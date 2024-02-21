東京新設施「都立明治公園」商店即將開幕！咖啡廳、戶外用品商店 還有三溫暖？

【撰文:Shinon/ 窩日本】

為了東京奧運而建立的新國立競技場，在這個體育場館周邊的「都立明治公園」也整備好，公園內一系列商店會在2024年1月31日陸續開業，不只有咖啡廳可以休息，還有戶外用品商店及三溫暖！

都立明治公園

「都立明治公園」內規劃了三個不同的廣場，包括約1,000平方米的草坪廣場「希望之廣場」、以澀谷川為靈感的「步道廣場」，以及設置獨特遊具的「包容性廣場」。

其中「希望之廣場」使用了與新國立競技場一樣的天然草坪，環境綠意盎然。另外，廣場周圍設有咖啡館、餐廳等6家商店，旨在打造一個被綠意包圍的空間，男女老幼都適合利用。以下為大家介紹幾家特色店舖！

BLUE SIX COFFEE

他們主打不含毒素的咖啡「clean coffee」，使用全球產量約5％左右的頂級優質咖啡豆，並在美國和德國的專業機構進行了霉菌毒素和農藥殘留的檢測努力確保安全和美味，再以自家烘焙製作出富有風味的咖啡。

以往都在網路上販售咖啡豆，這次第一次開設咖啡廳提供飲料，並有各種對健康的甜點，可用咖啡一起享用！

Meiji Park Market

這是一個有咖啡店、麵包店及漢堡包店的綜合美食廣場，由來自舊金山的料理人及店主Kate Jaksich和Jerry Jaksich所打理的三家店舖，分別是主打酸種麵包的Parklet、奶油炸雞專門店Baby J’s，以及提供咖啡及冰淇淋的Parklet Kiosk。可以在這個時尚的設施享受各種美式美食！

PLAY EARTH PARK WONDER STORE

Goldwin的全新型戶外用品專賣店，以「PLAY EARTH」概念，設有工作坊和遊具租借等，旨在打造一個從大人到小孩都能享受的特別店舖。

店鋪分為兩層，商品涵蓋露營裝備、生活方式、戶外服裝、配件等，還有與The North Face合作的T恤和帽子等商品，戶外運動喜愛者不可錯過！

此外，還可租借露營裝備和遊具在公園內使用，即使平常很少去露營等，也可在公園試試，或許體驗完會一試愛上。

TOTOPA

城市型SPA「TOTOPA」提供多個三溫暖和水深約160厘米的水浴池，還有健身房結合運動和放鬆，在都會市中心提供獨特的溫浴體驗，促進身心的恢復。

設施樓高3層，2樓女性專用樓層提供藥草蒸氣浴體驗幫助排毒，而3樓設有三個獨特的三溫暖房，以及兩種不同深度約160厘米的水浴池和三個休息區域，共有18種放鬆方式可供選擇。日本三溫暖正夯，相信會成為許多三溫暖粉絲的新聖地！

*TOTOPA將在2024年3月開幕。

除此以外，公國內還有星巴克、來自夏威夷的餐廳natuRe tokyo，提供各式各樣的美食。在這個公園內可以散散步，家長可以讓小孩在遊具盡情玩耍放電。逛累了就喝咖啡或是泡三溫暖放鬆，在自然的環境中調整身心！

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