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可愛爆表！ 2024「貓之日」日本麥當勞推「貓型薯餅、吉拿棒」 貓迷失心瘋敲碗開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝マクドナルド@McDonaldsJapan
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貓迷們敲碗開賣好想吃！ 2月22日是日本一年一度的「貓之日」，各大商場都會推出各式各樣貓咪相關商品，一早就發現麥當勞丟出最新早餐「貓型薯餅」，接著第二彈再推出「貓型巧克力吉拿棒」，可愛到爆表，瞬間融化了愛貓族的心！

圖／翻攝マクドナルド@McDonaldsJapan
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日本麥當勞於2/22貓日這一天，貼出超應景的「貓型薯餅」早餐圖示，將原本是橢圓型的金黃薯餅再塑型成「貓咪耳朵」款式，接著再貼出「貓型巧克力吉拿棒」，讓人一口就能吃掉，兩款吸睛新早餐，瞬間讓貓迷們失心瘋，但放大圖片一看壓印著一串小字寫「實際上沒有販賣」。

圖／翻攝マクドナルド@McDonaldsJapan
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日本麥當勞這2款「貓之日」特殊產品實際上應沒有販賣，消息轉載到台灣臉書社群討論，網友紛紛表示「太可愛」、「很期待」、「求台灣跟進貓貓薯餅」，網友得知是貓之日行銷宣傳圖後，仍熱烈回應「上架呀！肯定賣爆」、「日本也會玩這招」、「變愚人節了嗎？」、「炸完那兩個耳朵都掉了，變成多啦A夢」

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