「不二家主題房」美翻超萌！到處都是Peko醬拍不完，入住再送禮品組

知名日本零食品牌大廠「不二家」與星野集團旗下「BEB飯店」攜手推出的「不二家主題房」再度回歸搏粉絲眼球，不要錯過一窺「牛奶妹PEKO醬」的機會了。

圖／星野リゾート官網

2024全新主題強調「繽紛的Peko咖啡館」特別規劃「Milky Sweet Room Stay」主題客房，不僅如此，還有以Peko為主題裝飾的TAMARIBA與Milky巧克力融化成圓頂等佈置，甚至腳踩的墊子、周邊護手霜與浴鹽統統都有Peko小姐與Milky圖案，整個超萌！

圖／星野リゾート官網

至於公共空間「TAMARIBA」享受Milky風味的拍照氛圍，像是milky、BEB的霓虹燈裝飾，還有Peko小姐和霓虹燈營造出可愛的「夜間咖啡館」風格的拍照點，可以盡情與Peko小姐拍照，享受自由自在的時光。

除了主題房與咖啡館外，還可以享受「Milky Melty Chocolate Dome」甜點品新登場！把熱騰騰的牛奶醬淋在巧克力圓頂上，融化的巧克力覆蓋裡面的牛奶冰淇淋與水果，每一口都是幸福。

圖／星野リゾート官網

圖／星野リゾート官網

最後，今年更是首次嘗試限定販售「星野度假村BEB合作Milky」周邊，以咖啡廳工作人員風格的Peko小姐為特色，各種周邊與紀念商品統統有，值得一提的是活動期間，每位入住BEB的旅客也能獲得Milky禮品組喔。

圖／星野リゾート官網

圖／星野リゾート官網

「Milky Sweet Room Stay」限定主題房

期間：2024年4月1日至6月30日

預訂方式：需在入住前4天在星野度假村BEB的官方網站上預訂

圖／星野リゾート官網