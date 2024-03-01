千鳥淵、飯田橋外濠公園、還有…….東京值得一遊的賞櫻勝地6選(下)

【撰文:Natalie/ 窩日本】

延續"千鳥淵、飯田橋外濠公園、還有…….東京值得一遊的賞櫻勝地6選(上)"，本文將再介紹3個東京較少為人知但值得一去的賞櫻景點

4. 皇居東御苑

免費參觀的皇居東御苑在春季時是東京居民散步的好去處，皇居東御苑曾是江戶城的一部分，有名的大奧、舊江戸城本丸的遺跡、二之丸庭園、三之丸尚藏館等古蹟皆位於此，自1968年起免費開放給市民進入。

不想人擠人的賞櫻的話，不妨來到這裡賞櫻吧！約200棵的櫻花樹，賞櫻之餘還能免費欣賞歷史古蹟建物。

皇居東御苑賞櫻

資訊

交通 東京Metro千田代線、東西線、丸之內線、半藏門線、三田線「大手町站」

官網 http://www.kunaicho.go.jp/event/higashigyoen/higashigyoen.html

開放時間 3月1日～4月14日9:00～16:30、4月15日～8月9:00～17:00、9月1日～10月9:00～16:30、11月1日～2月9:00～16:00

費用 免費

5. 芝公園

「芝公園」是位在東京鐵塔旁的小公園，雖然腹地不大，但是以東京鐵塔為背景、約200棵的櫻花樹，是觀光客最愛前往拍照的賞櫻勝地之一。

芝公園、東京鐵塔賞櫻

資訊

交通 東京Metro三田線「芝公園站」、「御成門站」徒步2分鐘；東京Metro淺草線、大江戶線「大門站」徒步5分鐘；東京Metro大江戶線「赤羽橋站」徒步2分鐘

費用 免費

6. 神田川

想安靜地在東京一邊散步一邊賞櫻嗎？那絕對不能錯過神田川的櫻花囉！

神田川櫻並木是從神田橋上游的高戶橋一路到早稻田大學附近的豐橋，全長約1040m，種植了近百株的染井吉野櫻。

這裡雖然作為東京賞櫻名所並不是那麼知名，但因櫻花種植在神田川的兩側，與著名的目黑川櫻花雷同，且沒有人擠人的觀光客和商店，因此可以獨享整排盛開的櫻花。

交通：都電荒川線面影橋站

神田川：椿山莊

神田川沿途會經過一間「椿山莊大酒店」，這是間歷史悠久的高級飯店，在有如森林般的大庭園中，春天有櫻花、初夏有螢火蟲、秋季有楓紅、冬季有雪景，宛如城市綠洲般帶來四季不同的景致變化。

每年2月中旬起就會有早櫻搶先綻放，即使沒有入住也能從外側欣賞～飯店周圍也是櫻花取景的好地方~

https://hotel-chinzanso-tokyo.com/tw/

交通：有樂町線江戶川橋站步行約10分鐘

神田川：肥後細川庭園

肥後細川庭園以前是江戶時代的幕臣居住地，在幕末時期是細川家的辦公宅，明治時代又變成細川家的宅邸，最後被政府歸為國有，而當時的庭園造景演變成今日的公園景色。

每到櫻花季總是有許多市民前來一邊享用下午茶、一邊欣賞庭園的櫻花美景。還有許多日本新人會到這邊拍美麗的婚紗照唷~

https://www.higo-hosokawa.jp/

交通：有樂町線江戶川橋站步行約15分鐘

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