日本全國特地來此購買特製的戀愛御守。

已經是戀人的情侶，可以在這裡的石乒乓桌上打桌球，進行「戀愛拉力賽」，保佑戀情長長久久。

新田神社是破魔矢的發源地，因此除了保佑戀愛運之外，也能去除厄運。這裡還是很多日劇和電影的取景地，到這裡祈福時還可以順便來個聖地巡禮。

地址：東京都大田区矢口一丁目21-23

開放時間：9:00～16:00

如果你一直在苦盼好緣份到來，能得到周圍人們的喜愛，來到東京時就一定要去參拜這些神社，好緣份可能就此從天而降。

窩日本推薦閱讀： 日本東京迪士尼2024年活動行事曆！「太空山」何時關閉？新園區「夢幻泉鄉」的開幕日期？

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」